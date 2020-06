Büyükşehir’in yanıtı sorunun çözümü değil

İzmir’de; cadde ve sokakların park etmiş araçlardan geçilmediğini, buna karşın açık ve kapalı otoparkların yüzüne bile bakılmadığını yazdık; deyim yerindeyse bir dokunduk, bin ah işittik.

31 Ocak tarihli köşemizde, İzmirlinin; “Aracımızı nereye park edeceğiz?” sorusuna yer vermiştik. Büyükşehir Belediyesi’nden gelen bilgi notunda, “Otopark çok ama park eden yok” yanıtı dikkat çekmişti.

Ancak mail kutumuz ve telefonlarımız aracığıyla, otopark ücretlerinin yüksekliği yönünde sayısız şikayet geldi.

Milliyet EGE Yayın Danışmanı Hamdi Türkmen de 8 Şubat günkü “Perde Arkası” köşesinde, Büyükşehir’in “Otopark çok ama park eden yok” cevabını, ‘çok komik’ bulduğunu yazdı. Türkmen; bulvarların, caddelerin, sokakların ve kaldırımların sağlı- sollu araçlarla işgal edilerek yürünemez durumda olduğunu belirttikten sonra, Büyükşehir’in cevabını, ‘beceriksizliğe kılıf uydurmak’ olarak değerlendirdi.

Gazeteci- yazar ve eski Konak Belediyesi Başkanı Erdal İzgi ise 4.50 TL olan otopark ücretinin bozuk para bulunamadığı bahanesiyle Ocak 2011’den itibaren 5.00 TL yapılmasını alaycı dille yorumladı.

Kazanç kapısı olmasın

Milliyet EGE yazarı Murat Özken de, “Sıradışı” adlı köşesinde, “Otopark ücretleri fahiş” başlığıyla yazdığı yazıda, Büyükşehir Belediyesi’nin uyguladığı otopark ücretinin çok yüksek olması nedeniyle insanların sokaklara ve kaldırımlara sağlı-sollu ve çift sıra araç parkı yaptığını, belediyenin, otoparkları ‘kazanç kapısı’ olarak görmemesi gerektiğini belirtti.



Ücretler diğer kentlerden fazla

İzmirli Kerim Söylemez; “Belediyelerin çalıştırdığı otoparklarda İzmir’in uyguladığı ücret çok yüksek. Konya’da, Kayseri’de, Bursa’da, Adana’da ve benzeri büyük illerdeki belediye otoparklarında ücretler 1.50 ile 3.00 TL arasında. Bir bilet aldığınızda, tüm otoparklar için gün boyu geçerli. Ancak İzmir’de vatandaşa adeta ‘yolunacak kaz’ muamelesi yapılıyor. Girdiğiniz her otopark için ayrı ayrı ücret (5.00 TL) talep ediliyor. Kapalı otoparklarda 24 saat için istenen 26.00 TL’lik ücret ise tam anlamıyla soygun...” dedi.



Parklar 12 saat geçerli olsun

Karşıyaka’da oturan ve Çankaya’daki işyerine aracıyla gidip gelen Doğan Acar; “Sipariş üzerine mal sevkiyatı yapıyorum. Aracımı, işyerime yakın İZELMAN açık otoparkına bırakıyorum. Günde bazen 3, bazen 4 kez sipariş alıp götürüyor, dönüşümde her seferinde otopark ücreti ödüyorum. Bu, insafsızlık değil de nedir? Büyükşehir’e defalarca müracaat ettik ama olumsuz yanıt aldık. Başka illerde aracınızı park ettiğinizde açık otoparklarda 12 ile 24 saat arasında geçerli oluyor. Doğru olan da bu. Neden İzmir’de böyle yapılmıyor?” dedi.



‘Kaldırımlar yayalara kalsın’ kampanyası

Hafta başında İzmir Platformu, otopark konusunda sorunların aşılamadığını belirterek, “Kaldırımlar yayalara kalsın” kampanyası başlattığını duyurdu. Platform Başkanı Ahmet Gürel, şunları dile getirdi:

“İzmir’de taşıt trafiğiyle birlikte otopark sorunu da hızla artmakta. Büyükşehir Belediyesi’nin çözüm çalışmaları ne yazık ki yetersiz. Araçlar, gelişigüzel yerlere park ediliyor, kaldırımlar işgal ediliyor. Yayalar, mecburen yollara iniyor. Her an kaza geçirme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Kaldırımlardan eksik olmayan bisikletler, elektrikli bisikletler ve ticari amaçlı servis motosikletleri ise ayrı dert. İzmir Platformu olarak, ‘Kaldırımlar Yayalara Kalsın’ sloganıyla yola çıktık. Başta İzmirliler olmak üzere, yerel yöneticilerden, ilgili sivil toplum kuruluşlarından destek bekliyoruz.”



Hurdacı ve seyyar satıcılar bıktırdı

Konak Gültepe Saygı Mahallesi sakinleri hurdacı ve seyyar satıcılardan dert yandılar. Günde 30-35 tane hurdacının geçtiğini belirten okurlarımız, “Yüksek sesli hoparlörlerle bağırıyorlar. Hastamız, bebeğimiz var. Bunlar yetmiyor gibi hoparlörlü seyyar satıcılar da mahallemizden eksik olmuyorlar. Özellikle hafta sonları geliyorlar. Yetkililerinin bunlarla mücadele etmelerini istiyoruz” şeklinde konuşuyorlar..



Her yağışta pis sular fışkırıyor

Bayraklı Mansuroğlu’ndan Hasan Arıbağ, “Her yağmur yağdığında sokağımızdaki kanallardan pis sular fışkırıyor. Tabii çıkan pis sular evlerimize giriyor. Bayraklı Belediyesi’ni arıyor ve ihbar ediyoruz, “Biz ilgilenmiyoruz İZSU’yu arayın” yanıtı alıyoruz. İZSU’yu aradığımızda da, ‘Sizin oralar sorunlu bölge’ diyorlar ve çözümü için hiçbir şey yapmıyorlar” diye yetkilileri uyarmamızı istedi.



Hurda araçları kaldırır mısınız?

Buca 355 Sokak sakinleri, “Taşıtlar Vergi Dairesi, Kız Kulesi ve Buca Cezaevi arkasından Konak istikametine dönüşte eski bir araç 11 yıldır, hemen altında da iki lastiği patlak bir otomobil duruyor. Bunların içi ayyaşlar yüzünden meyhane gibi. İçleri içki şişeleri ile dolu ve pislik içinde. Bunlar yetmiyor gibi 5 çöp konteyneri de bizim sokakta duruyor. Yetkililerin çözüm bulmasını istiyoruz” diye dert yandılar.



SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@milliyet.com.tr elektronik posta adresine iletebilirsiniz.