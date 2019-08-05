Çiftçi iki milyon kazanacak

Alaşehirli üreticilere müjde! 740 bin metreküp su depolayacak barajın, 130 bin metreküplük gövde dolgusunun bu yıl içinde bitirileceği ve 2020 yılı sonunda da su tutacağı açıklandı.

Bu bilgileri, çalışmaları incelemeye giden DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker verdi. Eker, 1810 dekar araziye can suyu olacak Horzum-Alayaka Barajı’nın yüzde 25’inin tamamlandığını söyledi.

Havaların ısınmasıyla birlikte inşa çalışmalarının yeniden hızlandığını, barajın şu ana kadar yaklaşık 26 bin metreküplük gövde dolgusunun tamamlandığını, 2019 yılı sonuna kadar da 130 bin metreküplük dolgunun bitirileceğini belirten Bölge Müdürü Eker, gelişmeleri şöyle dile getirdi:

Gövde altı ayda biter

“Bu barajı 2021 yılı ortalarında hizmete açmayı hedefledik. Horzum-Alayaka Köyü’nün 6 km. güneybatısındaki Karabalçık Deresi üzerine inşa edilen bu barajın gövde yüksekliği temelden 32 metre olacak. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipindeki barajın gövdesi için 130 bin metreküp dolgu yapılacak. 2019 kışının sert geçmesi nedeniyle 1300 kotlarındaki inşaat alanında çalışmalara bir süre ara verdik. İnşaatımız bu yüzden istediğimiz hızla ilerleyemedi. Yaz aylarıyla birlikte çalışmalarımızı hızlandırdık. 2019 yılı sonuna kadar barajın gövdesindeki dolgu işlemlerini bitireceğiz ve sonbaharda da beton kaplama çalışmasına başlayacağız. Bundan sonra da sulama şebekesini ele alacağız. Önümüzdeki yıl beton kaplamalar tamamlanır. 2020 yılı sonunda barajı su tutulabilir hale getirilecek ve 2021 Haziran’da da hizmete sunacağız. 740 bin metreküp su tutma kapasiteli bu barajı 2019 yılı rakamlarıyla dikkate alacak olursak, bölge çiftçi her yıl en az iki milyon lira daha fazla kazanç sağlayacak.”

Engellilerden teşekkür

Çanakkale Gelibolu’daki S.S. 35 Nolu Minibüs ve Motorlu Taşıtlar Kooperatifi, gazi ve şehit yakınları için başlattıkları ücretsiz biniş uygulamasının, engelliler için de geçerli olduğunu açıkladı. Sistemin oturduğunu, engelli ve ailelerin memnun olduğunu söyleyen Gelibolu Tüm Özürlüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ergün Coşkun, “İlçemizdeki engelliler ve aileleri mutlu. Bize destek olan Belediye Başkanımız Mustafa Özacar ile Kooperatif Başkanı Birkan Esen’e teşekkür ediyoruz” dedi. Esen de, “Uygulama güzel gidiyor. Projemize destekleri için biz de halkımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.