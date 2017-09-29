Destek olmazlarsa intihar edeceğim

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Emekli astsubay Osman İnan, engelli iki çocuğuna artık yetişemediğini belirtti, devletten kendisine destek olunması çağrısında bulundu. Biri 45, diğeri 50 yaşında iki zihinsel engelli çocuğuna bakabilmek için devletten 10 yıldır yardım beklediğini ifade eden İnan, şöyle konuştu:

‘Bir ayağım çukurda’

“Nereye gittiysem, ‘Maaşınız asgari ücretin üzerinde’ denildi ve yardım edilmedi. Maaşım artık çocuklarımın giderlerini karşılayamaz hale geldi. Yüzde 56 zihinsel engelli 50 yaşındaki kızım Zerrin ile yüzde 90 zihinsel engelli, 45 yaşındaki oğlum Serhan’ın bakımları için devletimizden 10 yıldır yardım istedim. Ancak, talebim dikkate alınmadı.

Vali Köşger’e çağrı

İkinci bir iş yapayım istedim, çocuklarıma bakacak kimsemiz olmadığı için bu işi de başaramadım. Şu anda evlatlarımı zihinsel engelli okuluna gönderiyorum ve ayda 500 lira ödüyorum. Maaşım onların gidiş ve geliş servis ücreti ile günlük yaşamlarını sürüdürebilmeleri için yaptığım harcamalara yetmiyor artık. Çok büyük sıkıntı içindeyim, yakınlarımdan borç alarak yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Ayrıca bankadan kredi çektim ve bu yüzden maaşım da büyük ölçüde kesiliyor.

Ne yapacağımı şaşırdım, yaşadığım duruma çok üzülüyorum. Benim de bir ayağım çukurda, yaşlandım artık. Hatta son zamanlarda intihar etmeyi bile düşündüm. Tek düşüncem, ben öldükten sonra çocuklarımın ne olacağı.

Yetkililerin sesimizi duymasını ve bana destek olmalarını, öldüğümde de gözümün arkada kalmamasını istiyorum.”

Konuyu Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in dikkatine sunuyorum.

Halk dansları kaydı için yarın son gün

MENDERES Belediyesi Halk Dansları Topluluğu tarafından verilecek kurs için bugün Görece Spor Salonu, yarın da 75. Yıl Düğün Salonu’nda kayıtların yapılacağı belirtildi. Menderes’te ikamet eden, ilköğretim ikinci sınıftan itibaren her yaştan insanın katılabileceği eğitimin ücretsiz olacağı kaydedildi. Ekim ayında başlayacak kursların Haziran 2018’de sona ereceğini söyleyen Belediye Başkanı Bülent Soylu, şu bilgileri verdi: “Halk Dansları Topluluğu’na altı eğitmen tarafından verilecek kurslarda, tüm yörelere ait Türk halk oyunları eğitimi öğretilecek.

Sahnedeler

Eğitim sonunda düzenlenecek halk dansları gecemizde tüm öğrenciler sahne alarak, bir sezon boyunca öğrendiklerini sergileyecek. Özellikle genç nesillerin ilgisi beni çok mutlu ediyor. Küçük yaştan itibaren katılım sağlanan ücretsiz kurslarımıza, bu yılda Menderesli hemşehrilerimizi bekliyoruz.”

Koçarlı halkı korku içinde

GEÇTİĞİMİZ hafta bir inşaat kazısı sırasında iki binanın göçmesi üzerine çevrede yaşayan vatandaşlar belediye yetkililerini uyarmamızı istedi. Arayan okurlarımız bakın ne dedi: “Koçarlı’da geçtiğimiz hafta bir inşaatın temel kazılması sırasında çöken evin yanındaki bir bina daha çöktü. İyi ki çöken iki binada kimse yoktu. Sağlık, itfaiye, jandarma, AFAD ve polis ekipleri geldi. Belediye yetkilileri inşaat kazısına izin verdikleri zaman bu ayrıntılara dikkat etmiyor mu? Tek tesellimiz ekiplerin incelemesinde, ev ve altındaki iş yerinde kimsenin olmadığı tespit edilmiş. Belediyemiz bu tür inşaatlarda mesken ve işyeri bulunuyorsa kazı iznini iyice inceledikten sonra versinler. Korkuyoruz.”



