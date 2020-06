Egzoz ve çöp kokusu Kordon’a yakışmıyor

30 YILDIR HER EYLÜLDE İNGİLTERE’DEN İZMİR’E GELEN OKURUMUZ DERT YANDI:

Ailesiyle akrabalarının yanında kaldığını söyleyen Murat Akın Çatalca, “Kordon, uluslararası bir sembol. Ancak araç trafiği, otoparklar, çöp ve dilenci sorunu acilen ele alınmalı” dedi



Alsancak Kültür Mahallesi Plevne Caddesi sakinleri, yıllar önce bu konuda dert yanmış ve biz de Milliyet Ege’de yöneticilerimize aktarmıştık.

Okurumuzun dert yandığı araç trafiği, otopark, çöp kokusu, dilenci, falcı, çiçek ve mendil satıcıları şikâyetlerinden sadece trafik için önlem alınmıştı. 30 yıldır İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan ve her yıl bir ay süreyle İzmir’de tatilini geçiren Murat Akın Çatalca, her akşam Kordon’da oturduklarını söyledi, bu konuyu bir kez daha dile getirmemizi istedi.



Bu sorunu değişen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ile Altyapı Koordinasyon Merkezi’ndeki (AYKOME) yöneticilere bir kez daha aktarmamızı isteyen okurumuz şunları söyledi:









Dur diyen yok!



“İzmir denildiğinde yurtdışında ve kent dışındaki bütün illerde aklınıza ilk gelen köşe 1. Kordon. Agora ören yeri, Kadifekale, Eski İzmir Kenti (Smyrna), Efes Ören Yeri ve Şirince gibi yerlerden önce İzmir’e her gelen yabancı ve yerli konuklar muhakkak 1. Kordon’un akşam görüntüsünü izler. Özellikle günün yorgunluğunu atmak, güneşin denizin içinde batışını izlerken bir şeyler yer ve içersiniz. Ancak ne var ki, araç trafiği ve araç parkı ile gecenin ilerleyen saatinde çöplerin alınması yüzünden bu zevkimiz kursağımızda kalıyor. Trafiğe açık olan bu yolda araçlar son sürat geçiyor, rüzgâr estiğinde egzoz kokusu içinde kalıyorsunuz. Kentimizi yönetenlere soruyorum; restoran ve kafelerin karşısına park ettirilen araçlar ne derece doğru bir işlem? Bunlar bir yana, gece boyunca çiçek ve mendil satıcılarının burnunuzun dibine kadar sokulup sizi tedirgin etmeleri, falcılar ve dilenenler, 1. Kordon’a hiç mi hiç yaşıkmıyor. İlginç olan ise bunlara ‘dur’ diyen de yok. Hele hele çöp alındığında denizden rüzgâr esiyorsa (lodos veya imbat) pis koku içinde yemeğinizi yiyor ve kahvenizi içiyorsunuz.”



Kümelenmiş çöpler, bebeğiyle dilenenler



Okurumuz şöye devam etti: “Alsancak, yani ikinci Kordon’da Ege Palas’tan sonra yemek artıkları ve aklınıza gelen her türlü çöp kaldırımlarda kümelenmiş, alınmayı bekliyor. Köpek pislikleri ise tam bir rezalet. Bir de son günlerde kucağında bebeği ile dilenen kadınlar. Bunların dışında ellerinde çuvallı arabaları ile çöp ayıklayanlar. Daha bitmedi; gece yarısı Plevne Caddesi’nden geçen çöp kamyonu ile sokakları süpüren beyin deşen temizleme araçları. 24 saat Kordon’dan eksik olmayan başıboş köpekler. Her geçişte korna çalan taksiler. İzmir’e ve 1’inci Kordon’a yakışıyor mu? İzmir için, turizm kenti diye övünebilir misiniz?”







SORUNUNA SAHİP ÇIK!



