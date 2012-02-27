Gürültü kirliliği ne kadar sürecek?

Karabağlar Esenyalı Mahallesi 52/18 Sokak sakinleri isyanda. Sokaktaki işyeri sahipleri bakın ne diyorlar: “Bu sokakta işyeri bulunan bizler aylardır sıkıntı içindeyiz. Aylardır metro inşaatı, sonrası kaldırım tadilatı ve doğalgaz çalışmaları nedeniyle toz, çamur ve pislik içinde kaldık. Şimdi de yağmur suyu mazgalları yenileme çalışmaları yapılıyor. Geniş kanallar daraltılıyor. Tabii kazılan yerlere yerleştirilen çelik tabakalar her araç geçişinde aşırı gürültü çıkarıyor. Her araba geçtiğinde gök gürültüsü gibi gürültü çıkaran metal levhalar bizi canımızdan bezdirdi. Bu levhalar konulduğu günden bu yana burada yaşayanlarda ne uyku var, ne de huzur kaldı. Acaba daha kaç gün bu şekilde yaşayacağız? Yetkililerin cevap vermesini istiyoruz.”







Sesler bizi uyutmuyor

Sokak sakinlerinden Ali Saffet Gönül de isyan etti ve “Lütfen bu Çin işkencesine son verilsin. Aylardır bu sokakla uğraştılar yetmedi. Ne doğalgazı kaldı, ne kanalet tamiratı; son 1 yılda en az beş kez kazıldı bu sokak. Hatay Caddesi’ndeki yenileme nedeniyle defalarca suyumuz kesildi. Tadilatlar trafik nedeniyle gece yapıldı. Artık bıktık. Yönetici olduğum apartman adına da yazıyorum; biz artık belediyeden hizmet falan istemiyoruz. Lütfen belediye elinini sokağımızdan çeksin. Çeksin ki biz de rahat bir uyku uyuyalım. Gece bu levhalar kanalet inşaatının üzerine konuyor. Sokak geceleri trafiğe açık ve çıkan gök gürültüsü gibi sesler bizi uyutmuyor. Bu akşam beşinci gece. İş bitirilene kadar sokak trafiğe kapatılsa çok daha iyi olur” diyor.

Doğal Yaşam Parkı için istekler var

Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek projesi Doğal Yaşam Parkı’nı ailece gezen Harun Dolgun, “Burası bende hayal kırıklığı yaşattı” diye başladığı sözlerini şöyle sürdürüyor: “Ben ve ailem buraya gelmeden önce kafeslerin olmadığını (görünmez kafeslerin olabileceğini) düşünmüştük. Girişten sola ilerledik ve kedigilleri gördük; kedilerden önce bir tel kafes ve hayvanlar bu küçücük kafeslerin içindeydi. Sonra mı, piton yılanının kafesi boyunun yarısından ufaktı. Yılanlar çöreklenmiş şekildeydi. Bu yılan kafeste nasıl dolaşsın ki? Bazı hayvanlar izleme koridorlarından çok uzakta ve inlerinde oldukları için izlenemiyordu. Yerleşim ya aceleye getirilmiş, ya da işin kolayına kaçılmış” dedi ve ekledi:



Kapanış çok erken

“Ayrıca, insanları bu parkta yaya dolaştırmak yerine buradaki doku ve özellikleri bilen bir rehber eşliğinde, küçük çekerli araçlarla gezdirilse olmaz mı? Gelelim kafeteryalardaki yaşananlara. Önce kasadan fiş alıyorsunuz. Önünüze ‘İçecek sırası’ ve ‘Yemek sırası’ diye iki kuyruk geliyor. Peki, ne yapacaksınız? İnsanlar sadece içecek ya da yemek almıyor ki. İkisini birden aldığı için insanlar dakikalarca, hele hele hafta sonları en az bir saat kuyrukta bekleniyor. Bir de parkın kapanış saati 17.00. Bu saat kış ayları için normal. Günler uzadıkça ziyaret saati uzatılmalı, yaz aylarında saat 20.00’ye kadar açık olmalı. Çünkü, yaz aylarında 12.00-16.00 saatleri arasında gezilemiyor. Güneş altında ne ziyaretçiler gezebiliyor, ne de hayvanlar görünüyor.”

