Eski trafo ve kablolar elektriksiz bırakıyor

Bornova Merkez Hükümet Konağı ile Cumhuriyet Meydanı civarındaki konut ve işyeri sahipleri dertli mi dertli. Okurlarımız bakın ne dediler:

“Bornova gibi modern bir kentte hem de kentin merkezinde elektrik sıkıntısı yaşanıyor. Hükümet Konağı ile Cumhuriyet Meydanı’na 300 metre mesafedeki 461, 461/1 Sokak’ta neredeyse her gün voltaj düşüklüğü ile elektrik kesintisi yüzünden kabus dolu günler geçiriyoruz. Sadece bu sokaklar değil bağlantılı bütün sokaklarda elektrik kesintisi yaşanıyor. Bu semt kent yenileme projesi kapsamında imara yeni açılmış olup mevcut tek katlı binalar yıkılarak yerine 5- 6 kat imarlı binalar yapılmaktadır.



40-50 yıllık kablolar



Yaşadığımız bu olumsuzluklar, bu çevredeki TEDAŞ’a ait 40- 50 yıldır değiştirilmeyen kablolar ile güçlendirilmeyen trafolar yüzünden meydana gelmektedir. Çünkü, 40- 50 yıl içinde bu semtteki tek katlı binalar çok katlı binalara dönüştürüldü ama elektrik şebekeleri aynı kaldı.” Bornova Merkez’deki yeni binalara yerleşen vatandaşlar ise şunları da söylediler:

“Eski binalar yıkıldı yerine apartmanlar yapıldı. Biz de yeni apartmanlara taşındık. Ancak, eski elektrik kabloları ile trafolar değiştirilmedi. Halbuki biz elektrik faturalarında bunların bedelini ödüyoruz. Şu anda akım düşüklüğü nedeniyle saatlerce elektriksiz kalıyoruz. Ayrıca elektrikli aletlerimiz arızalanıyor. Gediz Elektrik yetkilileri mevcut hatların yetersiz olduğunu ve yeni trafolar yapılacağını söylüyor, yeni trafolar için imar planlarında ayrılan yerlerde eski binalar bulunduğu için yeni trafolar konulamadığını ifade ediyorlar. İyi de biz bu rezilliği daha ne kadar çekeceğiz? Ayrıca atıl durumdaki semtimize yıllardır ne yol açıldı, ne de su, elektrik ve doğalgaz gibi yatırımlar getirildi. Bunlar Bornova gibi modern bir kente yakışmıyor.”



Çankaya’daki esnaf seyyardan şikayetçi



Konak Çankaya İsmetpaşa Mahallesi 1362 Sokak’tan arayan esnaf okurlarımız seyyarlar konusunda dertli olduklarını bildirdiler. Okurlarımız, “Fevzipaşa Bulvarı, 1369 Sokak ile 1360, 1361, 1362 ve 1363 sokaklar hafta içinde akşam saatlerinde ve hafta sonları günün erken saatlerinden itibaren eskiden olduğu gibi ‘Bit Pazarı’na dönüştü. Çarşımızın her köşesinde onlarca eski ve yeni eşya tezgahları açılıyor. Çarşımızdaki kaldırım ve yollar seyyar satıcılar tarafından işgal ediliyor. Biz esnaf olarak bu durumdan oldukça rahatsızız. Konak Belediyesi Zabıta Ekipleri operasyonlar yapıyor yapmasına ama müdahalelerin kalıcı olmasını ve çarşımızda bu tür tezgahlara göz yumulmamasını istiyoruz. Ayrıca tek zabıta ekibi buradaki sokakları işgal eden seyyarlarla baş edemiyor. Çarşımızın eski haline dönüşmemesi için işin sıkı tutulmasını rica ediyoruz” diyorlar.



Alsancak’taki çalışmalar kasıtlı mı başlatıldı?



