Gelin bizim üyemiz olun, para kazanın

Bu isteği 3 yıl önce kurulan kooperatifin Başkanı Hürriyet Yıldız yaptı ve “Dikiş, nakış, soğuk sıcak yemek, börek-çörek ve her türlü el becerisi olan kadınları bekliyoruz” diye seslendi.

Bu çağrı ve açıklamayı İzmir’in Bornova ilçesinde kadın girişimcilerden oluşan, yukarıda adını verdiğimiz kooperatifin kurucu üyesi ve Başkanı Hürriyet Yıldız yaptı. İlçede el becerileri olup da, aile bütçelerine katkıda bulunmak isteyen kadınların, kooperatife üye olmalarını beklediklerini söyledi. Bornova Büyükpark’taki mekanlarında dikiş-nakış, takı, seramik, ahşap boyama-resim, çocuk giysileri, soğuk-sıcak yemek, pasta-çörek-börek, mevsimlik meyve suları (limonata-nar suyu-dut şurubu vb.) her türlü giysi ve mutfak ürününü ürettiklerini ifade eden Başkan Yıldız, ileriye dönük hedeflerini şöyle dile getirdi:

5 gün açığız

“SS.Bornova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’mizde şu anda 64 üyemiz var. Üç yılda çok önemli hizmetler verdik. Ay sonunda genel kurul yapacağız ve sonrasında, el becerileri olan, aile bütçelerine katkıda bulunmak isteyen ilçemizdeki tüm kadın arkadaşlarımıza çağrıda bulunacağız. ‘Gelin kooperatifimize üye olun, cep harçlığı kazanın ve aile bütçenize katkıda bulunun’ diye duyuru yapacağız. Üye olmak için bir defaya mahsus 100 lira ödüyoruz. Birimimizde herkesin saygı ve hoşgörü ile davrandığı keyifli bir ortam var. 2-3 gün gelmeyenler burayı özlüyor. Üye olan arkadaşlarımızı WhatsApp grubumuza ekliyoruz. Tek şartımız var; üyemizin gelişmelerden haberdar olması için toplantılara katılması gerekiyor. Burası haftanın 5 günü 08.30-17.00 saatleri arası açık ve kadınlarımız aldıkları eğitimlere, el becerilerine göre faaliyetlerde bulunuyor. Üyelerimizin Bornova Belediyesi’nin beceri edindirme kursalarına katılma hakları da var. Ayrıca Bornova Halk Eğitim Müdürlüğü ile yürüttüğümüz hijyen, liderlik, mutfak eğitimi gibi kursları da takip ediyoruz.”

Eğitimlere katılıyoruz

Kafelere limonata, spor okullarına; börek, pohaça, sarma, özel ev toplantılarına siparişler yaptıklarını belirten Başkan Hürriyet Yıldız, şunları söyledi: “Bize gelen iş taleplerini WhatsApp’ta tüm üyelerimizle paylaşıyor ve hemen üretime geçiyoruz. İstekte bulunan kişiler geliyor, ‘Ben bayramda hayır yapacağım 100 çocuk giydireceğim’ diyor. Örnek verecek olursam; kız çocuğu elbiseleri ve erkek çocuğu tulumları ya da gömlek dikiyoruz. Üyelerimize ‘Kimler bu işe katılacak?’ diye soruyoruz. Adından iş bölümü yapıyor ve hemen üretime başlıyoruz. Geçen yaz sonu sünnet yaptıran bazı veliler çocuklara hediye olarak keçeden kalemlik yapmamızı istedi, yaptık. Otellere masa örtüsü, peçete, hastanelere yeni doğan sepeti, yeni evlenen çiftlere ‘Bir yastıkta kocayın’ yazılı özel yastıklar hazırladık. Tüm malzemeleri kooperatif olarak karşılıyoruz. Üyelerimiz ne kadar parça çıkarabilirse o kadar ücret alıyor. Mesela; 2 liraya yaptığımız bir işten 50 kuruşu kooperatife kalıyor, biriken parayla kooperatifin masraflarını karşılıyor ve malzeme alıyoruz. Kalanını da o işi yapan üyemize veriyoruz.”

‘Başkanımız da destek oldu’

Başkan Yıldız, “Kadınlarımız ayrıca kooperatifimizde sosyal ve kültürel etkinliklere de katılarak sosyalleşiyor, hayatın içine giriyor ve cep harçlıklarını çıkarıyor. Bu konuda ve üretimde bir zorlama yok. Geçenlerde Bornova Belediyesi’nin Tohum Takas Şenliği’ne katılan 65 yaşındaki üyemiz Necmiye Teyze, evinde ördüğü atkıları, bereleri ve şalları sergiledi. Gün sonunda ‘170 lira kazandım. Evde otursaydım bu parayı alamazdım’ diyerek kooperatifimize teşekkür etti. Bornova Belediye Başkanımız Sayın Mustafa İduğ da, ‘Taziye evlerine Boşnak böreğini kooperatif olarak siz yapacaksınız’ diyerek bize destek oldu. 29 Mayıs’tan sonra yeni üyelerimizin de katıldığı toplantıda bu konuda katılmak isteyen kadınlarımızdan bir ekip kuracağız, isteyen burada, isteyen evinde yapıp getirecek. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.