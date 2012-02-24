Elektrik kabloları yeraltına alınıyor



İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde yaşayan vatandaşların rüzgarlı ve yağışlı havalarda, sık sık kopan elektrik tellerinin yeraltına alınması isteklerini ilk olarak 2010 Mayıs, ikincisini 2010 Ekim, son kez de 2011 Mayıs ayında köşemizde dile getirmiştik. Israrlı yazılarımız sonunda GEDİZ Elektrik Dağıtım A.Ş yetkilileri, Güzelbahçelilerin bu isteklerini programa aldıklarını ve ödenek temini ile birlikte soruna çözüm üreteceklerini bildirmişlerdi. Bu istek 2012 yılı başında başlatıldı. Köşemizi arayan Güzelbahçeliler, “İlçemizde özelikle kış aylarında yağan her yağışta ve esen her rüzgarda elektrik direklerindeki teller kopuyor ve saatlerce elektriksiz kalıyorduk. İzmir’deki tüm basın kurumlarını aradık. Siz de ‘Ölüm tehlikesi saçan elektrik kabloları yeraltına alınsın’ başlığı ile isteğimizi dile getirdiniz. GEDİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. bu yıl başında çalışmaları başlattı” dediler ve sözlerini şöyle sürdürdüler:



Teşekkür yağdı

“Narlıdere Ege Ordusu Komutanlığı’ndan itibaren Güzelbahçe’nin sahilindeki elektrik direklerindeki kablolar Urla Zeytinalan’a kadar yeraltına alınıyor. Çalışanlar yağmur-çamur ve gece-gündüz demeden, yoğun kış şartlarına rağmen elektrik kablolarını yeraltına alma çalışmalarını sürdürüyorlar. İlçemiz elektrik kesintilerinden kurtulacağı gibi, rüzgarlı ve yağışlı havalarda yaşadığımız korku ve endişeden de kurtulacağız. GEDİZ Elektrik Dağıtım A.Ş yetkilileri ile Milliyet Ege’ye teşekkür ediyoruz.”

Bir teşekkür de Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce’den geldi. Başkan İnce de, “Fırtınalı ve yağışlı günlerde özellikle sahil bölgesindeki elektrik telleri kopuyor ve ilçemiz halkı elektriksiz kalıyordu. Bu çalışma ile halkımız büyük bir sıkıntıdan kurtuluyor. GEDİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkililerine, Milliyet Ege’ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

NARLIDERELİLERİN İSYANINA İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN CEVAP GELDİ

Gürler Caddesi’ndeki iş 6 Mart 2012’de bitecek

17 Şubat 2012 Cuma günkü köşemizde, “Narlıdere bu pislik ve rezillikten ne zaman kurtulacak? Sahilevleri lağım kokuyor” başlıklı yazımızda İzmir Körfezi’nin en güzel seyir noktaları arasında bulunan Narlıdere Sahilevleri’nde yaşayanların isyan noktasına geldikleri konuyu dile getirmiştik. Narlıdere Gürler Caddesi ve çevresinde kanalizasyon işini yapan yüklenici firmanın düzensiz çalıştığını ve semtin lağım koktuğunu aktarmıştık. İzmir Büyükşehir Belediyesi Narlıderelilerin şikayetini yerinde inceledikten sonra aşağıdaki cevap yazısını köşemize gönderdi. Aynen aktarıyorum:

“Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ’nün Narlıdere Gürler Caddesi’ndeki kanalizasyon şebekesi hat yapım işi devam etmektedir.



Denize pis su akmıyor

Yazınızdan sonra 18 Şubat 2012 tarihinde yerinde tetkikler yapılmış olup ve bu iş kapsamında herhangi bir kanalizasyon atığının denize/kıyıya boşalmadığı belirlenmiştir. Sahilevleri Gürler Caddesi’ndeki çalışmalar kapsamında; caddeden geçen otobüs güzergahının kaldırılması için zorunlu ve yasal olarak alınması gereken trafik düzenleme ve UKOME kararlarından dolayı, iş bitim tarihi 6 Mart 2012 olarak belirlenmiştir. İZSU ekipleri bölgede, deniz seviyesinin 3 metre altında 11 motopomp ile zor şartlarda çalışmalarını devam ettirmekte ve günde yaklaşık 15-20 imalatı tamamlamaktadır. Çalışmaların öngörülen sürede bitmesi ve gerekli bağlantıların yapılması için ekipler yoğun çalışmaktadır.”

