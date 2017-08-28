Dolandırıcılara ve sahte paraya dikkat!

Hayvancılık sektöründe dolandırıcıların olduğuna dikkat çekildi, Emniyet yetkilileri “Gerçek banknotların arasına sahte paraları sıkıştırıyorlar” diyerek satıcıları uyardı...

Bu uyarıyı Acar Tarım’dan Mustafa Acar yaptı. Hayvancılık sektöründe de dolandırıcıların olduğunu belirten Acar, büyükbaş hayvanların sahte pasaportlar ile satışının yapıldığını söyledi ve şu önerilerde bulundu:

Kilosu 15-17 lira

“Büyükbaş dana veya düvenin kurban edilebilmesi için iki yaşını doldurmuş olması şart. Bunu, çapa dediğimiz alt çene ortasındaki iki süt dişinin düşüp yerine kalıcı dişin çıkması ve orijinal pasaportu ile anlayabiliriz. Kulağındaki küpe ile pasaporttaki bilgi aynı olmalıdır. Yasalar koyun ve keçide bir yaşı, dana ve düvede iki yaşı, devede beş yaşı şart koşuyor. Önerim, büyükbaşların kilogram ile alınmasıdır. Pazarlık usulünde aldanma olabilir. Büyükbaş dana ve düve tartı kilogram fiyatı’ 15 ile 17 lira arasında.”

‘Paraları kontrol edin’

İkinci uyarı da sahte para konusunda Manisa Emniyet Müdürlüğü’nden geldi. Bu konuda broşür dağıttıklarını belirten yetkililer şu uyarılarda bulundular: “Bayrama 2 gün kala ve arife günü kötü niyetli kişiler ortaya çıkar. Bu işler çoğunlukla gerçek banknotlar arasında sahteleri katılarak yapılır. Ayrıca döviz ile satışlarda ise kesinlikle güvenilir bilirkişi olmadan satış yapılmamalıdır. Şüpheli durumlarda satıcıların Alo Polis 155’e ihbarda bulunmalarını istiyoruz.”

‘Didim-Akbük sahili çok kötü’

BU şikâyet, Didim’de yaşayan vatandaşlardan geldi. Arayan vatandaşlar bakın ne dedi: “Akbük girişinin rampa çıkışından itibaren çok kötü bir koku ile karşılaşıyoruz. Kokunun arıtma tesisinden geldiği söyleniyor. Ayrıca denize girenler de bu durumdan dertli. Arıtmanın denize 100 metre uzaklıkta olduğu ifade ediliyor. Yıllardır Didim Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin bu soruna kalıcı şekilde el atmasını bekliyoruz. Her yıl yaz aylarında yaşadığımız bu olumsuzluk Didim gibi dünyaya açılmış bir kente yakışmıyor. Üzücü olan ise pis koku her yıl artarak devam ediyor. Didim-Akbük’ün mis gibi kokmasını istiyoruz.”

Çağrı merkezinde artık bekleme yok

MANİSA’nın 17 ilçesine ‘Üstün Teknoloji ile İyi Hizmet’ sunmayı hedeflediklerini ifade eden GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürü Metin Demirdağ, “Biz TEDAŞ’ın işletmecisi konumundayız, mevcut tesisleri ayakta tutuyor, ihtiyaç olan şebekeyi TEDAŞ adına yapıyoruz” diye sözlerine başladı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

Muhtara özel numara

“Manisa’da özelleştirme öncesi yatırımlarda bir takım eksikliklerimiz vardı. Biz bu eksiklikleri ve öncelikli yatırımları hızlı bir şekilde tamamladık. Sadece geçen yıl Manisa’da 58 milyon liralık yatırım yaptık. Bu yıl da yapacağımız yatırımlar bu miktarın altında değil. Vatandaşın planlı, plansız elektrik kesintilerinde, ya da yaşanan doğal afetler sonucu oluşan şebeke ile ilgili problemlerde bize ulaşmaları artık çok daha kolay. Çağrı merkezimizi güçlendirdik ve arandığında en fazla 2 dakika içinde bilgi veriyoruz. Vatandaşlarımız günün her saatinde Alo 186 ve 0850 800 01 86’yı tuşlayabilirler. Ayrıca Manisa’da mahalle muhtarlarımız içinde özel numaralar tahsis ettik.”

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