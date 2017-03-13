Cam ve şişe atığını bu konteynere atın

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO), Güzelbahçe’de yaptığı çalışmayla, cam atıklar için İzmir’de lokanta ve restoran önüne konteynerler koydu

İzmir’de deniz kıyısında lokanta ve restoran sayısı açısından en fazla işletmenin bulunduğu Güzelbahçe’de çevre koruma çalışmaları belediyenin de katkısıyla devam ediyor. Daha önce bu ilçede bazı cadde, bulvar ve kavşaklara konulan cam ambalaj atık kumbaralarına ek olarak ÇEVKO ile yapılan işbirliği sonucunda İzmir’de ilk kez restoran ve lokantaların yakınına cam atık konteynerleri ile kutuları konuldu. İlçedeki 30 restorana 42 adet büyük konteyner konulurken, 18 adet de tekerlekli kutu dağıtıldı

‘Destek bekliyoruz’

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ilçedeki çalışmalarla ilgili olarak şunları söyledi: “Çevreye karşı duyarlı olan hemşerilerimizin, ev ve işyerlerinden ekonomik değeri olan geri dönüşümlü karton, kağıt, plastik ve cam atıkların düzenli toplanması için çeşitli kurum ve kuruluşlarla yaptığımız işbirliğinin meyvelerini aldık. Ben ve ekibimiz ilçemiz halkına ve ÇEVKO yetkililerine teşekkür ediyoruz. Hemşerilerimizin atık ayrıştırma konusunda destek olmalarını istiyoruz.”

ÇEVKO Ege Bölge Sorumlusu Mehmet Şentürk ise cam ambalajlı ürünlerin büyük bir bölümünün hotel, restoran, bar ve cafelerde tüketildiğini tespit ettiklerini belirterek çalışmalarla ilgili şu bilgileri aktardı: “HORECA’lara ve onların yakınlarına konulacak konteynerlerin özelliğine göre yeniden tasarlanması, bunlar için özel üretilmiş kamyonların kullanılması, çalışanlarının eğitilmesi gerekliliği ortaya çıktı. Biz de Güzelbahçe’de bunu gerçekleştirdik. Bazı restoran ve lokanta çalışanının cam ambalaj atığını kumbaraya atmayıp, doğrudan evsel atıklara karıştırdıklarını saptadık. Bu nedenle İzmir’de ilk kez restoranların yakınına cam atıklar için kutu ve konteyner koymaya başladık.”



Gölcük’te sazlıklar temizlenecek



Ödemiş Belediyesi, Gölcük Göl kenarı rekreasyon projesinden sonra, sazlıkların temizlenmesi konusunda çalışmalara başlandığını bildirdi. Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem şu bilgileri verdi: “Bu konuda uzman kişileri arayarak çözüm üretilmesini istedik. Geçtiğimiz yıl göl kenarı rekreasyon alanının 1. etabını gerçekleşmiştik. 2. Etap çalışmalarımız devam ederken gelen bu heyetle birlikte bir inceleme yaptık. Çalışmalar kısa sürede başlayacak.”

‘İZSU, kurtar bizi bu su baskınından!’

Bu serzeniş ve istek Foçalı okurlarımızdan geldi. 7 Mart’ı 8 Mart’a bağlayan gece yağan aşırı yağış sonrası Foça’daki cadde ve sokakların su altında kaldığını belirten Foçalılar bakın ne dediler: “Sabaha kadar aşırı yağmur yağdı. İlçemiz yağışlı günlerde zaman zaman su altında kalıyor, ama kısa sürede geçiyordu. Bu yağışta sokaklar ve Büyükdeniz bölgesindeki evlerin tamamının zemin katları su altında kaldı. Biz, İZSU’dan; ilçemizdeki cadde ve sokaklarda İzmir Gazi Bulvarı ve Karşıyaka Yalı Caddesi’ndeki gibi, kara tarafından deniz kıyılarına doğru yeraltından 100’lük yağmur suyu boruları döşeyip ızgaralarla kapatılarak, ilçemizi su baskınından kurtarmasını istiyoruz.”

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