Çöp konteynerleri yeraltına alınıyor

Gazetemizde sorunun yayımlanmasının ardından kaldırımlar değiştirildi







14 Kasım 2011 Pazartesi günkü köşemizde “Hizmet çok güzel ama engelli mağdur oldu” başlığı ile İbrahim Erdinç’in şikayetini dile getirmiştik. Okurumuz, “Kas hastası, tekerlekli sandalyeye bağlı bir engelliyim. Dışarıda tekerlekli sandalye kullandığımdan, karşıma çıkan engelleri daha iyi görüyorum. Son günlerde Bayraklı Belediyesi çok güzel bir hizmet yaratmaya başladı. Ancak güzel hizmet yaratayım derken, detaylar hesaplanmadı. Kaldırımlara geri dönüşüm çöp biriktirme alanları yapıldı ama kaldırımlar engellilere yasaklanmış gibi oldu. Bu konuyu Bayraklı Belediyesi’ne e-mail yolu ile bildirdim. Adresimi ve telefonumu verdim. Sağ olsunlar beni aradılar. Ancak kimlik numaramı vermezsem şikayetimin dikkate alınamayacağını söylediler. Üzüldüm. En azından ihbarı değerlendirip ona göre davranılabilirlerdi. Bu nedenle size yazdım” demişti.





25’i tamamlandı

Engelli vatandaşının şikayetini haklı bulan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ aşağıdaki bilgileri gönderdi, aynen aktarıyorum: “Bayraklı Belediyesi olarak okurumuzun isteğini inceledik ve haklı olduğunu tespit ettik. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz şikayet üzerine bazı yerlerde kaldırımları genişletirken, dar kaldırımlarda da çöp konteynerlerini yer altına aldılar. Geniş kaldırımlardaki çöp konteynerlerini de geriye alarak yaya ve engelli güvenliğini sağladılar. Şu anda 25 adet yeraltı sistemi tamamlandı ve hizmete girdi. İlk etapta 100 çöp konteynerini yeraltına alacağız. Kalan çöp konteynerleri de yıl sonuna kadar bitirilerek, engelli vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntılar giderilmiş olacak.” Başkan Karabağ’a teşekkür ediyoruz.

Kaldırımlarımızı yeniler misiniz?

Konak ilçesi sakinlerinden Mustafa Kaplan, Alsancak Ziya Gökalp Bulvarı’ndaki kaldırımlardan dert yandı ve isteğini şöyle dile getirdi: “Bu bulvarın kaldırımları uzun senelerden beri sanırım hiç bir çalışma yapılmamış ve her önü bozulan apartman ya da işyeri kendi kafasına göre fayans, ya da seramik döşemiş. Muhitimiz emekli ve yaş ortalaması yüksek yerleşim birimidir. Sağlıkları için doktora gelenleri ve İZBANI kullananları düşünürsek bu insanların o kaldırımda yürümeleri oldukça zor ve tehlikelidir. En önemlisi de tekerlekli sandelye kullananlar için tarif edilemez zorluktadır. Şair Eşref Bulvarı’nda yapılan düzenlemeyi biz de kendi bulvarımızda istiyoruz. Konak Belediyesi’ne bu konuda başvuru yaptık, ‘Ziya Gökalp Bulvarı Büyükşehire ait’ dediler. Büyükşehir’e yazdık fakat ‘İlgileniceğiz’ denilmesine rağmen hala bir çalışma olmadı. Bizim bulvarın kaldırımlarının da yenilenmesini istiyoruz.”

Metro’daki tuvalet esnafa açılmıyor

Bu şikayeti daha önce aktarmıştık. Ancak, Hatay Üçyol Metro İstasyonu’ndaki esnaf okurlarımız yine aradılar ve hiçbir şeyin değişmediğini belirterek, “Üçyol Metro İstasyonu’nda işyeri sahibiyiz. Ne yazık ki metro içinde olmamıza ve bir sürü kira vermemize rağmen metro içindeki genel tuvaletten yaralandırılmıyoruz. Bize yasakmış, niçin? Metro istasyonu içindeki lavoba ve tuvaletleri kullanmamıza İzmir Metrosu Genel Müdürü izin vermiyormuş. Tuvalet sadece kendi personelleri içinmiş. Böyle saçmalık olur mu? Israr edince de ‘İşinize gelmiyorsa çekin gidin’ deniliyor. Bayan işletmeciler tuvalet ve temizlik konusunda sıkıntı çekiyor. Çevrede umumi tuvalet de yok. Bu sorunumuza çözüm getirilmesini istiyoruz” diyorlar.

Sokağı işgal eden kamyon duruyor

Buca Bahçekapı Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi sakinlerinden Mehmet Sığırcı, “Yeni yapılan Buca Tenis Kortu’nun arkasındaki BİM Mağazası ile bitmeyen inşaatın yanında yıllardır çalışmayan ve yeri değiştirilmeyen bir kamyon var. Bu kamyonun üstünde de inşaata su vermek için su deposu bulunuyor. Kamyonun durduğu yol işlek bir yol. Bu yoldan otobüsler, minibüsler dahil tüm araçlar geçiyor. Korku içindeyiz. Çünkü yolu kaplayan bu kamyon bütün trafiği alt üst ediyor. İnşaat yetkileri yıllardır bu kamyonu burada tutuyorlar. Biz rahat güvenli, huzurlu ve özgürce yürümek için bu kamyonun sokağımızdan kaldırılmasını istiyoruz” diyor.

İnşaat gürültüsü canımıza yetti

Menderes, Kasımpaşa Mahallesi Kuvva-i Milliye Caddesi’nde oturan Serkan Kokal, ”Hafta sonları inşaat yasağı yok mu?” diye soruyor ve ekliyor: “Ki bu inşaat Menderes Belediyesi’ne ait. Hafta sonları hem de sabah saat 07.30’dan başlayarak akşama kadar pazaryeri inşaatı sürüyor. Yarattığı çevre gürültüsüne birilerinin ‘DUR’ demesini istiyoruz. Hafta içinde gürültüyü çekiyoruz. Peki pazar günü de ne oluyor? Bu işi belediye yapıyorsa ona kim ceza yazacak? Şikayet ettiğimiz belediyemizin Zabıta Amiri Funda Hanım işçileri uyarıp, ‘Hiç olmazsa hafta sonları saat 10.00’da başlayın’ demesine rağmen dinleyen olmadı. İnşaat hız kesmeden devam ediyor.Burada inşaat terörü yaşanyor.”

Baz istasyonu kaldırılmadı

Bornova Atatürk Mahallesi 869 Sokak’ta oturan Murat Umut İzer, “Vatandaşlar olarak bir şikayetimiz var. Sokağımızdaki 24 numaralı evin çatısına bir GSM şirketi tarafından yaklaşık 2 ay önce güneş enerjisi sistemi süsü verilerek, bir baz istasyonu kuruldu. Çevrede bebekler, küçük çocuklar ve çeşitli sağlık sorunları bulunan ileri yaşlı mahalle sakinleri bulunmaktadır. Sağlığımızı tehdit eden bu baz istasyonu için imza toplayarak dilekçe bile verdik. Ancak malesef bir sonuç alamadık. Yetkililerin gereğini yaparak bu baz istasyonunu kaldırmalarını istiyoruz” diyor.

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Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.







