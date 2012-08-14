Daha ne kadar LPG soluyacağız

Aliağalı vatandaşlar oldukça dertliler. Aliağalı Fikret Bostancı bakın ne diyor: “İlçemizde bir sağlık taraması yapılsa onlarca kanserli, üst solunum hastası ve epilepsi hastası çıkar. Bunun nedeni nedir, biliyor musunuz? Aliağa Rafinerisi, Petkim ve Demir Çelik fabrikaları. Özellikle de LPG üretimi yapılan alandaki tanklar bu sıcaklarda şiştiği için sıkışan LPG’ler bacadan yakılmadan direk havaya veriliyor. Çünkü, LPG üretim tanklarının bulunduğu yerde tek bacanın bulunduğu ve sadece bir tanesinin yakıldığı söyleniyor. Ayrıca LPG ölçüm cihazının olmadığı de biliniyor. Biz bu zehiri daha ne kadar soluyacağız. 30 yıldır niçin bu konuda önlem alınmadı? Biz daha ne kadar zehirleneceğiz?”

Park bakımı ancak bu kadar olur

Gazeteci Tuncay Atilla Bornova Pınarbaşı semtinde (Çamlık) adıyla anılan, içerisinde çocuk bahçesi, dinlenme yerleri ve oyun sahaları olan koca parkın temizliğini yapan iki görevliyi yakından izlediğini belirttikten sonra başlıktaki sözleri niçin söylediğini şöyle ifade etti: “Her gün yüzlerce ailenin bunaltıcı sıcaklardan kaçıp tıklım tıklım doldurduğu koca parkı Sebahattin Mutlu ve Eser Büyükdağ isimli iki görevli temizliyor ve bakımını yapıyorlar. Bu yeşil alan, halkın gitmesinden sonra adeta bir çöplük haline dönüşüyor. İki görevli her sabah gün ağarırken iş başı yapıyor ve bu alanı tertemiz hale getiriyorlar. Ayrıca koca Çamlık sulanıyor. En önemlisi de bu iki görevli bu kadar işin arasında bu civardaki sokak hayvanları için su kapları temin ediyor, su dolu kapları uygun yerlere yerleştirerek onlara da sahip çıkıyorlar. Pınarbaşı halkı adına bu iki görevliye teşekkür ediyorum.”

Bu tuzakları kaldırın artık

Fotoğraflarda gördüğünüz çelik levhalar(!) iki yıla yakın süredir İzmir Adliyesi’ne giden Bornova Manas Bulvarı üzerinde bulunuyor. Gazetemizi arayan vatandaşlar bakın ne diyorlar: “Bir yılı aşkın süredir, Manas Bulvarı üzerinde yağmur suyu kanalları için kazılan yola kalınlığı 5 santimi bulan çelik levhalar yerleştirildi. Bu levhalar konulduğu günden bu yana binlerce araca zarar verdi. Araç alt takımları ve lastiklerimiz parçalandı. Bu levhalar daha ne kadar bu yolda kalacak? Altyapı çalışmaları niçin bu kadar uzadı? Ne yapılacaksa bir an önce yapılsın!”

Dilencilerden bıktık usandık

Ramazan ayı boyunca dilenci sayısında çok büyük artış olduğunu belirten İzmirliler, “Turistlerin yaya olarak geçtikleri yerlerde çocuklu dilencileri kimse görmüyor mu? Özellikle teravih ve Cuma namazları sonrası İzmir’in tüm camilerinin çevresi dilencilerle doluyor. En kötüsü de sırtlarında, kucaklarında taşıdıkları ve yerlerde yatırdıkları küçük çocuklarla dilencilik yapanlar İzmir’e hiç mi hiç yakışmıyor. Belediye görevlilerinin dışında, polislerinde bunlarla mücadele etmesini öneriyoruz. Bayram haftası nedeniyle daha da artacak olan dilencilerle mücadele edilmesini, yöneticilerin bu konuya ağırlık vermelerini istiyoruz” diyorlar.

Sivrisinekler çok rahatsız ediyor

Urla Çeşmealtı sakinlerinden Deniz Özkut, “Çeşmealtı sivrisinek istilası altında. Dışarda oturmak mümkün olamıyor. Ne yazık ki Urla Belediyesi de bu konuda son derece duyarsız. Defalarca, belediyeye durumu iletmiş olmamıza rağmen, ilaçlama çalışması yapılmıyor. Birçok ilçede her gün sivrisinekle mücadele ediliyor, ancak burada yapılmıyor. İzmir’in cennet köşelerinden biri olan Çeşmealtı çöp, pislik ve sivrisinek yüzünden, yaşanacak yer olmaktan çıkıyor” diye dert yandı.

Camiler seyyar satıcı işgalinde

Bu görüntü İzmir’in Karabağlar ilçesinden. Seyyar satıcıların işgal ettiği yer ise Yeşilyurt Merkez Cami’nin önü. İzmir’de hemen hemen bütün camilerin önü aynı durumda. İzmirliler bakın ne diyorlar: “İzmir gün geçtikçe 3. dünya ülkelerindeki kentler gibi olmaya başladı. Seyyar satıcılar her geçen gün arttığı gibi kentin en kalabalık köşelerini işgal ediyorlar.

Jiletli teller insanlara zarar veriyor

Karşıyaka Mavişehir’den arayan okurlarımız, “Mavişehir Egepark geçişlerinde sitelerin çitlerinde jilet gibi keskin tellerle önlem alınmış. Bu sistem yasak değil mi? Geçenlerde ayağı kayan bir vatandaşın yüzü ve kulağı kesildi. Çit ve teller üzerine elektrik verilmesi, keskin tellerin konulması yasalara uygun mu?”diye soruyorlar.

Boş arsayı otopark yapar mısınız?

Çeşmeli okurlarımız hafta sonları yaşanan trafik karmaşası ve otopark sıkıntısı nedeniyle şöyle bir öneride bulundular: “Çeşme’de cadde ve sokaklar park etmiş araçlarla işgal ediliyor. Özellikle çift yönlü sokaklarda bu yüzden trafik sıkışıyor ve tartışmalar yaşanıyor. Ayrıca çirkin görüntüler oluşuyor. Acaba, Plajevleri Kooperatif Yönetimi sitelerindeki boş arsayı düzenleyip, halka açık bir otopark yapamaz mı? Kooperatif yönetimi bu arsayı otopark haline getirirse, hem yollara araç park edilerek trafik tıkanmamış, hem sokaklar piknik yeri gibi kullanılmamış, hem de kooperatife gelir sağlanmış olur. ”

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