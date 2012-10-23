”Efes-Tur, Pam-Tur ve Pamucak-Tur sakinleri Selçuk Belediyesi’nin üvey evlatları.“ Bu sözler sayıları az da olsa yaz ve kış bu üç sitede devamlı yaşayanlara ait. Bakın ne diyorlar: ”Biz en yüksek emlak, çevre ve temizlik vergisi vermemize rağmen belediye hizmetlerinden yeterince yararlanamıyoruz. Başkan Ülgür’ün oy oranı düşük diye bu bölgeye yeterince hizmet vermediği söyleniyor. Özellikle çöp konteynerleri 5 yıldır değiştirilmedi. Çöp kültürü olmayanların sulu sulu attıklar çöpler yüzünden konteynerlerin çoğu delik ve çöp suları yerlere akıyor. Çevre bu yüzden leş gibi kokuyor ve kara sinek ürüyor. Eski çöp konteynerlerinin yenileri ile değiştirilmesini, çatlak ve akıtmayanlarının da yıkanıp dezenfekte edilmesini istiyoruz.“

ÇEVRE SAKİNLERİ VE İŞLETMECİLERİN BİR İSTEĞİ VAR

Kordon bayramda trafiğe kapatılmasın

25 Ekim 30 Ekim tarihleri arasında Kordon’un trafiğe açık tutulmasını öneren İzmirliler, önceki uygulamanın bayramdan sonra devam ettirilmesini istediler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1. Kordon’un araç trafiğine kapatılmasıyla ilgili uygulamanın sürdürülüp sürdürülmemesi kararını Kordon’da yaşayanlar ile işyeri sahiplerine uyguladıkları anket sonucunda belirleyeceklerini açıkladı. Anket 13 Ekim Cumartesi günü başladı.

Kordon’a müşteri olarak geldiklerini belirten İzmirliler bu anketin kendilerine de sorulması gerektiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdüler: “Onbinlerce İzmirli her gün Kordon’a geliyor ve gecenin geç saatlerine kadar burada kalıyorlar. Bıraktığımız paralarla işyeri sahipleri, çalışanlar ve teminciler ihya oluyor, devletimiz de vergi kazanıyor. Kordon’un sahibi işyeri sahipleri değil, Kordon’da yaşayanlar ile müşterileridir, yani biziz.

Akşamları çöp alınmasın

1 Temmuz 2012’de başlatılan uygulama çok katı oldu. Görevliler ya araçları kaçırdılar, ya da göz yumdular; çünkü bütün yaz gündüz ve gece vızır vızır araçlar geçti. Kordon’un trafiğe kapatılma saati kış dönemi için 16.00’da başlatılmalı ve gece saat 23.30’da da bitirilmeli. Gece saat 03.00 çok geç. Burada yaşayanlar zor durumda kalıyorlar. Alkol alıp da taksiye binmek isteyenler ile otobüslerle gelen yabancı gruplar otobüslerine dönerken zorluk çekiyorlar. Ayrıca taksiler için de yerler belirlenmeli. Biz 1. Kordon’un bayram süresince trafiğe açık olmasını, hiç kapatılmamasını istiyoruz. Bayram sonrası da Kordon trafiğe kapatılacaksa saat 16.00’da kapatılsın ve gece saat 23.30’da tekrar trafiğe açılsın. En önemlisi de insanlar yemek yerken (18.00 ile 23.00 saatleri arasında) çöp alınmasın.”

Denizmen’de birinin ölmesi mi bekleniyor?

Karabağlar sakinlerinden Gizem Ediğ, Denizmen’deki dört yolun kesiştiği yerde, araç sürücülerinin yasak olduğu halde yaptıkları dönüşler nedeniyle trafikte yaşanan sıkıntıdan söz ediyor. Okurumuz, uyarılara aldırmayan sorumsuz araç sürücüleri yüzünden yaşananları şöyle dile getiriyor: “Kural hatası ‘Sola dönüş yasaktır’ levhasına rağmen yapılıyor. Tabii kural tanımazların ana yola çıkmakta ısrarcı olmaları yüzünden diğer sürücüler zor durumda kalıyor, ciddi kazaların ve kavgaların yaşanmasına neden oluyor. En önemlisi de yayalar sıkıntı çekiyor. Özellikle yaşlılar ve çocuklar kazalara kurban gidiyor. Ayrıca buna ek olarak aynı güzergahta Sahilevleri-Mimkent minibüsleri de trafiğin kaosuna ayrı bir etken oluşturuyor. İsteğimiz, bu kavşakta sürekli bir trafik ekibi görevlendirilmesidir.”

Sokağımız toz ve toprak içinde kaldı

Bornova 115/1 Sokak sakinleri dert küpü. Okurlarımız, ”Bornova’da belediye bizi dikkate almıyor” diye başladıkları eleştirilerini şöyle sürdürdüler: ”20 gündür semtimizdeki DSİ lojmanları önündeki inşaat kazısı sokağımızı toz, toprak ve pislik içinde bıraktı. Semt rezil durumda ve evlerimize giremez olduk. Ne yapacağımızı şaşırdık. En azından belediye burada temizlik yapıp sokağı ve çevresini yıkayabilir, diye bekledik. Ama ne gezer. Tabii belediyeyi defalarca aradık, söyledik ama ilgilenen olmadı.”

Kışı böyle Mİ geçireceğiz?

“Karşıyaka Şemikler İZBAN İstasyonu-Dudayev Bulvarı arasındaki yazın tozlu, kışın çamur ve su içindeki yol ne zaman asfaltlanacak?” diye 2 kez dile getirdiğimiz konuda, semt sakinlerinden Nuri Özler de şunları söyledi: “İki kez yazdığınız yol ile ilgili Büyükşehir’e ilettiğim yazıya aldığım cevapta, ‘Yolun yapımına yönelik ön çalışmalar başlatılmıştır’ deniliyor. Bu ucu açık bir kavram. Yolun yapılacağını biliyoruz. Ancak, ne zaman yapılacak? Biz bu kışı da böyle mi geçireceğiz? Tamamlanmadığı halde ilgili yol neden araç trafiğine açıldı? En azından kısmi bir asfaltlama yapılamaz mı? Acil çözüm bekliyoruz. Ayrıca, yayaların İZBAN’a ulaşabilmelerini sağlayacak ara sokakların durumuna da yetkililerin dikkatini çekiyorum.”

TIR?şoförleri cezalara isyan ediyor

TIR şoförleri adına arayan Mehmet Çallı şunları söyledi: “İzmir içine 07.00 ile 09.00 saatleri arasında girişimiz yasak. Liman saat 07.00’de açılıyor. Bu saatlerde liman önüne geldiğimizde trafik ekipleri ceza yazıyor. Ben 3 kez ceza yedim. Zaten para kazanmıyoruz. Madem liman sabah saat 07.00’de açılıyor, biz niçin engelleniyoruz? Belirli aralıklarla kent içine alınabiliriz. Saat 09.00’dan sonra limanda saatlerce bekliyoruz. Bu işe çözüm üretilmesini istiyoruz.”

SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.