Çöp taşıyan TIR’ların suyu körfeze mi akıyor?

Bu soru 1. Sanayi Sitesi sakinlerinden geldi. Hatırlarsanız İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu geçen hafta, kendisini ziyaret eden İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) üyelerine, “Size yüzülebilir bir körfez vaad ediyorum” diye söz verdi. Ayrıca kentte 16 tane dere bulunduğunu, bu derelerden Körfez’e her yıl 2.5- 3 milyon metreküp katı malzemenin boşaltıldığını, derelerin çöp kovası gibi kullanılması yüzünden bu atıkların yağmurla birlikte Körfez’e sürüklendiğini anlattı. Başkan Kocaoğlu, dereleri temiz tutmak için sürekli çalıştıklarını, özellikle Meles ve Arap derelerinin aralıksız temizlendiğini söyledi. Ancak 1. Sanayi Sitesi 2821 Sokak’tan arayan esnaf bir okurumuz bakın ne dedi:

“Aziz Başkan, Meles ve Arap derelerinde çalışma yapıldığını söyledi. İyi de, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu yeni çöp transfer istasyonlarından çöp getiren büyük TIR’lar ile ‘TIBBİ ATIK’ kamyonları sitemizin yanındaki ‘Katı Atık İşletme Şube Müdürlüğü’ne ait tesislerde yıkanıyor. Peki, suları nereye akıyor, dersiniz; Arap Deresi’ne akıyor. Bu sular ve pislik de İzmir Körfezi’ne dökülüyor.



Zehirleniyoruz

Sitemiz 2821 Sokak ve bağlantılı 2840, 2827, 2841 ve 2848 sokaklarda işyeri bulunan bizler kışın neyse de, şu sıcak günlerde çıkan gaz ve pis kokudan zehirleniyoruz. Halkapınar ESHOT durakları ile Halkapınar Metro ve İZBAN Aktarma İstasyonu’nun yanından geçen derenin de neden pis koktuğunu şimdi anladınız mı?”





Sokak köpekleri can güvenliğimizi tehdit ediyor



Bornova Evka-3 Mahallesi 127/19 Sokak No:9’da oturduklarını belirten okurlarımız, “Bahçelerimizde kara sinekten geçilmiyor. Çünkü sokağımızda köpek, kedi, güvercin ve tavuk besleniyor. Belediyemizin ekip diktiği çimlerin üstü ve sokaklarımız bu hayvanların pislikleri ile dolu. Görüntü kirliliği bir yana pis kokular yüzünden nefes alamaz duruma geldik. Nezaketen uyarmamıza rağmen bu hayvanların sahipleri bizi hayvan sevgisinden uzak kişiler olarak görüyorlar. Ayrıca sokak köpekleri içinde saldırgan olanlar var ve zaman zaman can güvenliğimiz tehlikeye giriyor. Hayvanlara zarar verilsin istemiyor, hayvan besleyenlerin uyarılmasını istiyoruz” diyorlar.







Taksiciler, kamyoncular ve çiftçiler isyanda



İki ay önce Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık akaryakıttaki yükselişin karayolu nakliyeciliği yapan esnafı zorda bıraktığını söylemiş, akaryakıtın rafineri çıkış fiyatına uygulanan KDV’li ÖTV’nin düşürülmesini önermişti. Tabii yanıt olarak, fiyatların uluslararası piyasaya bağlı olduğu gerekçe gösterilmiş ve kimsenin gıkı çıkmamıştı.



Katmerli vergiler

Ekonomistlerin açıklamasına göre ülkemizde akaryakıtın rafineri çıkışına önce KDV, ana bayiye verilirken KDV dahil rakama ÖTV uygulanıyor. Ana bayi de kar payını ekleyip tekrar KDV uyguluyor ve bayilerine dağıtıyor. Tali bayiler de ÖTV’li ve KDV’li rakama yüzde 7 ile 9 arasında kar payı ekledikten sonra KDV’li olarak satıyor.

Köşemizi arayan taksiciler, kamyoncular ve çiftçiler, “Akaryakıt fiyatları yüzünden ekmek teknemizi kapatacağız” dediler ve sözlerini şöyle sürdürdüler:

“2011’in başında benzin 3.76 TL, mazot fiyatı ise 3.16 TL idi. Ki bu rakamlar bile belimizi büküyordu. Şu anda benzin fiyatı 4.48 TL, mazot 3.76 TL oldu. Kara taşımacılığı yapan esnaf ve çiftçiler şu anda dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanıyor. Komşumuz Yunanistan’da bile 1 litre benzinden 1.1 liralık vergi alınırken, Türkiye’de akaryakıtın rafine çıkışından 2.7 misli vergi (KDV ve ÖTV) alınıyor. Esnaf ve çiftçiler olarak deniz ve hava yollarında kullanılan araçların akaryakıtına uygulanan ÖTV oranının karayollarında hizmet veren ticari araçlar içinde uygulamasını istiyoruz.”







