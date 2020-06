Çocuklarımızın oyun grupları sağlıklı mı?

Parklardaki oyuncakların güneşli havalarda ağır bir plastik kokusu yaydığını belirten veliler, “Kanser riski taşıyor mu, endişe ediyoruz” diyor...

Belediyelerin son aylarda çok güzel parklar düzenlediklerini, özellikle çocuk oyuncakları ile parkları donatarak çocuklar için cazip hale getirdiklerini söyleyen vatandaşlar bu hizmetleri gerçekleştiren belediye başkanlarına teşekkür ettiler. Ancak İzmirli bazı anne, baba, büyükanne ve büyükbabalar parklara konulan rengarenk plastik oyuncaklardan endişeli olduklarını ilettiler.

Hurda araç lastiği

Bilim adamları, parklara konulan çocuk oyuncaklarının atık plastiklerden, taban döşemelerinin ise hurda araç lastikleri karışımından yapıldığını, bu oyuncakların kanser tehlikesi taşıdığı ile ilgili rapor verdiklerini belirterek başkanların bu konuda açıklama yapmalarını istediler. Okurlarımız bakın ne dediler: “Güneşin de etkisiyle olacak ki, oyuncaklar ısınıyor ve ortaya ağır bir koku yayılıyor. Hatta bazı oyuncaklar çocuklarımızın üstünü başını boyuyor. Bu oyuncakların sağlıksız ve kanser riski taşıdığı bilim insanlarınca söyleniyor, doğru mu? Bunların çoğunun hurda araç lastiklerinden yapıldığı ve bu malzemelerin çocuklarda astım ve üst solunum yolları hastalıklarına neden olacağı, hatta kanser riskini artırdığı açıklanıyor. Yetkililerin bu konuda halkı bilgilendirmelerini zararlı oyuncakların ise sağlıklı olanlarla değiştirilmesini istiyoruz.”

Manisa Büyükşehir ‘Yapacağım’ dedi

MANİSA’nın Kula ilçesine bağlı Zaferiye Mahallesi’nde dökümhane arkasında bulunan Piri Reis Caddesi ile eski Zafer Okulu’na giden toprak yolun bir yıldır asfaltlanmadığını söyleyen mahalle sakinleri, yolu traktörlerle kapatarak geçişi engelledi. Yoldan bir otomobil geçtiğinde çıkan tozdan balkonlarına çıkamadıklarını, nefes almakta güçlük çektiklerini ve evlerinin toz toprak içinde kaldığını anlatan vatandaşlar, bir belediye yetkilisi gelmediği takdirde, eylem yaparak yolu trafiğe kapattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula Koordinatörü Cihan Biçer ile Kula Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür vekili Kamil Altıparmak yolu kapatan mahalle sakinlerinin yanına geldiler. Onları dinledikten sonra şunları söylediler: “Yaklaşık 20 yıldır açılmayan bu yolu açarak mahalle aralarındaki trafik sıkıntılarını giderdik. 15 gün içerisinde de bu yolu asfaltlayıp taş döşeyeceğimize söz veriyoruz.”

Kaldırım nihayet yayalara açıldı

BORNOVA Sanayi Caddesi’nde, Pastavilla Makarna Fabrikası’nın duvarının dibindeki kaldırımda bulunan insan boyundaki otlara dikkat çekmiş, “Sanayi Caddesi yine unutuldu” başlığıyla oradaki vurdumdaymazlığı dile getirmiştik. Cuma günkü yazımızda uyardık, ertesi gün hemen Bornova Belediyesi ekipleri oradaki otları kesti; kaldırımı yayalara açtı. Artık insanlar, vızır vızır arabaların geçtiği yoldan gitmek zorunda kalmayacak, kaldırımda yürüyecek. Bölge sakinleri, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’ya, hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyor.

ADM-GDZ Elektrik’te iş kazası olmayacak

NASIL diye sorarsanız, “Akıllı bileklik” sayesinde. Aydın, Denizli ve Muğla (ADM) ile İzmir ve Manisa’nın (GDZ) Elektrik Dağıtım şirketleri İş Güvenliği standartlarını yükseltmek için ‘Akıllı Giyilebilir Teknolojilerin Geliştirilmesi ve Uygulanması’ diye bir proje başlattı. Konuyla ilgili bilgileri iki şirketin Başkan Vekili Metin Demirdağ verdi. Özetleyerek aktarıyorum: “Hiçbir iş, insanın can güvenliğini tehlikeye atacak kadar önemli ve acil değildir. Bu nedenle ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ risklerini azaltmak için teknolojinin imkânlardan faydalanıyoruz. Biz de EPDK’nın sağladığı akıllı bileklik ile bunu sağlayacağız. Bileklik ile personelimiz, çevredeki elektrik şiddetini her an ölçeceği gibi, belirlenen değerlerin üzerine çıktığında görsel, işitsel ve titreşim yoluyla uyarılar alabilecek.”

