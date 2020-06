Çöplerini Meles Çayı’na atıyorlar

ME­LES Ça­yı’nda gö­rün­tü çok çir­kin. Ege Ma­hal­le­si’nin çay ke­na­rın­da­ki ev­le­rin­den Me­les’e çöp­ler atı­lı­yor. İZ­SU, ne ka­dar ça­lı­şır­sa ça­lış­sın te­miz­le­ye­mez. Çün­kü...







Meles Çayı boyunca çirkin görüntüler ve çöpler özellikle Hilal ve Ege mahallelerini birbirine bağlayan yaya üst geçitini kullananlar tarafından üzüntüyle izleniyor.





Bu ihbarı Karşıyaka’da oturan ve Karabağlar’daki işyerine Yeşildere yolunu kullanarak gittiğini belirten Selahattin Ayyıldız yaptı. Okurumuz şikayetini ve bir de önerisini dile getirdi: “Ben her gün Yeşildere yolunu kullanarak işyerime gidiyorum. Sağlı ve sollu yeşil alanlar bakımlı. Ancak, Meles Çayı boyunca uzanan görüntü çok çirkin. İzmir’e hiç mi hiç yakışmıyor. En önemlisi ise Hilal ve Ege mahalleleri arasından geçerken zaman zaman Ege Mahallesi’nin çay kenarındaki evlerinden Meles’e doğru çöplerin atıldığını görüyorum. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar Meles Çayı’nı temizleyemezler. Çünkü, bu mahallede yaşayanlar işe yaramayan eşya ve çöplerini yoğun şekilde buraya atıyorlar.”



Panolarla kapatılsın

Evlerin düzensizliği ve yarattığı görüntü kirliliğinin önlenmesi gerektiğini belirten okurumuz sözlerini şöyle sürdürdü: “Meles Deresi’ne çöp atılmasının yanlışlığı bu mahallenin muhtarı başta olmak üzere yetkililer tarafından buradaki ev sahiplerine yetkililer tarafından söylenemez mi? Kahramanlar’dan itibaren Meles Çayı boyunca örülü duvarın üstüne panolar yerleştirilse, panoların yol tarafına da İzmir’in güzel eski fotoğrafları konulsa olmaz mı? Hem çirkin görüntüler kapatılır, hem de çöp atılması engellenir.”

Öneri güzel ama kaça mal olur, bilmiyoruz. Konuyu Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Daire Başkanı Yıldız Sezgin Yılmaz ile Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hüseyin Alabaş’a aktarıyorum. Okurumuzun pano konusundaki önerisini de Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun dikkatine sunuyorum.





Bu kavşakta artık başkaları ölmesin!

Başlıkta belirttiğim tehlikeli iki kavşak; Konak ve Karabağlar istikametinden gelip Bornova ve Karşıyaka’ya geçiş yapılan köprülü kavşak ile Bornova veya Karşıyaka’dan gelip Alsancak Limanı, Halkapınar ve Yeşildere’ye uzanan kavşak. Bu konuyu 18 Nisan’da avukat arkadaşları Aydın Şengün’ü kaybettiklerini belirten 26 avukat köşemize iletti.

Şengün’ün Alaşehirli avukat arkadaşlarının Büyükşehir Belediyesi’ne verdikleri dilekçe şöyle: “18 Nisan 2010’da Aydın Şengün İzmir Karşıyaka Bornova yol ayırımı olan Zafer Payzın Köprüsü altında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. Kaza, arkadaşımızın Ankara yoluna dönüşte tereddüt etmesi ve gecikmesi sebebiyle orta refüje çarpmasıyla olmuştur. Alaşehir ve çevre ilçelerde görev yapan birçok avukat arkadaşın aynı yerde benzer sıkıntılar yaşadığı anlaşılmıştır. Burada işaretleme ve levha hatası vardır. Şehrin yabancıları açısından vahim sonuçlar doğurduğu aşikardır. Levha ve işaretlerin gözden geçirilerek tespit edilecek eksikliklerin bir an önce giderilmesi için gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederiz.”





