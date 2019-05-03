Deneme sınavını bu yıl da yapacağız

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek olan öğrenciler, 11 ve 12 Mayıs’ta yapılacak ‘gerçek benzeri’ bu sınava katılarak kendilerini test etme şansı yakalayacak.

İlk kez ‘Sınav Eğitim Kurumları’ tarafından başlatılan deneme sınavı organizasyonu, Ankara ve İstanbul’un ardından İzmir’de de yapılıyor. İzmir Sınav Eğitim Kurumları’nın Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tınaztepe Yerleşkesi’nde düzenleyeceği sınav provasına İzmir Sınav Koleji, Şirinyer Sınav Anadolu Lisesi, Mavişehir Sınav Anadolu Lisesi ile Buca, Karşıyaka, Bornova ve Gaziemir kurs merkezlerinde kayıtlı 4 bine yakın öğrenci katılacak.

Sınav, aynı Yükseköğretim Kurumları’nda (YKS) olduğu gibi, saat 10.15’te başlayacak; bu sınava katılacak öğrenciler saat 10.00’dan sonra binaya alınmayacak ve sınava giremeyecek. Ayrıca öğrencilerin bire bir sınav ortamını yaşamalarını ve gerçek sınavda hata yapmalarını önlemek amacıyla özel önlemlerin alındığı bu uygulamada; cep telefonu, saat, çanta ve elektronik araç gereçlerin girişine izin verilmeyecek. Kimliği ve sınava giriş belgesi olmayan öğrenciler de sınava alınmayacak. ÖSYM’nin üniversiteye giriş için YKS’de uyguladığı tüm kurallar geçerli olacak. Önceden duyurulan kurallar nedeniyle bu sınavda öğrenciler kendilerini üniversite sınavına girmiş gibi hissedecek.

Öğrenciler, birinci gün Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT), ikinci gün de Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) kendilerini deneme imkânı bulacak.

Olumlu dönüşler aldık

İzmir’deki Sınav Eğitim Kurumların kurucusu İlker Sümer, sınavla ilgili şunları söyledi: “Deneme sınavında öğrencilerimiz ‘gerçek sınav’ provası yapacak ve kaygılarını gidererek, zamanı nasıl yöneteceklerine dair fikir sahibi olacak. Oluşabilecek aksaklıkları da görme şansı yakalayacaklar. Sınav anındaki zayıf noktalarını yaşayarak görecekler. Öğrenciler, bu sınavda geç kalmamayı öğrenecek.

Üç yıldır yaptığımız bu sınavlardan sonra öğrencilerden olumlu dönüşler aldık. Aileleri de çok mutlu oldu. Tüm öğrencilerimizi bu uygulamamızda görmek istiyoruz.”