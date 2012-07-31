ESBAŞ yaya üst geçidi yenilendi

Optimum AVM açıldıktan sonra yaya geçişinin arttığı Gaziemir’deki üst geçidin metal aksamı çürümüş ve yürüyüş yolundaki betonlar da parça parça olmuştu

6 Nisan 2012 tarihli köşemizde “Esbaş üst geçiti yıkıldı yıkılacak” başlıkla haberimizde Gaziemir Emlak Bankası Evleri sakinlerinden Salih Esin ve onlarca okurumuzun şikayetini dile getirmiştik. Okurumuz, “Gaziemir Akçay Caddesi Ege Serbest Bölgesi civarındaki yaya üst geçiti (ESBAŞ Köprüsü) yıkıldı yıkılacak. Optimum Outlet’in açılışından sonra herkes gibi biz de üst geçiti kullandık ve geçitte yürürken sallandık. Tabii çok korktuk ve kolakola girerek yürüdük.



Bağlantılar kopuktu

İncelediğimizde yürüyüş yolundaki zeminin betonlarının patlak, geçitin metal aksamının pas ve çürük içinde, bağlantı yerlerinin ise kopuk olduğunu gördük. Bu üst geçit acilen ele alınmalı” diye uyarmıştı. Aynı okurumuz geçen hafta yine aradı ve köprünün, yani yaya üst geçitinin yenilendiğini bildirdi. Okurumuz Esin, “Şikayetimizi köşenizde dile getirdiğiniz ve yetkilileri bilgilendirdiğiniz için size, uyarımızı dikkate alarak bu üst geçidi yenileyen ve İzmir’e yakışır hale getiren Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ediyoruz” dedi.

“Beyler“ sokakları düzenleniyor

Bir kaç kez köşemizde dile getirdiğimiz, “Beyler sokaklar İzmir’e yakışmıyor” haberimiz üzerine, Konak Belediyesi’nin Kemeraltı 1., 2. ve 3. Beyler sokaklarda çalışma başlattığı bildirildi. Şikayetleri 2. Beyler’de işyeri bulunan ve aynı zamanda turist rehberi olan Av. Erdoğan Çakmaklı iletmiş ve bu sokakların acilen ele alınmasını istemişti. Okurumuz, “Bırakın bizleri, turistlere bu sokakları gezdirmeye utanıyorum. Beyler sokaklara acilen kilit taşlar döşenmeli, hatta ışıklandırma yapılarak İzmir’e yaraşır hale getirilmeli” demişti. Okurumuz, geçen hafta yine aradı ve “Kemeraltı Beyler sokaklar nihayet kimliğine kavuşuyor. Uyarılarımız dikkate alndı. Konak Belediyesi yaklaşık iki ay içinde Beyler sokaklarda yeni düzenlemeler yapacak. Bu sokaklar nihayet İzmir’in tarihi ve kültürel değerlerine yakışır hale getirilecek. Konak Belediye Başkanı Dr. Hakan Tartan’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Her gün trafik kazası oluyor

Karşıyaka Örnekköy’den Ahmet Anter, “Yeni Girne girişinde her gün 2-3 trafik kazası meydana geliyor. Saklıbahçe Konutları önündeki yolun kapatılması sonucu yaşanan trafik kazalarının sayısını bilmiyoruz. Kazalar, bu yolu ilk defa kullanan araç sürücüleri tarafından meydana geliyor. 25 Temmuz 2012 Çarşamba günü motosikletli bir genç bir aracın altında kaldı. Hepimizin yüreği ağzına geldi. Biz bu kazaları görmek ve yaşamak istemiyoruz. Burada ne yapılacaksa bir an önce yapılsın” diye uyardı.

Doğalgaz bekliyoruz

Buca-Koop 220/71 Sokak sakinlerinden Emrullah Solmaz, 8 numaralı konutta oturuyorum. İzmirgaz’a doğalgaz için başvurduk ve binamıza dağalgaz bağlanmasını istedik. Ancak halen gelmedi. Çevremizdeki bütün apartmanlara doğalgaz verildi, bizim binaya halen bağlantı yapılmadı. İlçemizde bazı yerlerde çalışmalar yapılıyor. Bizim binaya ne zaman doğalgaz bağlanacak öğrenebilir miyiz?” diye soruyor.



Tahtalı’nın suyu parklara kaçıyor

Karşıyaka Şemikler’den Mazlume Gökmen, “Tahtalı’nın dibi delik değil mi?” haberimiz üzerine tespit ettiği konuyu şöyle dile getirdi: “Tahtalı’nın dibi delik değil. Barajın suyu park ve bahçeleri sulayan bazı çalışanların dikkatsizliği yüzünden eksiliyor. Çünkü, İzmir’in birçok park ve bahçesinde çalışanlar sabah erken saatlerde yeşillikleri sulamak için açtıkları vanaların anahtarlarını ceplerine koyup ortadan yok oluyorlar. Geceleri çalışanlar da aynı. Tabii sular boşa akıyor. Hatta çimler vıcık vıcık su ile doluyor ve yollara taşıyor. Yetkililerin parkları sulayan kişileri denetlemelerini öneriyorum.”

Kaldırım demeye bin şahit lazım

Konak Üçkuyular Gürsel Aksel Bulvarı’dan arayan okurlarımız, “Bir kaldırım işgal edilir de böyle edilmez. İşgali hem de kamu kurumları yapmış. 29 numaralı apartmanın önündeki kaldırımdan yürümek için cambaz olmak lazım. Çocuk ve engelli arabalılar, yaşlılar ve kadınlar bu kaldırımı nasıl kullansınlar? Kaldırımda bir köpek kulübesi eksik. Beton direk ve yeni dikilen demir direk yetmezmiş gibi bir de TEDAŞ’ın kutusu konuldu. Bu kutu ile aydınlatma direği buradan alınıp pekala ağacın olduğu yere konulablir” diye uyarıda bulundu.

Çeşmealtı kıyıları çöp içinde

Urla Çeşmealtı sakinlerinden Deniz Özkut, “Çeşmealtı çok şirin bir belde. Denizi de çok güzel. Ancak gelin görün ki, deniz kıyısındaki çöp ve pislik bu güzelliğe yakışmıyor. Özellikle haftasonları gelenler belediye tarafından niçin uyarılmıyor? Ayrıca her pazartesi genel temizlik yapılamaz mı?” diye soruyor.

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