Hastalarımız yolda yaşamını yitirmesin!

Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’ndeki hekim sıkıntısına çözüm arayan vatandaşlar bir araya geldi.İlçelerinin en büyük sağlık kurumuna atanmayan bölüm doktorları için imza topladı, dilekçe verdi.

Bu girişimi, “Oğlumu Çeşme Alper Çizgenat Devlet Hastanesi’nden, randevu alarak, göz doktoruna götürdüm. Sıra alırken göz doktorunun olmadığı söylendi. ‘Niçin randevu verdiniz?’ dediğimde, doktorun bir aydır olmadığı ve birçok hastanın gelip, geri dönmek zorunda kaldığı söylendi. Evladım o gün hem tedavi olamadı hem de okuluna gidemedi. Tedavi ettiremeyince, doktor eksikliğinin giderilmesi için ilçemizdeki tüm mahalle muhtarlarından imza toplama fikri aklıma geldi. Ben de hastanemizde hangi bölüm doktorlarının olmadığını öğrendim ve bir çağrıda bulunup, kampanya başlattım” diyen Çeşme Ardıç Mahalle Muhtarı Güven Köstekçi başlattı.

‘İlçemizin önemli sorunu’

Muhtar Köstekçi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hastanemizdeki eksik olan bölüm doktorlarımızı öğrendikten sonra, doktor sıkıntısının çözülmesi için dilekçe yazdım. Doktoru bulunmayan bölümlerde muayene olamayan hastalar İzmir’e sevk ediliyor ve bir kısmı ne yazık ki yolda yaşamını yitiriyor. Çeşme Kaymakamlığı’na, İl Sağlık Müdürlüğü’ne, İzmir Valiliği’ne ve Sağlık Bakanlığı’na göndermek üzere Çeşme’nin 25 mahalle muhtarının imzalayıp, mühürlediği dilekçe hazırladım. Muhtar arkadaşlarımı tek tek dolaştım ve neden dilekçe hazırladığımı anlattım. Hepsi düşünceme katıldı, dilekçeyi imzaladı ve mühürledi. İlçemize yaz aylarında geçici doktor ataması yapılıyordu. Kış geldi, çoğu çekildi. Niçin? Çeşme boşalmadı ki, şu anda ilçemizde 50 bin kişi yaşıyor. Bizim ne günahımız var? Çeşmemizin hastanesi çok güzel. Bakımlı ve donanımlı. Ama doktor eksiği fazla. Bu sorun benim değil, tüm Çeşme’nin sorunu. Seçilmiş mahalle muhtarları olarak, sıkıntıyı gündeme getirip, çözülmesini sağlayabilirsek, ne mutlu bize.”

‘Mağduriyetimiz giderilsin’





Çeşmeli 25 mahalle muhtarı, dilekçelerinde şunları dile getirdi: “Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’nde doktorların eksikliği, ilçemiz için mağduriyet ve sorun haline geldi. Vatandaşlar bu nedenle farklı hastanelere gitmek zorunda kalıyor ve üzücü olaylar yaşanıyor. Çeşme’nin nüfusu yaz aylarında 1.5 milyonu buluyor. Hastanemiz altyapı olarak büyük ve lüks bir yapıya sahip. Ayrıca başta başhekimimiz ve şu anda hizmet veren tüm sağlık personelimizden memnunuz. Yetkileri çerçevesinde tüm hizmetleri yerine getiriyorlar. Eksik olan bölüm doktorları; göz, nöroloji, dahiliye, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, fizik tedavi, anastezi uzmanı ve kadın doğum. Çeşme’mizin bu mağduriyetinin giderilmesini arz ederiz.”