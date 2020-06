Çağdaş Karşıyaka’ya katkınızı bekliyoruz

10 Nisan 2011 Pazartesi günkü köşemizde “Karşıyaka’da sokaklar hiç temizlenmiyor” başlığı ile Donanmacı Mahallesi sakinlerinin şikayetlerini dile getirmiştik. Mahalle sakinleri adına arayan Selim Ünlüer, “1731, 1735, 1734, 1737 ve bağlantılı sokakların temizlendiğini hiç görmedim. Çünkü, ne zaman bu sokaklardan geçsek her yer çöp ve pislik içinde. Burası üstelik Karşıyaka’nın merkezi denilecek bir yer. Özellikle evlerinde köpek besleyenler de köpeklerinin pisliklerini kaldırımlara yaptırıyor ve almadan gidiyorlar. Köpek pisliklerinden bazen basacak yer bulamıyoruz” diye dert yanmıştı.

Sokaklar yıkanıyor

Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak da bu şikayete aşağıdaki cevap yazısını gönderdi. Aynen Aktarıyorum: “Belediyemiz Temizlik İşleri’ne bağlı görevlilerimiz Karşıyaka’nın her mahallesi gibi Donanmacı Mahallesi’nin de belirtilen sokaklarına girmektedir. Her gün saat 07.00-17.00 ve 17.00-23.00 olmak üzere iki vardiya olarak çalışan arkadaşlarımız belirtilen sokaklar ve çevresinde sokak temizliği yapmakta, çöp aracımız da her gün düzenli olarak çöpleri almaktadır. Her sokak her gün en az bir kez süpürülmektedir. Ayrıca belirtilen sokaklar haftada bir kez saat 24.00’ten sonra yıkanmaktadır.”

Başkan Durak sözlerini şöyle sürdürüyor: “Karşıyaka Çarşısı’nın devamı niteliğindeki sokaklarda yaya ve trafik yoğunluğu da yaşanmaktadır. Sokaklarımızın temiz kalması sadece temizlemekle yeterli olmamaktadır. Duyarlı vatandaşlarımızın, yaşadığı yerleri sahiplenerek temiz tutması çağdaş kentlerin kimliğine uyan bir yaşam şeklidir.

Bizi arasınlar

Karşıyaka’da büyük çoğunlukla uyulmasına karşın yine de kural dışı davrananların olduğu gözlenmektedir. Vatandaşlardan kentimizin temiz kalması için temiz tutulmasına yönelik katkı beklemekteyiz. Vatandaşlarımızda, farklı davrananları veya semtlerinde yaşadıkları olumsuzlukları Halkla İlişkiler Birimimize 399 40 06 veya 399 40 07 telefonlar ile bildirebilirler. Duyarlı vatandaşlarımıza ve sizlere gösterdiğiniz hassasiyet nedeniyle teşekkür ederiz.”



750 nolu otobüs okuldan geçecek



7 Eylül 2011 Cuma günkü köşemizde Villakent Anadolu Lisesi öğrencilerinin bize ilettikleri istelerini, “750 nolu otobüs okula kadar gelsin” başlığı ile dile getirmiştik. Öğrenciler isteklerini, “Biz öğrencilerin, öğretmenlerin ve okulumuza sık sık gelen velilerimizin YAŞAM VE SAĞLIK hakları tehlikededir. 500 metrelik ızdırap yolunu yürüyen arkadaşlarımızın yaşam ve sağlık haklarını sonuna kadar savunacağız” diye ifade etmişlerdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin yaşam ve sağlık haklarındaki tehlikelerden dolayı tepkilerini göz önüne alarak isteklerini yerine getirdi. Gelen cevap yazısı şöyle:

Düzenleme yapıldı

“Sn. Kemal ÖNDEROĞLU: Milliyet Ege Çözüm Hattı, 7 Ekim 2011 tarihinde köşenizde yayımlanan ‘Villakent Anadolu Lisesi öğrencileri sesleniyor’ başlıklı şikâyet yazısına konu olan öğrencilerin 750 numaralı otobüsün okullarından geçmesi yönündeki talepleri üzerine konuyu ESHOT Genel Müdürlüğü yetkilileri ile paylaştık. Kurum yetkilileri söz konusu yolda düzenlemelerin yapıldığını ve otobüs seferlerinin Villakent Anadolu Lisesi’ni görecek şekilde hizmet vermeye başladığını belirtmişlerdir. İlginize teşekkür ederiz.”

1458 Sokak’taki levha eksikliği



Alsancak sakinlerinden Ahmet Karakuzulu, “İşyerimin bulunduğu 1458 Sokak’ta, İngiliz Konsolosluğu’na yakın bölümü trafik akışına kapalıdır. Ancak, sokak başında bu durumu gösterir herhangi bir trafik levhası olmadığından gün içerisinde çok sayıda araç trafik akışına kapalı bu bölüme girip zor koşullarda geri geri çıkmaktadır. Bu durum hem araç sürücüleri hem de biz çevre sakinleri açısından büyük sıkıntılara neden olmaktadır. Talebimiz; 1458 Sokak’taki trafiğe kapalı olan İngiliz Konsolosluğu’na yakın kısmında sokak girişine ‘Çıkmaz Sokak’ veya ‘Girilmez’ levhalarından birinin acilen konulmasıdır” diyor.





Sokak satıcıları için kalıcı çözüm



Gün olmuyor ki köşemize bu konuda şikayet gelmesin. Konak, Buca ve Karabağlar’dan arayan vatandaşların tamamı “Yüksek sesli cihazlarla sürekli satış yapılıyor. Bıktık usandık artık. Hani yasaktı? Belediyeler ‘Yüksek sesli cihazlarla satış yapmak yasaktır’ ve ‘Seyyar satıcı ve hurdacıların girmesi yasaktır’ levhalarını asarak bu rezilliği giderdiklerini zannediyorlar. Halbuki her gün sokaklarımızda yüksek sesli cihazlarla satış yapılıyor. Ayrıca hurdacılar da cirit atıyor. Bu çirkinliğe kalıcı çözüm üretilmesini istiyoruz” diyorlar.



Kaldırım yükseldi evleri su bastı



Göztepe 77 Sokak No:19 Tırnaklı Apartmanı sakinleri, “Konak Belediyesi sokağımızda yol ve kaldırım çalışması yaptı. Teşekkür ediyoruz. Ancak, kaldırım gereğinden fazla yükseltildiği için yağışlarda apartmanımıza su giriyor. Bu konuyu yetkililere ilettik. İlgilenen olmadı. Sokağımıza bir kanal bağlantısı yapılabilir mi? Yağışlar başladı ve biz kış aylarını da su altında geçirmek istemiyoruz” dediler.





Çocuk parkı yanında baz istasyonu olur mu?



Çiğli EVKA-3 sakinlerinden Bilal Taş, “Şehir plancıları acaba semtimize yapılan çocuk parkının yerini iyi planladılar mı da buraya yapıldı? Çünkü, semtimizdeki çocuk parkının üstünden yüksek gerilim hattı geçiyor. Bu yetmezmiş gibi parka bir de baz istasyonu kuruldu. Gerek baz istasyonun gerekse yüksek gerilim hattının bırakın çocuklara tüm insanlara zararı var. Ya yüksek gerilim hattını buradan geçirmeyeceklerdi, ya da bu parkı buraya yapmayacaklardı. Ayrıca buraya kondurulan baz istasyonunun yapılmasına kim izin verdi?” diye soruyor.