KEMERALTI BEYLER SOKAKLAR HİZMET BEKLİYOR

Yağışlardan sonra su içinde kalıyoruz

Bu sözler İzmir’in tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın Beyler sokaklarındaki esnaf okurlarımıza ait. Bakın ne diyorlar: “Büyükşehir Belediyesi Anafartalar Caddesi’ndeki binalara giydirme yaparak çarşıyı tarihi dokusuna kavuşturuyor. Teşekkür ediyoruz. Ancak, Anafartalar Caddesi’ne bağlantılı sokaklara hiçbir hizmet getirilmiyor. Özellikle 1., 2. ve 3. Beyler sokaklara hiç hizmet getirilmiyor. Sokaklarımız 25-30 yıl önceyle aynı. Sorunlar da aynı. Bu sokaklar üstelik çarşının en gözde sokakları. Kemeraltı demek sadece Anafartalar Caddesi değil. Hizmet varsa her tarafa eşit getirilmeli. Arka sokaklar delik deşik. Mazgallar tıkalı ve çok yerde yok. Çöp alınmıyor. İşportacılar bu sokaklarda gizleniyor.”

Bu cana sahip çıkar mısınız?

Duyarlı bir okurumuz İzmir Doğal Yaşam Parkı ziyaretinde çekmiş bu fotoyu ve gazetelere servis etmiş. Bir görevli, uzun zamandır bu canın oralarda olduğunu ama kimsenin ilgilenmediğini söylemiş okurumuza. Okurumuz, “Bu canı bulacak ilgilenebilecek İzmir’den birilerine ulaşmak için lütfen yardım edin” diyor.

Askeri Hastane’de uzman doktor yok

Bu şikayeti okurumuz Levent Yalım yaptı. Okurumuz, “İzmir’de oturuyorum. Askeri Hastane’de uzman doktor olmadığı için kan pıhtısı teşhisi konulan asker adayı oğlum İstanbul Gata’ya sevk edildi. 2 kişi İstanbul’a gittik. Oğluma anjiyo yaptılar ve stent takıldı. Sadece ben değil Ege Bölgesi’nden bir çok vatandaş GATA’ya sevk edilmişti. İzmir ‘Askere gidemez’ raporu veremediği için halk bu sıkıntıyı çekiyor. Bu işlem yılda iki kez yaşanıyor” dedi ve önerisini şöyle dile getirdi: “Bu işlemler İzmir ve Ege’nin diğer illerinde aynı. Askere sevk yapılacağı zaman Genel Kurmay Başkanlığı veya Sağlık Bakanlığı İzmir Askeri Hastanesi’ne uzman doktorlar gönderse vatandaş git gel yapıp rezil olmasa olmaz mı?”

Aydınlatmalar üç aydır arızalı

Çiğli Evka-5 Mahallesi sakinlerinden Fikret Oruk ve Alpaslan Çetin, “Üç aydır sokak aydınlatmalarımız yanmıyor. 2766 numaralı trafoya bağlı olan 8930, 8930/1-2 ve 3 sokaklardaki aydınlatmalar arızalı. Sokak sakinleri olarak konuyu TEDAŞ ilgililerine ilettik. Aydınlatmalarımız halen onarılmadı. Bu lambalar sık sık arızalanıyor. Lambalarımızın uzun süreli çalışacak şekilde yapılmasını istiyoruz”dediler.

Baz istasyonu istemiyoruz

Konak Çankaya Mahallesi İnönü Caddesi Hakimevleri Tibaş Apartmanı No: 370 önünde baz istasyonu kurulmasını istemeyen vatandaşlar, “Buna kim izin verdi bilmiyoruz ama yetkililerin bu olaya el koymalarını istiyoruz. Bu konuda tüm yetkililere baz istasyonunun kurulmaması için istekte bulunduk. Belediye başkanımızın ilgisini bekliyoruz. İstasyonu kaldırtana kadar mücadele edeceğiz ” diyorlar.

SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.







