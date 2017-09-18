Evde ağız ve diş tedavisi başladı

Denizli’deki “Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği”, çeşitli hastalıklara bağlı olarak sağlık kuruluşlarına ulaşmakta zorluk çeken kişilerin yaşam kalitelerini iyileştirmek amacıyla, kendi ev ortamında hizmetlerinin sürdürüleceğini açıkladı. Uygulamanın, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde başlatıldığını belirten Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uz. Dr. Berna Öztürk, kentte 2011’den bu yana 747 hastanın evinde ağız ve diş sağlığı hizmeti aldığını söyledi, şu bilgileri aktardı:

444 38 33’ü arayın

“Kendine bakamayacak, günlük işini tek başına yapamayacak durumda bakıma muhtaç ve yaşlı kişilere, evde takibi zorunlu yatalak hastalara, fiziksel ve zihinsel engellilere, kaza geçirenlere, engelli ve felçlilere hizmetimiz sürüyor. İlimizde Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi olarak, bin 201 diş muayenesi, 200 total protez, 76 bölümlü protez, 440 da diş çekimi gerçekleştirdik. İhtiyaç sahipleri Evde Bakım Birimi ile 444 38 33 numaralı telefonu arayıp, başvuru yapabilir. Sonrasında, mobil diş ünitesi ile diş tedavisi için tüm gerekli fiziki donanıma sahip ekibimizdeki hekim, diş protez teknisyeni ve hemşiremiz, ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Bu kapsamda vatandaşın; diş çekimi, dolgu, kanal tedavisi, diş taşı temizliği, protez işlemleri yapılmakta. Ayrıca, hasta ve hasta yakınlarına ağız bakımı eğitimi de verilmekte.”

Kömür ocakları tarlalara dayandı

MUĞLA Çevre Platformu’nun (MUÇEP) sekizinci toplantısına katılan Yatağan’ın Turgut Mahallesi sakinleri, kömür ocaklarının tarlalarının sınırlarına dayandığını belirtti, arazilerini satmaya başladıklarını söyledi. Muğla Menteşe’deki İskender Alper Konakaltı Kültür Merkezi’nde toplanan MUÇEP 30 üye ile toplantıda, Turgut Mahallesi sakinlerinden Mehmet Çedir, kömür ocaklarının tarlalarının sınırına dayandığını, bu yüzden arazilerin satılmaya başlandığını belirtti. MUÇEP Sözcüsü Rezzan Şebin de, “Bu tür sorunlara karşı Kıyı Kullanımları Çalışma Grubu oluşturduk. Valilik ve kamuoyu ile görüşerek, gelişmelere göre hukuksal sürecin başlatılması kararı aldık. Ayrıca Zeytinköy’de yanan yerlerin ağaçlandırılmasının takipçisi olacağımızı, halkın mağduriyetinin giderilmesi için her türlü desteği vereceğimizi bildirdik. Bir sonraki toplantımızı 4 Kasım 2017’de saat 11.00’de yapacağız” dedi.

Ortaköy’e sulama tesisi yapılacak

MANİSA Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi, Kula Ortaköy’de 68 üreticinin gelirlerinin artırılması amacıyla tarımsal sulama tesisi yapacağını açıkladı. Birimin Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Tarımsal alanlarımızdaki çiftçilerimize desteği sürdürüyoruz. Ortaköy’e yapacağımız tesis bittiğinde, 840 dekar arazide 68 çiftçimiz yararlmanacak ve tüm araziler sulanacak. 17 ilçede hizmetlerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları ile benzer çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor ve üreticilerimizin yanında olmay sürdüreceğiz.”