Çeşme’de deniz suyu tertemiz

Karaya oturan Lady Tuna adlı gemiden sızan 50 ton yakıt sonrasıkirlenen Çeşme Körfezi’nin suyu, uzman ekiplerin çalışmasıylatemizlendi. Yapılan tahlillerde en küçük bir kirlilik çıkmadı

İzmirli vatandaşların kış aylarında yaşanan olay sonrası bazı kıyılarda deniz suyunun temiz olmadığı ile ilgili yaptıkları şikayetlere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri cevap verdi. Akretest Su Analiz Laboratuvarı tarafından yapılan incelemelerde deniz suyunun temiz çıktığı belirtildi. Laboratuvar tarafından yüzey ve derin su örneklerinde, yağ gres tayini, petrol hidrokarbonları, ham petrol ve türevleri tayini ile polisiklik aromatik hidrokarbonlar tayini incelemeleri yapıldığı ve yapılan laboratuvar incelemesi sonucunda ortaya çıkan değerlerin, öngörülen limitlerin altında çıktığı ifade edildi.

Gelen bilgiler aynen şöyle: “Dokuz Eylül Üniversitesi’ne ait Koca Piri Reis araştırma gemisi tarafından mart ayında 16 değişik noktadan alınan numuneler, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Kimya, Biyoloji, Jeoloji ve Fiziksel Oşinografi Laboratuvarları ile Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Laboratuvarlarında eşzamanlı olarak incelendi.

Çeşme Ilıca ve Paşalimanı bölgesinde çalışmalarımız Eylül 2017 ve 2018 Mart ayında da deniz suyu örnekleri alınarak devam edecek.

16 numune alındı

Çeşmeliler gönül rahatlığı ile denizden yararlanabilir. Böylece her yıl çeşitli kriterlerin değerlendirilmesi sonucunda verilen mavi bayraklar da Çeşme denizinin temizliğini ortaya koymuş oluyor. Bu yıl yapılan değerlendirmeler sonucunda; Alaçatı Beach Resort, Sheraton Çeşme Otel, Ilıca Hotel, Babaylon Otel, Grand Ontur Otel, Altınyunus Otel, Paparazzi Beach Clup, Radisson Blu Hotel, Dilaila Beach Club ve Boyalık Beach Hotel mavi bayrak almaya hak kazandı.”

Bu sokağın taşları 4 aydır döşenmedi,

AYVALIK Nuri Özer Caddesi 1. ve 2. sokaklarda yaşayan vatandaşlar onarılmayan sokaklarından dertliler. Sokak sakinlerinden Abdurrahman Bingöl bakın ne diyor: “Üç ay kadar önce sokağımızdan geçen ana su borusunda patlama oldu. Ayvlık Belediyesi başta olmak üzere BASKİ’ye (Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri) defalarca ilettik. İki hafta sonra parke taşları sökülerek su borusu onarıldı. Dört ay gibi bir süre geçmesine rağmen parke taşlar döşenmedi. Sokağımız çukur içinde. Çukurların onarılmasını istiyoruz.”

‘Akalan Gölet’te inşaat başlıyor

İZMİR Kemalpaşa’da tarımla uğraşan Akalanlı çiftçilerin isteği nihayet gerçek oluyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun bir süre önce Kemalpaşalılara vaat ettiği ‘Akalan Göleti Projesi’nin inşaat ihalesi ilan edildi. DSİ 2. Bölge Müdürlüğü’nde düzenlenecek olan ihale için 45 firma dosya alındı ve 27 firmanın teklif verdiği bildirildi. Proje ile ilgili bilgiler şöyle:

700 günde bitecek

“Süreçte önce kazanan firma ile sözleşme imzalanacak, ilk kazma 3 ay içinde vurulacak. Proje 700 iş günü içinde bitirilecek. Kaya dolgu tipinde inşa edilecek göletin gövde yüksekliği talvegden 39.7 metre olacak. Gölet 950 dekar tarım arazisini sulayacak ve Akalan Göleti bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Proje ekonomiye her yıl 8 milyon 945 bin liralık ek katkı sağlayacak.”

Hız sınırlarını ihlal etmeyin

19 Mayıs 2017 tarihli köşemizde “Otoyolda aşırı hız yapan yanar” başlığı ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün otoyollarda ortalama hız tespit sistemine geçiş yapılması ile ilgili bir protokol imzaladığını aktarmış ve tüm okurlarımızı uyarmıştık. Yazımızda, bu uygulama ile 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren otoyollarda araçların seyri sırasında ortalama hızlarının tespit edileceğini, ihlali bulunanların cezalandırılacağını belirtmiştik.

Cezası çok ağır

Bu sistem 1 Temmuz 2017 Cumartesi itibariyle Ankara-İstanbul, İstanbul-Edirne, İzmir-Aydın, Niğde-Şanlıurfa, Adana-Mersin ve Adana-Şanlıurfa otoyollarında eş zamanlı olarak başlatıldı. Bölgemizde ise sadece 112 kilometrelik İzmir-Aydın Otoyolu’nda uygulanacağı belirtildi. Buna göre İzmir-Aydın arasındaki otoyola giriş yapılan OGS ve HGS noktalarından, çıkış yapılan OGS ve HGS noktaları arasındaki mesafe ve zaman hesaplanıyor ve hız sınırını aşanlar cezalandırılıyor. Ülkemizdeki otoyollarda hız sınırları; otomobiller 120, minibüs, otobüs ve motosikletler 100, kamyonetler 95, panelvan 110, kamyon, TIR ve çekiciler 90 kilometre hız ile sınırlandırılmış. 2017 yılında belirlenen hız sınırını yüzde 10’dan yüzde 30’a kadar aşmanın trafik cezası 210 TL, yazılan ceza 15 gün içinde ödenirse yüzde 25’lik erken ödeme indirimiyle birlikte 157.5 TL’ye düşüyor. Belirlenen hız sınırını yüzde 30’dan fazla aşmanın trafik cezası ise 427 TL. Yine aynı şekilde hız sınırını yüzde 30’dan fazla aşma cezası erken ödeme ile 320.25 TL’ye düşüyor. Bizden uyarması...