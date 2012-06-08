Burası Mogadişu değil Balçova...

Balçova Çetin Emeç Mahallesi sakinlerinden Emre Erel, “Uğur Mumcu Caddesi’nde (!) oturuyoruz. 20 hanelik sitemiz yüksek bir konumda. Ata Caddesi’ne 2 dakikalık mesafede. Evler imarlı. Vergilerimizi de günü gününe yatırıyoruz. Gelin görün ki 12 senedir yolumuz yok. Büyükşehir ve Balçova belediyelerine başvurduk. 900 metrelik yolumuz bir türlü yapılmadı. Yağmurda çamurdan evlere ulaşamıyoruz. Çoluk çocuk rezil oluyor, araçlarımızla yollarda kalıyoruz. Eziyet çekiyoruz. Bahsettiğimiz yer Mogadişu değil Balçova. Belediyemizin bu sorunumuza acilen çözüm getirmesini istiyoruz” diye dert yanıyor.

Çetin Emeç Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi

Operasyonu hafta içinde de yapın

Çarşı esnafı, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nın, İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün desteğiyle gerçekleştirdiği operasyonun kalıcı olmasını istiyor

Kemeraltı Çarşısı ve Konak esnafı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirdiği “İşportaya izin yok” operasyonu nedeniyle teşekkür ettiler. Esnaf okurlarımız bu hizmetin titizlikle ve hafta içinde de sürdürülmesini beklediklerini belirterek şunları söylediler: “Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na ve İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay’a gerçekleştirilen operasyon nedeniyle şükranlarımızı iletiyoruz. Çarşı esnafı olarak yıllardır seyyar satıcılardan bıktık usandık.



Korkumuzdan kapatıp gidiyoruz

Pazar günü işyeri açma ruhsatımız olmasına rağmen korkumuzdan işyerlerimizi açamıyorduk. Yapılan operasyon bizi çok mutlu etti. Biz, bu hizmetin hafta içinde akşamları ve cumartesi günleri de gerçekleştirilmesini istiyoruz. Hafta içinde iş yapacağımız 17.00 ile 21.00 saatleri arasında bunlarla tartışmamak ve kavga etmemek için korkumuzdan işyerlerimizi kapatıp gidiyoruz. Çünkü çoğunun yanlarında bıçak, kasatura ve silah bulunuyor. Ayrıca cumartesi günleri saat 12.00’den sonra saat 21.00’e kadar çarşı işportacılarla seyyar satıcıların eline geçiyor. Kentimizi yönetenlerden bu operasyon ve çalışmaların kalıcı olarak sürdürülmesini bekliyoruz.”

İŞPORTAYA İZİN YOK

4 Haziran 2012 Pazar günü İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Kemeraltı ve Konak çevresindeki işportaya son vermek için, Emniyet Müdürlüğü’nün desteğiyle 50 kişilik bir ekiple operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda işportacıların işgal ettikleri yerlerde satmaya çalıştıkları ürünlere ve tezgahlara el konuldu.

Buca’ya otobüs istiyoruz

Konak Üçkuyular’dan arayan Nurcan Kaleli, toplu ulaşım konusunda dert yandı. Okurumuz, “ESHOT otobüsleri ile İzmir’in her tarafına ulaşmak zorlaştı. Geçenlerde 970 hatlı otobüsle geldiğim Buca’dan geri dönemedim. Saat 20.30’da geldim, evden 23.00’dE çıktım ve otobüs bekledim. Saat 24.00 oldu ve otobüs gelmedi. Eskiden tek otobüsle rahatlıkla Üçkuyulara gidebiliyorduk. Aynı seferlerin tekrar başlatılmasını istiyorum” dedi.

Doğalgaz bu yıl bağlansın

Alsancak sakinlerinden Cengiz Canıtez, “3 yıldır Alsancak Mimar Sinan Mahallesi 1402 sokak sakinleri olarak evlerimize doğalgazın gelmesini bekliyoruz. Muhtarın söylediğine göre doğalgaz 2013 yılında gelecekmiş. Kültür Mahallesi’ne ve çevremizdeki bütün sokaklara doğalgaz verildi. Doğalgazı bu kadar istememizin nedeni çoğumuzun klimalarla ısınması. Biz de sokağımıza doğalgaz getirilmesini istiyoruz” diyor.

Böyle basit engelli rampası mı olur?

Bu fotoğrafı 4 Haziran 2012 günü Üçkuyular Vapur İskelesi’nde tuvalete giden okurumuz Mustafa Somersan çekti ve aşağıdaki notlarla birlikte bize gönderdi. Okurumuz bakın ne diyor: “İzdeniz İşletme yöneticileri, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak, tekerlekli iskemle ile girişi mümkün kılmak için tuvalet kapısının girişine ahşaptan bir rampa yapmışlar, ellerine sağlık.

Ancak, bu önlem sıradan vatandaşlarımıza kafa travması yaşatıp onları engelli hale getirecek bir çalışma. Rampa yapımı için yükseltilen zemin haliyle kapı girişini alçaltmış ve uzun boylu insanlar içeriye eğilmeden girmesini ve çıkmasını zorlaştırmış. Aydınlatma da bulunmadı için, insanların tatsız kazalara uğraması kaçınılmaz. Neden bir işi yaparken hep kolayına kaçarız?”

Çağdaş Durağı otopark oldu

Bornova sakinlerinden Hüsnü Sarper, “Bornova-Gümrük 63 hatlı otobüslerin Bornova-Çağdaş durağında yolcu indirip bindirirken durağa yanaşma olanağı yok. Çünkü, bu durağa civardaki vatandaşlar araçlarını park ediyor. Bu çarpıklıktan otobüs şoförleri de dertli Duraklara araç park edilmesine izin verilmemesini istiyoruz” diyor.

Aktarmalı ulaşım çok büyük eziyet

İnönü Caddesi sakinlerinden Yıldız Keskin, Balçova ve Narlıdere’ye otobüslerle ulaşmanın işkence ve eziyet halini aldığını belirterek isteğini şöyle dile getirdi: “Balçova ve Narlıdere’ye aktarmalı olarak ulaşıyoruz. Neler mi oluyor? Aktarma merkezinde kuyruğa giriyor ve otobüs bekliyoruz. Veya Üçkuyular otobüs durağına pazaryerinden geçerek ulaşıyor, yine otobüs bekliyoruz. Tabii sinir katsayılarımız yükseliyor. En önemlisi de zamanımız heba oluyor. Bu projeyi yapanlar ulaşımı kolaylaştırmak yerine niçin zorlaştırıyorlar? Bu belediyeye oy veren bizim günahımız ne? İzmir’de yaşamamız mı? Başkanımızdan aktarmasız ulaşım için bize destek olmasını istiyoruz.”

SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.