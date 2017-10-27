Çarşımızla niçin ilgilenmiyorsunuz?

8500 bin yıllık geçmişi olan çarşının ‘çöküş’ içinde olduğunu iddia eden esnaf, “Yetkililerin bir an önce bir araya gelip Kemeraltı’nı hak ettiği yere getirmelerini bekliyoruz” diyor.

Kemeraltı Çarşısı’nda işyeri bulunan bir grup okurumuz hafta başında köşemizi aradılar ve başlıklarda verdiğim cümleleri kullandıktan sonra, “Tarih boyunca İstanbul’dan sonra en önemli bağlantı noktası olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı, dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezidir. Biz bu kültürle büyüdük ve dededen toruna kalan çarşımızı halen terk etmedik. Ancak gelin görün ki, çarşımız her geçen gün sayıları artan AVM’lere kurban ediliyor. Tarihi Kemeraltı çöküş içinde” dediler ve bu iddialarını şöyle dile getirdiler:

Kaderine terk edildi

“Kemeraltı İzmir’in kalbi. Konak’tan Mezarlıkbaşı’na, Eşrefpaşa İkiçeşmelik’ten Basmane’ye kadar uzanan dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezi olan çarşımız kaderine terk edildi. Her gün en az 1 milyonun üstünde insanın gelip geçtiği çarşı içinde yüzlerce tarihi yapıyı içinde barındıran bu değer ne yazık ki hiçbir birim tarafından sahiplenilmedi. 16’ncı yüzyıldan günümüze kadar uzanan tarihi çeşmeleri, hanları, hamamları, camileri, şadırvanları ve mescitleriyle bu doku şu anda çok kötü bir durumda. Şu hale bakın; yollar delik deşik. Yollara döşeli taşlar insanların yere kapaklanmaları için kurulu birer tuzak gibi duruyor. Her gün onlarca yaşlı, hamile, engelli bu tuzaklara takılarak düşüyor ve sakatlanıyor. Anafartalar Caddesi boyunca yağmur suyu kanalları pislik içinde ve leş gibi kokuyor. Ayrıca hepsi yerinden çıkıyor. Elektrik şebeke ve tesisatları ‘Nuh Nebi’den kalma. İşporta azalsa bile hanutçuluk ve çığırtkanlık devam ediyor. İşyerleri sürekli el değiştiriyor. Kiralar çok yüksek. Ne iktidar partisi, ne muhalefet partilerinin milletvekilleri, ne kamu kurum ve kuruluşları, ne de belediyelerimiz Kemeraltı ile ilgilenmiyor. Çarşımız kaderine terk edildi. 30-35 yıldır Kemeraltı’nda bir kısım cephe iyileştirme dışında, modern bir çarşı olması için çalışma yapılmadı.”

Kızılay Mahallesi hizmet istiyor

Bornova Kızılay Mahallesi 513, 513/1 ve 513/2 sokaklardan bu görüntüleri bir okurumuz çekmiş ve köşemize göndermiş.







Sokak sakini okurumuz gönderdiği fotoğraflara şunları eklemiş, aynen aktarıyorum: “Başkanımız ‘Bornova Bizim Evimiz’ diyor. İyi de, bizim mahallemiz ve sokaklarımız ile hiç mi hiç ilgilenilmiyor, Öncelikle sokaklarımız çok pis ve görevliler uğramıyor. En önemlisi de yollardaki kanal ızgaraları temizlenmiyor. Yağmur yağdı ve sokağımız Venedik gibi oldu. Kış aylarında da hep aynı. Ben öyle tahmin ediyorum, başkanımızın buradaki olumsuzluklardan haberi bile yok, olsaydı kesinlikle ilgilenirdi. Personeline güveniyor ama işte halimiz. Biz de hizmet bekliyoruz ama sürekli olmak koşuluyla.”

Çöp ve molozları da kaldırın



Bu uyarı Konak Kılıçreis Mahallesi sakinlerinden geldi. Okurlarımız, “281 ve 352 sokakların bulunduğu alan çok bakımsız. Belediyemiz niçin ilgilenmiyor? Biz Kılıçreis Mahallesi’nde yaşıyoruz. Sabah saatlerinde evimizden çıkıp işimize giderken gördüğümüz çirkinler yüzünden İzmir’de mi, yoksa terk edilmiş bir kentte mi yaşıyoruz, şaşırıp kalıyoruz. Moloz ve inşaat atıkları alınmıyor, sokaklar pislik içinde ve delik deşik” demişlerdi.



‘Yollarımız asfaltlandı’



Aynı okurlarımız hafta başında yine aradılar ve yollarının asfaltlandığını belirterek şunları söylediler: “Öncelikle sorunumuzu dile getiren Milliyet Ege’ye ve uyarımızı dikkate alıp sokaklarımızı asfaltlayan Konak Belediyesi Fen İşleri’ne teşekkür ediyoruz. Ancak çöp konusunda dertliyiz. Çöplerin her gün alınmasını istiyoruz. Çöpler alınıyor ama moloz ve diğer atıklar alınmıyor.”

SORUNUNA SAHİP ÇIK!



Yaşadığınız yerdeki (köy, mahalle, ilçe ve şehirde) sokağınızda, gezdiğiniz cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları, çarşıda, pazarda ve kamu hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, 0555 253 52 52 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, WhatsApp İhbar Hattı olan

0535 931 01 01 ile kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adreslerime fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...