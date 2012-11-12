Halkapınar’ın da üstü kapatılsın

İZBAN’ın gerçekleştirdiği ”Büyük plan“ projesinde Halkapınar İstasyonu’nda bazı eksikliklerin olduğunu belirten okurlarımız birkaç öneride bulundular...

2 Kasım tarihli köşemizde İZBAN Halkapınar İstasyonu’na asansör ve yürüyen merdiven konulmasını isteyen okurlarımızın önerisini, “Niçin asansör kurmadınız?” başlığı ile dile getirerek yetkililerin dikkatine sunmuştuk. İZBAN yetkilileri okurlarımız için geniş bir açıklama gönderdi. Biz de bu açıklamayı özetleyerek, “İZBAN yetkilileri şikayetçi okurlarımıza müjde verdi: Asansör ve yürüyen merdivenli aktarma yapılacak” diye 6 Kasım günkü köşemizde duyurmuştuk. Bu açıklama yazısından sonra onlarca okurumuzdan telefon aldık. Arayan okurlarımızın tamamı istasyonun üstünün de kapatılmasını istediler. Bu okurlarımızdan Çiğlili Sencer Tümer ise hem bu isteğini, hem de aşağıdaki önerileri yetkililere iletmemizi istedi. Aynen aktarıyorum:



Levhalar gözden kaçıyor

“Niçin yapılacak o merdiven ve üstteki yaya geçidinin üzeri kapalı olarak planlanmadı? Çünkü, Halkapınar her gün onbinlerce insanın geldiği, kışın rüzgarın en çok kesiştiği ve yaz aylarında da güneşin tamamen altında kalan bir aktarma istasyonu. Çok mu zor buradaki aktarma yollarının üzerinin kapatılması? Hatta tüm istasyonun üzeri kapatılmalı. Bunun için pratik ve ucuz birçok malzeme var. Bu istasyondaki yönlendirme levhaları da uygun değil. Güney bölgesi demir merdivenleri üzerindeki yönlendirme levhaları oldukça küçük ve alçak seviyede olduğu için yoğun saatlerde insanların gözünden kaçıyor. Kalabalık saatlerde dikkatten kaçıyor. Herkes birbirine soruyor. Ayrıca metro istasyonlarındaki tuvaletlerin halka kapatılması da İzmir’in büyük bir ayıbı.”

Elektrik telleri inşaata çok yakın

Karabağlar 5653 Sokak’taki inşaatlarının hemen yanından geçen elektrik tellerinin başka bir yerden geçirilmesini isteyen Salih Karamahmutoğlu bakın ne diyor: “İmarlı arsamıza inşaat yapıyoruz. Ancak, şu anda yaptığımız inşaat semtimize elektrik dağıtan tellere çok yakında bulunuyor. Bu tellerin alınmasını istedik, ancak bizi dikkate alan olmadı. Yarın inşaat sırasında bir işçimiz bu tellere değip ölürse veya evlere taşınıldığında çamaşır asan bin kişi akıma kapılırsa bunun sorumluluğu kime ait olacak?”

İzmir’de trafik Allah’a emanet

Bu sözler Karabağlar sakinlerinden Lale Altan’a ait. Okurumuz her gün Yeşilyurt’tan Çiğli’ye sabah gidip akşam döndüğünü ve trafikte karşılaştığı olumsuzlukları bakın nasıl dile getiriyor: “Akşam dönüşlerde bazen şehir içini bazen de Yeşildere yolunu kullanıyorum. Birkaç gündür Çankaya’dan geçiyorum ve trafik resmen kilitleniyor. Ayrıca her akşam Üçyol’dan geçiyorum; burada şerit ihlali yapanlar, yanlış yerde yolcu indirenler, sağ şeridi işgal eden taksiciler, kırmızı ışıkta geçenler ve durağa yanaşmayan otobüsler yüzünden trafik kilitleniyor. Çünkü, söylediğim yerde trafik polisi yok. Hata yapanın yanına kar kalıyor, kurallara uyan bizler ise enayi yerine konuluyoruz. Son aylarda trafik polisleri ellerinde makbuz ve fotoğraf makinesi, cep telefonu ile konuşanlara ve emniyet kemeri takmayanlara ceza yazıyorlar. Yani sadece denetim var. Düzenleme yok. İzmir’de trafik Allah’a emanet. Ceza yazarak trafik yönetilmez. Eskiden, trafiğin akmasını sağlamak için çalışırlardı.”

Müteahhit hatası bize çıkarılıyor

Maliyeciler Mahallesi sakinlerinden Seray Özel, “2012 Şubat’ında elektriklerimiz kesildi. Yandaki inşaatın tanıtım tabelası çakılırken kabloya zarar vermiş. Bir şirkete 1400 TL verip yaptırdık. Şimdi Gediz Elektrik kabloyu kaldırım altına aldırmamızı istiyor. Müteahhitin hatası bize çıkarılıyor?” diyor.

Bisiklet yolu yaya işgalinde

Okan Sarıgöl, Bostanlı’da bisiklet sporu için ayrılan yolu kullanamadıklarını belirtiyor ve bakın ne diyor: “Tabelalarda yolun bisikletlere ait olduğu belirtilmesine rağmen yürüyüş yapanlar ve koşanlar işgal ediyor. Bisiklet kullananlara tepki gösteriyorlar. Halbuki yürüyüş ve koşu için başka bir bölüm var. Bisiklet kullanan sporcular olarak yetkililerin bize sahip çıkmalarını istiyoruz. Ayrıca bisiklet yolunu yürüyüş ve koşu için kullananları kendi bölümlerine davet ediyoruz.”

Köprü ayakları ‘Büyükşehir’e ait

20 Ağustos 2012 günkü köşemizde, “Köprü ayakları fuhuş yeri oldu” başlıklı yazımızda Yenişehir Pazaryeri civarındaki vatandaşların şikayetini dile getirmiştik. Gediz Elektrik yetkilileri aşağıdaki cevap yazısını göndermiş.“Köprülerin sorumluluğunun Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğundan kurumumuzca köprü altına aydınlatma direği dikilmesi mümkün olmamaktadır.”

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