Çirkinliği kimse görmüyor

BURASI KONAK MUSTAFA KEMAL SAHİL BULVARI

Burası İzmir’in önemli bir köşesi; Mustafa Kemal Sahil Bulvarı. Bu sahil sabahları ve akşamları binlerce İzmirlinin spor yaptığı ve dinlendiği bir yer. Fotoğrafı her akşam Üçkuyular İskelesi ile Alsancak Limanı arasında spor yaptığını belirten Deniz Aykin görüntüledi ve köşemize gönderdi.

Kentimizi yönetenlerin dikkatine sunuyorum: “Bu çirkinliğe iki aydır tek kent yöneticisi müdahale etmedi. Bu kişi de yayıldıkça yayıldı. Yöneticiler, ‘İzmir güzelleşiyor, kent estetiğine özen gösteriyoruz’ diyorlar. İyi de bu kişi iki aydır burada çay demliyor, börek ve çörek satıyor. İzmir’in en önemli bir köşesindeki bu görüntü kentimize yakışmıyor. Bulvarı’n Küçükyalı PTT karşısında trafık ışıklarının denizle buluştuğu yerdeki çirkinliğin kaldırılmasını istiyorum.”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, geçen hafta ‘Hızlı Geçiş Sistemi’nin (HGS) 17 Eylül ‘de ülke genelinde kullanılacağını ve KGS kartlarının geçerliliğinin sona ereceğini açıkladı. OGS’nin daha seri geçiş imkanı sağladığını ancak KGS’nin tıkanmalara neden olduğunu belirten Bakan Yıldırım, “Yaklaşık 8 milyon KGS kartı sahibi kartlarındaki paraları harcadıktan sonra HGS’ye geçecekler” dedi ve şu bilgileri verdi:

Milli servet çöpe gidecek

“HGS’deki geçiş etiketinin yapışkan olanı 5.00 TL, kart tipi olanı ise 15.00 TL’den satılacak. HGS etiketleri tüm PTT şubelerinde, otoyol ve köprü girişlerine kurulan 29 PTT gişesi ile sıra yollar üzerindeki dinlenme tesislerinden ve otoyol üzerindeki akaryakıt istasyonlarından temin edilecek. Amacımız vatandaşın hayatını kolaylaştırmak. Bu sistem ayrıca kaçak veya suça karışmış araçların takibini de sağlayacak. Vatandaşlarımız, herhangi bir hesapla bağlantısı olmayan KGS kartlarındaki paralarını, HGS etiketine aktarabilecekler.”

Bu açıklama sonrası gazetemizi arayan onlarca okurumuz, “Sn. Bakan, KGS’deki paraların HGS’ye aktarılabileceğini söyledi. İyi de, bu kartlar bize uzun vadeli kullanılacak diye verildi ve biz bu kartlara 5.00 TL ücret ödedik. Bu kartlar ne olacak? Atacak mıyız? Yapışkan kartların 5.00 TL olduğu belirtildi. KGS kart sahipleri kartlarını iade ederek yapışkan HGS’leri ücret ödemeden alsalar olmaz mı? Ayrıca KGS’ler niçin HGS’ye uyarlanmadı? 8 milyon KGS kartı milli servet ve çöpe mi atılacak? Biz bu kartlara para verdik. HGS’li değişimde teslim alınarak değerlendirilsin” dediler.

Karayolları Genel Müdürlüğü daha önce yaptığı açıklamada, OGS ve HGS geçişlerine yaklaşıldığında araçların süratlerinin 30 kilometrinin üstünde olduğu takdirde plakaya ceza yazılacağını bildirmişti. HGS’leri kullanırken bunu da unutmayın. Bizden hatırlatması...

Bu uygulama iptal edilmeli

4 Eylül 2012 Salı günkü köşemizde “İzmir’in kültür, sanat ve bilim çevresi isyanda: AKM yanındaki otoparkı açın” başlıklı yazımıza okurumuz Türker Baykal da görüşlerini iletti. “Büyükşehir’e bu konuda defalarca yazdım. Bana, belediyenin araçlarının çoğaldığını ve otoparkı kullanmak zorunda olduklarını bildirdiler. Bir yıldır ben ve benim gibi binlerce İzmirli devlet tiyatrosunda, AKM’de, Sabancı Kültür Merkezi’nde ve Resim Heykel Müzesi’nde etkinlik olduğunda arabalarımızı nereye park edeceğiz diye karaları bağlıyoruz. İzmir’in en görsel yerinde kamyon ve kamyonlar park etmiş, olacak şey değil. Bu uygulama en kısa zamanda iptal edilmeli ve araç sevk amirliği kent dışına taşınmalı, burası otopark olarak halkın hizmetine sunulmalı.”

Alaçatı Kavşağı yine karanlıkta

Okurumuz Halil Doğaner, Çeşme’de daha önce tespit ettiği ve köşemize ilettiği eksikliği bir kez daha yetkililere aktarmamızı istedi. Okurumuz, “Akşamları Çeşme Otoyolu’nu kullanıp, Alaçatı gişesinden sonra kavşağa gelindiğinde yaşanan tehlike aynen devam ediyor. Kavşak aydınlatıldı ve trafik lambaları da onarıldı. Ancak, trafik lambaları da, aydınlatma da sık sık arızalanıyor ve tehlikeler aynen devam ediyor. Kavşağın aydınlatması ile trafik ışıklarının kalıcı şekilde onarılmasını istiyoruz” diyor.

Belediyeye ait yer işgal edildi

Konak Güzelyalı’dan arayan bir grup okurumuz, 60 Sokak 23 numaralı Sepetçioğlu Apartmanı’nın arkasında bulunan 29 numaralı evin kanunsuz bir şekilde kaçak olarak yapılaştığını bildirdiler. Okurlarımız, “23 nolu apartmanın arkasında imar durumu nedeniyle belediyeye terk edilen parseli bazı kişiler köpek barınağı yaptılar. Parsel üzerinde derin çukurlar kazıldı ve çevre sakinleri taciz edildi. Bunlar, ‘Bize kimse dokunamaz’ mantığı ile hareket ediyorlar. Açılan çukurlar şu anda fare yuvası haline geldi. Yetkililerin acilen müdahale etmelerini istiyoruz” diyor.

Kaymakkuyu’da herşey aynı

Karabağlar’dan arayan vatandaşlar, Yeşillik Caddesi Kaymakkuyu kavşağındaki trafik lambalarında kırmızı ışık ihlali yapıldığını belirterek, “Bu kavşakta yaya geçişinde güçlük yaşanıyor. Ayrıca Çamlık girişinde restaurant ve marketlerin kaldırımları sandalye ve masalarla işgal etmeleri de biz yayaları zor durumda bırakıyor. Kent yöneticilerinin okullar açılmadan kaldırım işgallerine, 0bu yol ve kavşakta yaşanan trafik rezilliğine acilen el koymalarını ve yaya güvenliğini sağlamalarını istiyoruz” dediler.

FOTOĞRAFLAR: Sertaç Bozkurt-Sevdiye Dönmez