Cemil Atilla bakın ne diyor:

“Hilton, İsmira, Karaca ve Swiss Efes otelleri gibi önemli tesislerin bulunduğu bölge zamansız kazılar yüzünden köstebek yuvasına döndü. Her yer delik deşik. Şu anda yollar ve kaldırımlar kazıldığı için her yer çamur, toz, toprak ve pislik içinde. İzmirliler olarak, bu kazıların yerel yönetimleri güç durumda bırakmak için kasıtlı olarak başlatıldığı kanısındayız. Kazıları İZMİRGAZ doğalgaz hattı döşemek, GEDİZ Elektrik ve TÜRK TELEKOM da kabloları yeraltına almak için yapıyor. İyi de kentin en gözde ve kalabalık bir bölgesi ne oldu da tam seçim döneminde kazılmaya başladı. Tüm vatandaşlar, bu çalışmalar nedeniyle ortaya çıkan rezilliklerin faturasını İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine kesiyor. Yasal olarak bu tür kazılara belediye izin vermeden yapılamayacağına göre, kazıların tam da seçim arifesinde başlatılması çok ilginç. Belediye yetkililerinin bu çalışmaları kimlerin (hangi kurumların) yaptığını açıklayıcı afişler asmalarını ve sık sık denetlenmelerini öneriyoruz.”



Otobüs seferleri artırılsın



Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde görevli olduklarını belirten bir grup okurumuz, “Toplu ulaşım ile ilgili sorunlarımız bir türlü çözüme kavuşmadı. Biz her gün Bornova ile Balçova arasında metro ve otobüs ulaşımını kullanıyoruz. Ancak bu hat üzerinde yeterli sayı ve sıklıkta otobüs olmadığı için, hastane önündeki durakta hasta ve hasta yakınları ile biz hastane çalışanları oldukça sıkıntı çekiyoruz. Mesai saatlerimize yetişemiyor, saatlerce otobüs bekliyoruz” diyor.



Halılar yenilendi koltuk temizlendi



18 Şubat 2011 Cuma günkü köşemizde “Kültür merkezi böyle olmamalı” diyerek bir sorunu dile getirmiştik. İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’ndaki sanatçılar, Karşıyaka Ziya Gökalp Kültür Merkezi’nde verdikleri konser sonrası salonla ilgili eleştirilerde bulunmuşlardı. Sanatçılar, “Karşıyaka Ziya Gökalp Kültür Merkezi kadar ihmal edilmiş ve bakımsız bir sanat salonu görmedik. Halılardaki koca koca siyah yağ lekeleri, ki salona ismi verilen kişiye yakışmadığı gibi, koltukların pisliği ile soğuk hava girmemesi için kulisteki pencerelerin kenarlarına tıkıştırılan naylon parçaları Karışıyaka’ya yakışmıyor” diye uyarmışdı. Hafta başında İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı İdris Ercan aradı ve şunları söyledi: “Milliyet Ege’de eleştiri ve önerilerimizi dile getirdikten bir süre sonra salondaki olumsuzluklar giderildi. Halıları değiştirildi ve koltuklar temizlendi. Karşıyaka Belediye Başkanımız Cevat Durak’a teşekkür ediyoruz.“



Gevrek fiyatları niçin ayrı ayrı?



Bu şikayet Karşıyakalı okurlarımızdan geldi. Okurlarımız Selim Barutçu ve Adnan Çakır konuyla ilgili şunları dile getiriyorlar: “Simit yani gevrek fiyatları bir süre önce 90 gramı 50 kuruş iken 90 gramı 60 kuruş olarak belirlendi. Tamam da, şu anda Karşıyaka’da birçok yerde gevrek 75 kuruşa satılıyor. Esnafa, ‘Niçin 75 kuruşa satıyorsunuz?’ diye sorduğumuzda bize, ‘Bu gevrekler 110 gram da onun için 75 kuruş’ diyorlar. Böyle bir uygulamaya kimler izin verdi, merak ediyorum?”



Urla Çamlıçay’daki vatandaşlar isyanda



Urla Çamlıçay Mahallesi sakinleri adına aradığını belirten Neziha Semra Tanıker, “Nazar Sitesi’nde çoğu sakin gibi emekliyim ve 83 yaşındaki annemle birlikte kalıyorum. Mahallemizde uygun yürüyüş için yolumuz yok. Yol var. Var da, ancak Kimtaş Kireç Ocağı yerine yapılan inşaatların malzemelerini çeken ve hızla geçen kamyonlar arasında, çamur toz içinde yürüyüş yapabiliyoruz ” diye dert yandı.



SORUNUNA SAHİP ÇIK



Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@milliyet.com.tr elektronik posta adresine iletebilirsiniz.