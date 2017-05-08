Gölet ve kuyularda bir aylık su kaldı

550 nüfuslu Taşlıca’da hâlâ evlerine eşek sırtında su taşıdıklarını belirten halk, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin köylerine su getirmesini istedi

1800’lü yılların sonlarında ülkemizin en batısında kurulan, Marmaris’e 56 kilometre mesafedeki Taşlıca Köyü halkının 150 yılı aşkın süredir evlerine eşeklerin sırtında su taşıyarak yaşamlarını sürdürdükleri bildirildi. Gazetemizi arayan okurlarımız 1992 yılından bu yana her Mart ayında kutlanan “Dünya Su Günü” nedeniyle bu yıl bu köy halkının susuzluğuyla ilgili mesaj aldıklarını belirterek konuyu bir kez daha yetkililere duyurmamızı istediler. Gazetemizi arayan okurlarımız bakın ne dediler:

Büyükşehir su getirsin

“Taşlıca’ya yıllardır Muğla İl Genel Meclisi gibi Muğla Büyükşehir Belediyesi de 150 yıllık sorunumuza el atmadı. 2008 yılında sadece 1 milyon lira harcanarak ‘Yağmur suyu biriktirme göleti’ yapıldı. Bunun dışında hiçbir gelişme olmadı. Köy halkı şu sıralar 41 Kuyular’dan eşekler sırtında su taşıyoruz. Bu manzara içler acısı bir durumdur. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi köye acilen su temin etmesini ve köy halkının bu eziyetten kurtarılmasını istiyoruz.”

Taşlıca Muhtarı Şadi Altınışık ise, “Şu anda köy halkı ‘41 Kuyular’da biriken yağmur sularıyla yaşamını sürdürüyor. Bu yıl az yağmur yağdı ve kuyularda da su azaldı. Ben kendimi bildim bileli bu böyle. Bazı köylümüz ise su ihtiyaçını evine yaptırdığı sarnıçlarda yağmur suyu biriktirerek karşılıyor ama o da tükeniyor. Biz bunlardan bir an önce kurtulmak istiyoruz” dedi. Muhtar Altınışık da yöneticilerden köye su getirmelerinin istiyor.

Kart kullananlara müjde!

Bu uyarıyı bir avukat okurumuz köşemize gönderdi ve okurlarımıza duyurmamızı istedi. Aynen aktarıyorum: “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yeni bir yönetmelik taslağı yayınladı. Buna göre; mevcut yönetmeliğin 18’inci maddesi 2’nci fıkrasında yapılan değişiklikle; kart hamili, talep etmek suretiyle kullanılabilir kart limitini azaltma, iptal ettirme ve sözleşmeyi feshetme hakkına sahip oluyor. Kullanılabilir kart limitinin azaltılması, kartın iptal edilmesi ve sözleşmenin feshi gibi işlemi, kart hamili talep ettiği günden itibaren en geç bir hafta (yedi gün) içinde kart çıkaran kuruluşça yerine getirilmesi zorunlu hale getirildi.”

Köpek ve kedileri zehirleyeni bulun

Karabağlar Günaltay Mahalle sakinleri zehirli tavuk eti ile üç köpek ve bir kedinin ölümüne neden olanları aradıklarını bildirdiler. Hayvansever vatandaşlar, önceki hafta da 7 köpeğin aynı yolla zehirlenerek öldürüldüğünü belirterek “Bölgemizde her hafta 3-5 kedi ve köpek zehirli et verilerek öldürülüyor. 4854 Sokak’taki boş arsada belediye tarafından aşılanıp kısırlaştırılan köpeklerimiz de bu yolla öldürüldü. Bu hayvanların kimseye bir zararı yoktu. Yapılan işlem vahşice bir olaydır” dediler.

75. Yıl Mahallesi içkici istilasında

İzmir Bayraklı 75. Yıl Mahallesi sakinlerinden M.D. şikayetini şöyle dile getirdi: “Mahallemiz konum ve çevre düzenlemesi olarak İzmir’de özel yerler arasında olan bir bölge. Ancak, mahallemiz son haftalarda özellikle akşamları aracını çekip içki içenlerle dolmaya başladı. Şikayetçiyiz. Çünkü, mahalle sakinlerimiz bu yüzden ne parka çıkabiliyor, ne de çocuklarını parka bu alanlara gönderebiliyor. Mahallemiz son haftalarda aracında son ses müzik açan, kavga eden, tuvaletini ulu orta yapan ve nara atan kişilerle doluyor. Polis ise bunlara müdahale etmiyor. Mahalle sakinleri olarak polisimizin bu alanı da denetlemesini istiyoruz.”

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