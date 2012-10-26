Çarşı’da kanallar yağmurlara hazır

İzmir’de en çok su baskını yaşanan Kemeraltı ve Kordon’da kanalların temizlendiğini belirten İZSU yetkilileri kanallara çöp atılmamasını istedi

16 Ekim 2012 Salı günkü köşemizde ”Yağışta su altında kalmak istemiyoruz” başlıklı uyarımıza Büyükşehir Belediyesi’nden gelen cevabı aktarıyorum: “Kemeraltı esnafı çarşıda mazgalların temizlenmediğini belirtmiş ve şiddetli bir yağışta çarşının eskiden olduğu gibi yine sular altında kalacağını iddia etmiştir. İZSU’nun konuyla ilgili açıklaması aynen şöyle: Kemeraltı bölgesi ızgara temizlik hizmetlerinin aksatılmadan yürütüldüğü bir bölgedir. 16 Ekim gecesi Kemeraltı’nın tüm sokaklarında ızgara ve kanal temizliğine yine başlanmıştır. Çalışmalar bir hafta sürecektir.

Duyarlılık bekleniyor

İşyeri sahiplerinin her sabah yapmış olduğu işyeri önü temizliği ve en önemlisi gıda satışyerlerinde yağlı maddelerin ızgara içine atılması, ızgaraların bazı kişiler tarafından çöplük olarak kullanılması nedeniyle yapılan temizlik, en fazla iki gün dayanmaktadır. Izgaraların işlevinin yağmur anında ortaya çıktığı düşünüldüğünde bu konuda vatandaşlarımızın ve esnafımızın daha duyarlı davranması en büyük dileğimizdir.

İdaremizce Kemeraltı bölgesi ve Kordon’da sürekli olarak ızgaralı yağmursuyu hatlarının temizlikleri yapılmaktadır. Teknik olarak temizlik çalışmaları, sokak içlerindeki hatların bağlantısı olduğu ana arterlerde de yürütülmektedir. Sonrasında da sokak içlerindeki kanallar temizlenmektedir.“

Bu yola niçin izin verilmiyor?

Güzelbahçe’nin otoyol kenarındaki servis yolu ile ilgili arayan semt sakinleri dertli. Okurlarımız bakın ne diyorlar: “Bu yol eskiden servis araçlarının geçiş güzargahı olarak kullanılıyordu. İki yıl önce Başkan Mustafa İnce, zamanın Karayolları Bölge Müdürü Erol Altun’a bu yolun vatandaşlar tarafından kullanılması için sözlü ve yazılı istekte bulundu. Özellikle servis araçlarının girmesi istendi. Hatta belediye proje ve etüt çalışması bile yaptı. Ancak, Karayolları bu yolun kullanılamayacağını belediyeye yazılı olarak bildirdi. Bu yol yaklaşık 11 kilometre. Yazın tozlu, kışın çamurlu bir yol. Güzelbahçe sanki İzmir’e bağlı değil de, Sakız Adası’na bağlı. Karayolları’nın bu yolun açılması için izin vermesini, belediyemizin de yolu bir an önce düzenlemesini istiyoruz.”

Mithatpaşa’da trafik işlemiyor

İzmir’in trafik yoğunluğu yaşanan Mithatpaşa’dan arayan vatandaşlar bu caddede trafiğin sürekli tıkalı olmasından dert yandılar. Güzelyalı sakinlerinden Erdoğan Yalçın, “Özellikle akşam saatlerinde Mithatpaşa Caddesi’nde trafik düğümleniyor. Ki caddede sürekli sağlı sollu ve çift sıra araç park edildiği için zorla işleyen trafik iyice tıkanıyor.

Polis bulunmalı

Sağlı sollu park edilmesi neyse de araçlarını ikinci sıra park edenlerin engellenmesini, akşam saatlerinde bu caddede trafik polislerinin görevlendirilmesini istiyoruz” diyor.

HGS sorunlarını PTT’den öğrenin

Geçen hafta 117 Eylül 2012 Pazartesi günü Karayolları’na bağlı otoyol ve köprülerde başlatılan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile ilgili yaşanan sorunlarını kime aktaracağını soran okurlarımız için yetkililerden aldığınmız bilgiler aynen şöyle: “HGS sistemine ait işlemler PTT Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta olup, HGS’ye ait geçiş ve ihlal bilgileri ile sorunlarınızı Karayolları Genel Müdürlüğü veritabanından görülememektedir. HGS ile ilgili her türlü veri ve sorunlarınız için hgs@ptt.gov.tr e-mail adresine, ayrıca 444 17 88 PTT Çağrı Merkezi‘ne veya PTT Şubelerine başvurulması gerekmektedir. HGS ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve HGS geçiş ihlal cezalarına ise, http://hgsmusteri.ptt.gov.tr adlı internet sayfasından da ulaşılabilmektedir.

İzmir’in dar yolları sabah-akşam tıkalı

Son yıllarda şehir içi trafik İzmir’in en önemli sorunu oldu. Mesai saatleri giriş ve çıkış zamanlarında tıkanan trafik artık günün diğer zamanlarına da kaymaya başladı. Özellikle Karabağlar Yeşillik Caddesi,Yeşildere, Üçyol, Hatay, Basmane, Çankaya ve Alsancak’ta felaket trafik sıkışıklığı yaşadıklarını belirten İzmirliler, “Mevcut yollar yetersiz ve dar” diyor ve yaşanan sorunları şöyle ifade ediyorlar: “Bu yetmezmiş gibi kaldırımlar büyütülüp yollar daraltılıyor. Ayrıca gereksiz yere konan ışıklarla trafik iyice tıkanıyor. Hatay ve İnönü caddeleri son yenileme ile sokak haline getirildi. Basmane, 9 Eylül Meydanı, Gazi Bulvarı, Montrö’ye bat-çık kavşaklar şart.”

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