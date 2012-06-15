Evlerimiz tamam ama taşınamıyoruz

Ege-Koop’un Bayraklı’da tamamladığı 395 konutun İZSU’ya ait kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi iki yıldır yapılmadığı için onlarca aile zor durumda

2009 yılı aralık ayında temeli atılan ve Mart 2012’de anahtar teslimi yapılması kararlaştırılan Bayraklı Onur Mahallesi’ndeki Ege-Koop’un 25. Yıl Konutları’ndan ev alanlar dertli mi dertli. 3 ada 13 blok ve 395 konuttan oluşan üç kooperatif üyesi okurlarımız yaşananları şöyle dile getirdiler: “Ege-Koop verdiği sözü tuttu ve evlerimizi tamamladı. Ama taşınamıyoruz. İZSU kanalizasyon ve drenaj şebekelerini henüz imal etmedi.

Ege-Koop’a bağlı kooperatif yönetimlerimiz, 3 adada toplam 2000 metrelik kanalizasyon ve yağmur suyu kanalları için yüzde 25 katkı paylarını ödedi. İlki 26 Ekim 2009’da 22 bin 682 TL olmak üzere, ikinci ve üçüncü adalar için 27 bin 474 TL, toplam 50 bin 156 TL katkı payı 2 Mart 2010 tarihi itabariyle ödendi. Ancak su şebekesi hariç hiçbir alt yapı çalışması yapılmadı. Toplam 2 bin metrelik kanalizasyon ve drenaj şebekesinin imalatı yapılacak ama ne zaman başlayacağı ve biteceği belli değil. 13 blok ve 395 konutun imalatı bitti, kanal çalışması başlamadı. ‘En az üç ay daha bu iş uzar’ diyorlar. İçimizde bu ay evlenip evlerine taşınacak genç ev sahipleri var. 2 bin kişi bu yüzden mağdur durumda.”



Defalarca uyarıldı

Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan’ın da konu ile Büyükşehir’deki ilgili birimleri defalarca uyardığını belirten 25. Yıl Konutları sahipleri sözlerini şöyle sürdürdü: “Genel Başkan Hüseyin Aslan, 1 Kasım 2011 tarih ve Eko/446 sayılı yazı ile 395 konutun Mart 2012’de ev sahiplerine teslim edileceğini bildirdiği yazısında, yarım kalan temiz su şebekesi (7384/6 Sokak’ta) eksiklerinin tamamlanması kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerinin ivedilikle başlatılmasını arz etti. Bu yazıdan 7 buçuk ay geçmesine rağmen alışma yapılmadı. Başkanımız Aziz Kocaoğlu ile İZSU Genel Müdürü Ahmet Hamdi Alpaslan’ın çözüm bekliyoruz.”

Ev sahipleri dertli

Engin Metin: En son 8 ay önce kanal ve yağmur suyu şebekeleri için uyarılmasına rağmen ilgilenen olmadı. Bu işin ötelenmesi halka büyük saygısızlık. Ne zaman yapılacağı da belirtilmiyor.

Kıvanç Engin: İnşaatlar 2 buçuk yıl önce başladı ve bitti. Hatta kanal ve drenaj katkı bedelleri de yatırıldı. Ancak bir yetkili bize, ‘Her apartmanın yanına foseptik çukuru açın’ diye bir teklifte bulundu.

Serçel Yıldırım: Ev aldık evsiz kaldık. Evler Mart 2012’de teslim edilecek diye 15 Haziran’a gün aldık ve evleniyoruz. 3 aydır fazladan kira ödedik. Annemi yazlığa gönderdik ve eve biz girdik.

Oya Özkan: Binaların yanındaki kanalizasyon ve drenaj şebekesinin yanında otoyolun altından geçen alt geçite bağlanan 17 metrelik toplayıcı şebeke unutulmasın.

Sokak düğünleri niçin engellenmiyor?

Bornova Manavkuyu Öğretmenevi civarından arayan vatandaşlar son günlerde sokak düğünlerinin arttığını bildirdiler. Okurlarımız, “Gece yarılarına kadar uyku haram oldu. En önemlisi de pencere ve balkon kapılarını açamıyoruz. Gürültü kirliliği had safhada. Bir düğün olsa neyse de, çeremizde en az 3-4 yerde birden sokak düğünü yapılıyor ve gün geçtikçe artıyor. Sokak düğünleri yasak değil mi? Bunlara kim izin veriyor? Bildiğimiz kadarıyla İçişleri Bakanlığı, Valiliklere gönderdiği bir genelge ile sokak düğünlerinin yasakladı. Bir kaç yıl önce sokakta düğün yapılmasına izin verilmiyordu. Ne oldu da sokaklarda düğün yapılıyor?” diye dert yandılar.

Biz de doğalgaz istiyoruz

Karabağlar Yeşilyurt Vatan Mahallesi 9102/6 Sokak sakinleri doğalgaz istediklerini ilettiler. Okurlarımız, “Sokağımızın birkaç sokak üstünde ve altında doğalgaz çalışması yapıldı. Ancak bizim sokakta yapılmadı. Büyükşehir Belediyesi’ne İzmirgaz’a sokak sakinleri olarak, ‘Biz de doğalgaz istiyoruz’ diye ilettik. Olumlu veya olumsuz cevap almadık. Büyükşehir Açıklama istiyoruz” dediler.

Kaldırımlar yine işgal altında

Dükkanların kaldırımları işgal ettiklerini belirten İzmirliler “Özellikle Konak sınırlarında bu daha yaygın. 10 metrekarelik dükkanın kaldırımda işgal ettiği alanda bir o kadar. Dükkan sahipleri sigara içmek ve sohbet etmek için dükkanları önündeki kaldırıma bir masa, birkaç da sandalye atıyor ve keyif yapıyor. Vatandaşın bunların arasından geçme cambazlığı yapması gerekiyor. Hele yağmurlu havalarda bu durum daha da kötü. Cezaların ağırlaştırılması gerekiyor” dediler.

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