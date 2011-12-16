Hafta sonu elektrik kesintileri bıktırdı

Pazar günü evinde oturup dinlenmek isteyenler, karanlıkta kalıyor, üstelik soğukta tir tir titriyor

İzmirliler, pazar günleri yapılan elektrik kesintilerine tepki gösterdiler. Çünkü, 11 Aralık 2011 Pazar günü cep telefonum susmadı. Hem de sabahtan akşam saatlerine kadar. Çünkü, Gediz Elektrik İzmir’in birçok ilçesinde ve özellikle yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi uygulamıştı. İlk tepkiler Selçuk ilçesi Pamucak mevkiindeki konutlar ile Zeytinköy halkından geldi. Ayrıca Menderes ilçesi Görece köyünden arayan vatandaşlar da tepkilerini gösterdiler ve elektriğin ne zaman geleceğini sordular. Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş’nin gönderdiği haftalık kesinti programına baktığımızda Bornova, Konak, Buca, Gaziemir, Narlıdere, Kınık, Aliağa, Menemen ve Ödemiş ilçelerinde de pazar günü elektrik kesintisi uygulandığını gördük.



Dolaptaki yiyecekler bozuldu

İşte gazetemizi ve köşemizdeki cep telefonunu arayan vatandaşların söyledikleri: “Hava buz gibi ve şu anda evlerimizde elektrik yok, donduk. Pazar günü, insanların evlerinde oturduğu ve bir hafta sonrası için hazırlık yaptığı gün elektrik kesilir mi? Mevsim kış; birçok ev ya elektrikli ısıtıcı, ya klima, ya da kömür veya akaryakıtlı kaloriferlerle ısınıyor. Hepsi için elektrik gerekiyor, ama yok. Donduk. Biz çalışma yapılmasın demiyor, pazar günü elektrik kesintisi yapılmasın, diyoruz. Çamaşırlar yıkanamadı, elbiseler ütülenemedi, yemekler pişirilemedi ve en önemlisi buz gibi evlerimizde çocuklarımız ders çalışamadı. Buzdolaplarında yiyecekler bozuldu.”

Katılım payını almak istemiyoruz



Birçok belediye gibi Konak Belediyesi de yürüttüğü kilit taşlı yol, merdiven, kaldırım ve asfalt çalışmaları nedeniyle vatandaşlarından katılım payı adı altında para tahsil ediyor.

5 Ağustos 2011 Cuma günü “Güzelyalı 56 Sokak sakinleri soruyor: Kilit taşlı kaldırım için para ödenecek mi?” diye soran okurlarımızın isteğini Konak Belediyesi’ne iletmiştik. 22 Ağustos günü ise Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan’ın “Belediyeler katılım paylarını almak zorunda” başlığı ile ayrıntılı bir şekilde aktarmıştık. Başkan Tartan hafta içinde yaptığımız sohbette, katılım payı denilen parayı toplamakta zorlandıklarını, vatandaşların haklı tepkisiyle karşılaştıklarını açıkladı. Başkan Tartan konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Aslında bizim bu parayı toplamaya ihtiyacımız yok. Hem hizmet yapıp hem de bir kısmını vatandaştan geri almak istemiyoruz. Çünkü biz hizmeti gelir elde etmek için yapmıyoruz. Ancak, yıllar önce uygulamaya konulmuş olan 2464 sayılı ‘Belediye Gelirleri Kanunu’ ne yazık ki bu parayı tahsil etmemizi emrediyor. Milletvekillerimizin ve özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yasa teklifi vererek katkı payının kaldırılması için adım atmalarını bekliyoruz.”

Yasa ne diyor?

Madde 86: Belediyelerce inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan gayrimenkullerin sahiplerinden ‘Yol Harcamalarına Katılma Payı’ alınır. Yolların kaldırımlar da dahil olmak üzere (15) metreden fazla genişliklerine düşen giderler, belediyelere ait olup, harç payına konu teşkil etmez. Harcamalara katılma payları bina ve arsalarda vergi değerinin yüzde 2’sini geçemez.

Sokağımız arada sırada süpürülsün!

Konak 436 Sokak sakinleri olarak temizlik konusunda şikayetçiyiz. Sokağımız süpürülmüyor, sadece çöp konteynerleri boşaltılıp gidiliyor. Ayrıca çöp konteynerleri yetersiz olduğu için çöpler yerlere saçılıyor. Temizlik işçileri de bunları süpürmeden gidiyor. Sokağımız bu yüzden kötü kokuyor ve yaz mevsiminde de sinek ürüyor. Konak İmam Hatip Lisesi’nin de bulunduğu sokağımızın temizlik işçileri tarafından süpürülmesini istiyoruz.

CELAL BULUT

Sokaktaki hurda araçlar kaldırılsın

Karşıyaka Aksoy Mahallesi 1757 Sokak sakinleri olarak iki hurda araçtan şikayetçiyiz. Bu konuda belediyemize müracaat ettik. Ancak, sahipleri bulunamadığı için kaldırılamadığı belirtildi. Ancak bu iki şu anda çirkin görüntü sergilediği gibi pislik içinde ve çevreye mikrop saçıyor. Bu araçlar ayrıca bimekanların da sığınağı. Aynı zamanda iki okulun da bulunduğu semtimizde çevre ve görüntü kirliliği yaratan hurda araçların kaldırılmasını istiyoruz.

MEHMET ALİ BİLEN

Narlıdere sahilinde iş makinesi terörü

Bu şikayet Narlıdere Sahilevleri’nden geldi. Basın mensubu bir dostumuz 11 Aralık 2011 Pazar günü yaşadıklarını bakın nasıl dile getirdi:

“İzmir’in nadide köşeleri arasında yer alan Narlıdere Sahilevleri’ne havanın da güzel olmasını fırsat bilip dolaşalım dedik. Ancak ne mümkün? Her zaman huzur içinde gezdiğimiz Sahilevleri o kadar sahipsiz ve bakımsızdı ki... Üstüne üstlük iş makineleri adeta terör estiriyordu. Bir tanesi halkı da yararak geçti. Bu çirkinlikleri görünce bastım deklanşöre. Ancak saygısız iş makinesi operatörü ‘Bir de bu tarafımdan çek’ diyerek ukalalığını sürdürdü. Yetkililere soruyorum; İzmirlilerin biraz soluklanmak için tercih ettikleri ve yüzlerce konutun bulunduğu bu alanda, İZSU’ya ait taşeron bir firmanın operatörü halka bu şekilde davranabilir mi?”

SORUNUNA SAHİP ÇIK

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