Kültür Merkezi için kat ilave edilsin

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’da Askeri Hastane 248 Sokak ile 255 Sokak kesişiminde oluşturacağı Hatay Pazaryeri ve Katlı Otoparkı ile ilgili olarak istekte bulundular. Projeye bir kat ilavesi yapılıp “Hatay Kültür Merkezi” olarak hizmet vermesini isteyen İzmir eski Kültür Müdürü Yusuf Ziya Ulusoy bakın ne diyor: “Hatay’da bu semtin ismini alan bir Kültür Sarayı’mız yok. Saraydan vazgeçtik, bir merkezimiz bile yok. Varyant çıkışında Selahattin Akçiçek ile Güzelyalı’da da semtin adını alan bir kültür merkezi var. İkisi de Üçyol ile Poligon arasındaki halka hizmet vermiyor. Bu iki nokta arasında en az 300 bin kişi yaşıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu ile Konak Belediye Başkanımız Hakan Tartan’dan, ‘Hatay Pazaryeri ve Katlı Otopark’ına bir kat ilavesi ile Hatay Kültür Merkezi yapmalarını istiyoruz.”

Sahilevleri üç yıl önce de kazılmıştı

24 Şubat 2012 Cuma günü köşemizde, İZSU’nun, Narlıdere Gürler Caddesi’ndeki şikayetlerecevap yazısını aktarmıştık. Narlıdere Sahilevleri’nden Necati Tenşi bir eleştiri geldi: “İZSU Narlıdere Gürler Caddesi’nde 3 yıl önce de adam boyu kazıldı. Künkler yerleştirildi. Hem de Narlıdere AKM’den Sahilevleri’ne kadar. Şimdi ne oldu da aynı yerler yine kazıldı? Ayrıca ‘Denize pis su akmıyor’ deniliyor. Peki bu akan içme suyu mu?”

Moda Merkezi açık cezaevi gibi oldu

Mimar Kemalettin Moda Merkezi’ndeki işyeri sahipleri, “Çarşımızdaki topuk kıran taşlar değiştiriliyor. Teşekkür ediyoruz. Ancak, araç giriş çıkışı konusunda rahatsızız. Sabah saat 10.00 ile 18.00 arası araç yasak. Çarşı açık cezaevi gibi. İşlerimiz düştü, geçen yılın aynı ayındaki işlerin yarısını bile yapamaz olduk. Nedeni; alışveriş yapanlar mallarını yükleyememesi ve beklemesi. Biz, ‘Araçlar içeri alınsın ve kalsın’ demiyor, 15 ile 30 dakika izin verilsin, sonra çıksın diyoruz. En önemlisi muhatap bulamıyoruz” diyorlar.

Varyant yolu yine düzenliyor

Geçen yıl, “Varyant’ın görüntüsü İzmir’e yakışmıyor” başlığı ile iki kez dile getirmiştik. Büyükşehir 2012 yılındaki 800 milyon TL’lik programa Varyant’ı da aldığını bildirdi. Varyant ile, Birleşmiş Milletler ve Halil Rıfatpaşa caddelerindeki çalışmalar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayından sonra çalışmaların başlayacağını açıkladı.

Kapalı durak ve oturağı istiyoruz

Bu şikayeti Çiğli Uğur Mumcu Mahallesi 8984 Sokak No: 11’de oturan engelli okurumuz Şengül Öztürk aktardı. Okurumuz, “Semtimizdeki yol çalışmaları sırasında 20 yıllık kapalı durağımız ve içindeki kanape kaldırıldı. Yol ve kaldırım çalışmaları tamamlandı ama kapalı durağımız yerine getirilmedi. Kapalı durağımızı ve kanapemizi istiyoruz” diyor.

SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.







