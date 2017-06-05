Efeoğlu’na giriş ücretsiz olsun

Hafta sonları tek zevkleri piknik yapmak olan İzmirli bazı aileler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile belediyelere ait mesire yerlerinin ‘Kent Ormanı’ gibi ücretsiz olmasını istedi.

İzmirli bir okurumuz, aileleriyle gittikleri Torbalı Ayrancılar’daki Efeoğlu Tabiat Parkı’nda karşılaştıkları giriş ücreti uygulamasını eleştirdi.

Uygulamanın üç yıl önce başlatıldığını öğrendiklerini belirten okurumuz, 6 kişilik aileye giriş ücretinin fazla geldiğini vurguladı, yetkililere şöyle seslendi:

Bakanlık vermiş

“İzmir-Aydın Karayolu’nun 22. kilometresindeki tesisler, Torbalı-Yeşilköy mevkiinde. Gaziemir’e yakın olduğu için tüm aileler burayı tercih ediyor. Milli Parklar ücretli (buralara giriş çok yüksek) tamam da, kentin merkezinde bir yerdeki ormanlık alanın ücretli olması ne derece doğru? Orman ve Su İşleri Bakanlığı, bu parkın işletmesini üç yıl önce Torbalı Belediyesi’ne devretmiş ve ücretli olmasına da onay vermiş. Efeoğlu Tabiat Parkı’ndan çok daha büyük, hem de şehrin göbeğinde olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kent Ormanı’na giriş ücretsiz. Biz buranın da ücretsiz olmasını istiyoruz.”

Denizli’de örnek bir hizmet daha



Bu örnek projeyi, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı hayata geçirmiş. Kentte, adliyeye bisikletle gelen personel ve avukat sayısında artış olduğu tespit edilince, böyle bir proje düşünülmüş.







Yetkililer, şu bilgileri verdi: “Bisiklet parkyerini adliyenin yan kısmına Sarayköy Açık Ceza İnfaz Kurumu demir atölyesinde, yıkılan adliye otoparkının atıl durumdaki demirlerinden yaptırdık. Alana herkes bisikletini park edebilir.”

Karaburun ve Çeşme susuzluk çekmeyecek

Yıllardır su sıkıntısı çeken Karaburun Yarımadası’na yılda 1.98 milyon metreküp içme suyu sağlayacak olan ‘Bozköy Barajı’ inşaatı tamamlandı ve baraja su tutulmaya başlandı. İsale hattı İZSU tarafından tamamlanır tamamlanmaz Karaburun’a Bozköy Barajı’nın suyu verilecek ve asırlık su sorunu çözülecek.

İki baraj daha!

Barajdan, tarımda da faydalanılacak. Bozköy Barajı 1000 dekar araziye can suyu verecek. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çeşme ve Karaburun’un en büyük sorununu çözmek için seferberlik ilan ettiklerini belirtti ve “Karareis ve Salman barajlarının inşaatı da hızla ilerliyor. Onlar da bittiğinde, tarihi yarımadanın su sıkıntısı tarih olacak” dedi.

Can dostlarımıza siz de destek olun

Bu sözler, 51 yaşında pazarlamacılık yapan hayvansever Uşaklı Hüseyin Yılmaz’a ait. Sevgisini şöyle ifade ediyor: “Yolumun üstünde gördüğüm, sahipsiz kedi ve köpekleri otomobilimin bagajında taşıdığım mamalarla besliyorum. 30 yıldır huyumdan vazgeçmedim. ‘Kont’ isminde ‘Alman kurdu’ köpeğim öldüğünde kalp krizi geçirerek 5 stent takılan bir kişiyim. Canım pahasına da olsa can dostlardan kopamıyorum. Otomobilimin bagajında mama eksik olmaz ve gittiğim güzergahlarda hayvanlar beni bekler, geldiğimi hissettiklerinde bana koşarlar. Bu sevgi bambaşka bir duygu.”

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