Işıksız 6 kavşak trafiğe kapatılsın

21 Mayıs Cuma günkü köşemizde, İzmir-Aydın Karayolu’nun Torbalı sınırlarına girişinden çıkışına kadar ki 9 kavşakta yaşanan tehlikelerden söz etmiştik. Standart dışı ve trafik ışığı olmayan 6 kavşakta her an ölümlü trafik kazası yaşanabileceğini yetkililere iletmiştik. Yüze yakın okurumuz aradı ve “Havalar ısındı, deniz kenarlarına ve piknik alanlarına gidilmeye başlandı. Tabii, bu yolda kural tanımayan sürücüler yüzünden kazalar da arttı” diyerek bu yoldaki ışıksız kavşakların kapatılmasını istediler. Konuyu Karayolları 2. Bölge Müdürü Erol Altun’a aktarıyorum.





Çay ocağındaki gürültü bıktırdı

Karşıyaka Alaybey 1677 Sokak sakinleri Taşkent Apartmanı zemin katındaki çay ocağından dert yandılar. Çay ocağının Selçuk Yaşar İlköğretim Okulu’nun da karşısında olduğunu belirten okurlarımız, “Bu çay ocağına çocuklarını okula getiren ve çocuklarını okul dağılışında almaya gelen veliler ile öğretmenler geliyor. Kaldırım ve sokağı işgal eden müşteriler yüksek sesle konuşuyor ve sigara içiyorlar. Sigara dumanları evlerimize kadar giriyor. Ancak, bizi en çok yüksek sesli konuşmalar ve bağırışlar rahatsız ediyor. Özellikle belediyeden gürültü kirliliğinin önlenmesini istiyoruz” diyorlar.





Çam ağaçlarını böcekler sardı

Göztepe’den arayan okurlarımız, “Semtimizdeki çam ağaçlarını ‘Çam kese böceği’ sardı. Mücadele edilmemiş olacak ki, havaların ısınmasıyla birlikte meydana çıkan tırtıllar üzerimize düşmeye başladı. Özellikle Türk Koleji’nin bulunduğu alandaki ağaçların neredeyse tamamı çam kese böcekleriyle dolu. Çocuklarımızın çoğu su çiçeği çıkarmış gibi oldu ve elleri, yüzleri kabardı. Konuyu aktardığımız yetkiller çözüm getiremedi. Böcekler bu yıl biraz daha arttı. Bböceklerle mücadele etmenin çok zor olduğu söylendi. Yetkililerin bu konuya el atmasını istiyoruz” diye istekte bulundular.



Tarihi binaların kapıları çalındı

İzmir Namazgah’tan arayan okurumuz, “Büyükşehir Belediyesi Agora Ören Yeri civarında eski binaları yıkıyor. Ancak, mahkemelik olan evlerin akibeti belli olmadığı için talan ediliyor. Agora Ören Yeri civarındaki tarihi binaların kapı ve pencereleri çalınıyor. Geceleri grup halinde gelen hırsızlar, sabaha karşı kapı ve pencereleri söküp arabalara yükleyerek götürüyorlar. Mesela 943 Sokak ile 952 Çıkmaz Sokak’taki eski evlerin kapıları böyle götürüldü. Acaba , Güvenlik güçleri bu bu talanı öneleyemez mi?” diye ihbarda bulundu.



Evsel atıklar denize karışıyor

Karşıyaka’dan arayan Zühtü Önder, “Çeşme Ildırı ile Ilıca arasındaki Germiyan Yalısı’nda yazlığımız var. Ancak, birçok sitede halen arıtma yok. Buradaki evlerin tamamı evsel atıklarını foseptik çukurlarında biriktiriyor. Yaz aylarında zaman zaman foseptikler taşıyor ve sokaklara akıyor. Koku ve pislik bir yana pis sular yeraltı sularına karışıyor. Biz de bu suları tulumba ve artezyenlerle çekip kullanıyoruz. Gerekli denetimler yapılsa iyi olur. İzmir Valiliği bir karar alıp, sitelere müşterek arıtma yaptıramaz mı?” diye soruyor.