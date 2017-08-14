Coluk cocuk herkes ‘su’ diye inliyor!

Tepkilerini dile getiren Bodrum Dağbelen köyü sakinleri, kent yöneticilerinin soruna acil olarak çözüm getirmesini istedi, “Su taşımaktan bıktık, artık çilemiz sona ersin” dedi

Bodrum’un Dağbelen Mahallesi sakinleri yaz günlerinde yaşadıkları su sorunu nedeniyle aşırı tepki gösterdiler. Kuyu ve depoların yetersiz olması yüzünden çoğu zaman evlerindeki musluklardan su akmadığını, tankerlerle getirilen suyun da ihtiyaçlarını karşılamadığını belirten vatandaşlar, belediye yetkililerinden acil çözüm getirmesini istediler.

Taşıma su yetmiyor

Dağbelen sakinlerinden Ergün Gergin, su sıkıntısını köy statüsünden çıkarılıp mahalle olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlandıktan sonra yaşadıklarını anlattı: “Yeni bir kuyu açıldı ama su çekildi. Neden olarak son depremde zarar gördüğü söylendi. Büyükşehir Belediyesi tankerlerle su getiriyor, depo dolduruluyor ve akşam saatlerinde açılıyor. Ancak, herkes aynı anda kullandığı için üst katlara çıkmadığı gibi 15 dakika içinde kesiliyor. Ne yıkanabiliyoruz, ne de kullanabiliyoruz. Taşıma su artık yetmez oldu.”

Bulaşıklar birikti

Ali Yorulmaz adlı vatandaş, tepkisini şöyle dile getirdi: “Ne zaman Büyükşehir’e bağlandık, ondan sonra sular kesildi. Ne çamaşır, ne de bulaşık yıkayabiliyoruz. Alt katlar az da olsa su kullanabiliyor ama üst katlara hiç su çıkmıyor. Çocuklarımız susuzluktan hastalandı. Tankere yapılan masrafla pekâlâ kuyular açılabilir, niçin yapılmıyor?”

Buca’da kötü gıdaya izin yok

BUCA Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halk sağlığını hiçe sayarak sağlıksız koşullarda üretilmiş gıda ürünü satanlara göz açtırmıyor. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Buca Göksu Mahallesi’nde Suriye uyruklu A.Ş isimli kişi tarafından işletilen bakkaliyede denetim yapan Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, peynir, tereyağı, yoğurt gibi hassas saklama koşulları gerektiren yaklaşık 238 kilo bozuk gıda maddesine el koydu. İşletmenin sağlıksız ürünlerine el koyup imha eden ekipler, firma yetkilisi ve işyeri hakkında yasal işlem başlattı. Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, sağlıksız ürünleri tespit ettiklerinde imha ederek vatandaşların sofralarına ulaşmasını engelleyeceklerini söyledi.

Asfalt erir mi?

BU şikâyet geçen hafta (31 Temmuz 2017, saat 16.45’te) bir okurumuz tarafından iletildi. Kuşadası’ndan bir işi için İzmir-Aydın Otoyolu’nu kullanarak İzmir’e geldiğini ve akşamda döndüğünü belirten Mert Urgancı şunları söyledi: “Ben yurt dışında çalışıyorum. Geçen gün İzmir-Aydın Otoyolu’ndan İzmir’e indim. Akşamüzeri dönüş güzergahının İzmir Havalimanı Kavşağı’ndan ‘Güney (Torbalı) Servis Alanı’ arasındaki yolun sağ şeridinin 2 ile 3’ncü kilometreleri arasında otoyolun asfaltının erimiş olduğunu gördüm. Bir çukur oluşmuştu. Şaşırdım, çünkü Avrupa’nın bütün otoyollarını kullandım ve böyle birşeye rastlamadım. Sıcaklığın görüldüğü ne İtalya’nın güneyinde, ne İspanya’da, ne de Fransa Nice’deki otoyollarda böyle bir şey görmedim. Otoyollar en kaliteli asfaltlarla kaplanır; ne çatlar, ne de erir. Halk olarak o asfaltın bedelini fazlasıyla ödüyoruz.”