Üvey evlat muamelesi yapılıyor



4 yıldır İzmir Olimpiyat Köyü’nde yaşadığını ve burada oturan yaşlılar adına aradığını belirten Meltem Esen Deveci yaşadıkları sorunları şöyle dile getirdi:

“Öncelikle ulaşımla ilgili sorunlarımız var. Olimpiyat Köyü’nden Üçkuyular’a sadece otobüs var ve Balçova’daki bağlı bulunduğumuz muhtarlığa 2 otobüs değiştirerek, bir-bir buçuk saatte gidebiliyoruz. Bunların yanında 4 yıldır inişlerde kullandığımız ‘Atletizm 2 durağı’ Hiçbir bilgi verilmeden ve uyarı yapılmadan kaldırıldı. Durağın yerine konulmasını istediğimizde de ESHOT’tan olumsuz yanıt geldi. Olimpiyat Köyü’nde mesafeler uzun ve dik. Ayrıca bloklarda asansör de yok. Bu durak kalkınca 75-80 yaş civarındaki yaşlı 300 metre yokuş inerek veya 150 metre ve 7-8 kat çıkarak ancak evlerine ulaşabiliyorlar. Geçenlerde 300 metrelik yokuşta fenalaşan bir yaşlımızı hastaneye zor yetiştirdik. Kış ve yaz koşullarında ellerinde yükü olanlar güçlükle eve ulaşabiliyor. Bir durağın kaldırılması basit gibi görünebilir ama yaşlıların bu mesafeyi yağmurda ve 40-45 derece sıcakta yürümeleri ciddi sorun. Üzücü bir olay yaşanırsa ESHOT’u sorumlu tutacağımızı duyuruyorum.”







Valilik Angus için girişimde bulundu



İzmir Limanı çevresindeki taksiciler ile Alsancak 1. Kordon’da işyeri bulunan esnaf, “Angus ve turist gemileri aynı anda limana alınmasın” diye uyarmışlar, biz de köşemizde dile getirmiştik. İzmir Valiliği tepkiler üzerine aşağıdaki açıklamayı yaptı. Aynen aktarıyorum: “Canlı hayvan ithalatının Alsancak Limanı’ndan yapılıp yapılamayacağı konusunda valiliğimizin görev ve yetkisi olmadığı için alınmış bir karar yoktur. Ancak, canlı hayvan ithalinin Nemrut Limanı’ndan yapılması ve gümrük işlemlerinin de Aliağa Gümrük Müdürlüğü’nce yerine getirilmesi; Gümrük Müsteşarlığı ile Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan istenmiştir.”







Kaldırıma araç park ettirilmesin



Urla’dan arayan okurlarımız, “Zafer Caddesi’nde hükümet binasından sanayi sitesine kadar uzanan kaldırımlar yine araçlar tarafından işgal ediliyor. Yürümek imkansız olduğu gibi görüntü de ilçemize yakışmıyor. Kaldırımları kullanamıyoruz. En önemlisi de sanayi sitesinden çıkan araçlar hızlı gidiyor. Çocuklar ve yaşlılar tedirgin oluyor. Çünkü, araç sahipleri yayaları dikkate almıyor. Bu cadde üzerinde denetim-lerini sıklaştırılmasını istiyoruz” diyorlar.







Fuar’ın bu kapısı trafiği aksatıyor



İzmir Fuarı’nın Mürselpaşa Bulvarı’nda, malzeme yüklü araçların giriş yaptığı kapı ile ilgili okurlarımızdan oldukça fazla şikayetler geldi. Köşemizi arayan Muharrem Nur, “Fuar’ın bu giriş kapısı Basmane istikametine akan trafiğin aksamasına neden oluyor. Özellikle ihtisas fuarlarının olduğu günlerde sabah ve akşam trafiğinin en yoğun olduğu saatlerde düzensiz giriş yapan araçlar yüzünden bazen kazalar bile yaşanıyor. Fuar yöneticileri bu kapıdan giriş yapılmasını yasaklasa çok iyi olur” diye bir öneride bulundu.