Elektrikle ilgili sorunlar çözülecek

İzmir ve Manisa’da 3 milyon 100 bin aboneye hizmet verdiklerini belirten yetkililer, amaçlarının müşteri memnuniyetini artırmak olduğunu bildirdi

İzmir ve Manisa’da 3 milyon 100 bin aboneye hizmet verdiklerini belirten yetkililer, amaçlarının müşteri memnuniyetini artırmak olduğunu bildirdi.

“Muhtarları topluyoruz” toplantılarının ilkini Bornova’da başlatan GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş., elektrikle ilgili sorunlara çözüm arıyor. Muhtarlarla yapılan toplantılarda şikayet konularının tespit edildiği, ayrıca yatırım planları ve Çağrı Merkezi ile ilgili yürütülen VIP çalışması hakkında bilgi verildiği ve muhtarların cep, ofis ve ev telefonlarının sisteme tanımlandığı belirtildi.

47 hizmet merkezi

GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Metin Demirdağ, “Mahallenin tüm sorunlarını en iyi bilen kişiler muhtarlar olduğu için bu düşünceden yola çıkarak bu projemizi uygulamaya başladık” diye başladığı sözlerini şöyle sürdürdü: “Mahallelerde sorunu bilirsek şehirlerdeki elektrikle ilgili tüm sorunları çözüme kavuştururuz. Amacımız muhtarlarla interaktif iletişim sayesinde müşteri memnuniyetini yükseltmek. GDZ Elektrik Dağıtım olarak, 2013 yılından bu yana İzmir ve Manisa’da 3 milyon 61 bin 90 aboneye yıllık 14 milyon MWh kesintisiz, kaliteli ve sürekli elektrik dağıtımı yaptık. Müşteri odaklı çalışma anlayışıyla abonelerimize en iyi hizmeti vermeyi ilke edinmiş olan GDZ Elektrik Dağıtım, İzmir ve Manisa illerinde 47 hizmet merkezinde bu görevini sürüdürüyor.”

Evde bakım devam ediyor

Selçuk Belediyesi, ‘Evde Bakım Hizmetleri’ni sürdürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin, yaşlılık, engellilik veya herhangi bir sebeple yatağa mahkum olan vatandaşlara kişisel bakımlarının yanı sıra ev temizliği hizmetinin de sunulduğunu belirten Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı, şu bilgileri verdi: “İlçemizde ihtiyacı olan herkese anında yardım elimizi uzatıyoruz. ‘Evde Bakım Hizmetleri’ projemizi amacına uygun şekilde yürütüyoruz. Hizmet almak isteyenler belediyemizin 444 8 892 nolu telefonu arayarak kayıtlarını yaptırabilir.”

Bu inşaatın sahibi kim?

Bu soruyu Karabağlar Fahrettin Altay Mahallesi sakinleri soruyor. Okurlarımız bakın ne diyor: “Bu inşaatın bulunduğu yerde daha önce Maliye Meslek Lisesi vardı. Yıkıldı ve bir süre sonra bu inşaat başladı.

Bilgilendirme yok

Ancak, inşaat başlayalı neredeyse 6 ay oldu ve bu inşaatla ilgili bilgilendirme levhaları halen konulmadı. Merak ediyoruz; bu inşaat kime ait? İnşaat çok hızlı ilerliyor.