“Havalimanına gider” levhaları niçin yok

Bu soruyu doğma ve büyüme İzmirli 73 yaşındaki Metin Navaro sordu. Metin bey 60 yıldır Milliyet okuduğunu da belirttikten sonra, “Ben Alsancak’ta oturuyor ve ticari bağlantılarım gereği haftada iki gün sabah erken saatlerde İstanbul’a gidiyor, akşam da dönüyorum. Alışkanlık gereği Adnan Menderes Havalimanı’na ya Havaş veya denk gelirse ESHOT’a ait otobüsle gidip geliyordum. Ancak İZBAN’ın Alsancak Tren İstasyonu’ndan geçtiğini ve Havalimanı İstasyonu’na hem de hemen önüne gittiğini öğrendiğimden bu yana İZBAN’ı kullanıyorum. Çok konforlu, güvenli ve düzenli. Ancak bu birimin yetkilileri havalimanına giden bu hizmeti ne yazık ki yeterince duyuramıyor. Küçücük mikro levhalarla duyuru olmaz; bilgilendirme çabası yok denecek kadar yetersiz” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:



Her istasyonda olmalı



“Bir kentin en önemli ulaşım ağı ‘Havalimanları ve havaalanları’na giden ulaşım ağıdır. Ülkeler bu hizmetleri ile övünürler. Buralara ulaşım sağlamak özellikle turizm kentleri için çok önemli bir hizmettir. “İZBAN yetkilileri İstanbul’a gitsinler de havalimanlarına giden trenlerin hangi istasyondan hangi saatte geçtiği ile ilgili duyurunun nasıl yapıldığını öğrensinler. Benim yöneticilere önerim; TURİZM VE FUARLAR KENTİ İZMİR’e yakışacak şekilde raylı sistemin her stasyonunda ‘Havalimanı’na gidiş saatleri büyük levhalarla duyurulmasıdır. Hem de en acil şekilde. Ayrıca turizm sezonu da başlıyor. Yurt dışında raylı sistem ağlarında en büyük duyuru ‘Havalimanları ve alanları’ için yapılır, hangi havalimanına hangi saatte varılır koca koca levhalarla duyurulmaktadır.”



Halkapınar’a kapalı alan şart



Bu istek Salih İşgören Eğitim KampUsü’nde okuyan bir grup öğrenciden geldi. Gençler, “Okulumuzun öğrencileri, Halkapınar İstasyonu’nu hem Karşıyaka, Çiğli ve Menemen istikametinden, hem de Gaziemir ve Menderes yani Cumaovası tarafından okulumuza gidip gelirken kullanıyor. İstasyonda küçücük bir kapalı mekan var. Kışın ıslandık ve üşüdük. Havalar ısınacak, bu kez güneş altında pişeceğiz. Bekleme salonu genişletilemez mi?” diyor.



Kaldırım ve yollar yine işgal altında



Alsancak Kıbrıs Şehitleri’nden gelen bu şikayeti daha önce de aktarmıştık. Yeterli denetim yapılmamış olacak ki ayni şikayet yine geldi. Hem de buradaki işyeri sahiplerinden, bakın bu kez ne dediler: “Havalar ısındığından bu yana turizm hareketliliği de başladı. Alsancak ve özellikle Kıbrıs Şehitleri İzmir’in önemli bir merkezi oldu. Çünkü Alsancak Limanı’na gelen gemilerden inen turist grupları önce buradan geçiyor, alışveriş yapıyor ve yemek yiyorlar. Ancak bazı işyeri sahipleri bütün uyarılara rağmen ürünlerini yürüyüş yollarına kadar çıkarıp çığırtkanlık yapıyorlar. Bu da hem İzmir’e, hem de Alsancak gibi bir dokuya hiç mi hiç yakışmıyor. Birçok işyeri sahibi ödedikleri işgaliyenin çok üstünde yerleri işgal ederek hem yaya geçişini engelliyorlar, hem de çirkin görüntülere neden oluyorlar. Konak Belediye Başkanı Dr. Hakan Tartan’ın çarşımıza bu konuda yaptırım getirmesini, uymayan esnafın cezalandırılmasını ve çarşımızın panayır havasına bürünmemesini istiyoruz. Alsancak Zabıtası’nın da bu konuda titiz davranmasını, denetimlerini sıklıkla yapmasını ve kayırma yapmadan çalışmalarını bekliyoruz.”



KENTKART dolum cihazı hep arızalı



İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı İdris Ercan, İZBAN’daki KENTKART yükleme biriminin lakaytlığı yüzünden bu başarılı kurumun yara aldığını belirterek, yaşadığı olumsuzluğu şöyle dile getirdi: “15 yıldır Gaziemir’de ikamet ediyorum. 2 ay önce, Şirinyer Hipodromu’na girdik. Dönüşte “Koşu” durağındaki yüklematikten 10 TL’lik KENTKART yüklemek istedim. Ancak yüklematik paramı aldı ama yükleme yapmadı. Rapor tutuldu, paramı büyük uğraşıların ardından 2 ay sonra alabildim. Paramı alırken paramı yutan yüklematiğin saat 17.06 itibariyle yine arızalı olduğunu gördüm. ‘Dolum otomatı hizmet dışıdır’ ibaresi vardı. Yetkililerin bu konuda lâkayt davranan çalışanlarını uyarmalarını öneriyorum. Dolum araçlarının bakımlarının sıklıkla yapılması gerektiği de ortadadır.”



ESHOT’un düzenlemesi mağdur etti



Okurumuz Güler Oral Akan, “Karşıyaka Atakent Efes 2’de oturuyorum. Otobüsler eskiden Efes-2 önünden geçip Bostanlı’ya uğradıktan sonra yoluna devam ediyordu. Ancak, ESHOT yaptığı son düzenleme ile semtimiz halkını mağdur duruma düşürdü. Çünkü otobüsler artık (227, 444, 445 ve 446 hatlı) Bostanlı içine girmiyor. Yaşlılar, hamile ve çocuklu kadınlar ile hasta insanlar iskeleden Bostanlı’ya kadar yürümek zorunda kalıyor. Sadece 120 ve 121 hatlı otobüsler Bostanlı’ya giriyor. Onlara da dolu olduğu için binilemiyor. İnşallah bu düzenleme yüzünden iskeleden Bostanlı’ya geçerken birileri ölmez. Biz eskiden olduğu gibi otobüslerin Bostanlı içine girmesini istiyoruz” diyor.



Kaldırım işgalini önler misiniz?



Bayraklı Özkanlar 243 Sokak sakinleri, semtlerinde kurulan Japon Pazarı konusunda dertliler. Okurlarımız, “Sokağımızda kurulan pazarda standları olan şahıslar kendilerine verilen yerlerin dışına taşarak kaldırımları işgal ediyorlar. Sokak sakinleri olarak geçecek ve yürüyecek yer bulamıyoruz. Satış yapanları uyardık ama dinlemiyorlar. Daha sonra Bayraklı Belediyesi’ni aradık ancak belediyeden de kimse ilgilenmedi. Yetkililerin sokağımıza gelip stand sahiplerini uyarmalarını ve kalıcı önlemler almalarını istiyoruz” dediler.



Otobüs hep geç kalıyor



Çiğli Koop sakinlerinden Ayşe Turan, “Biz Güzeltepe’de oturuyoruz. ESHOT otobüsleri sabah saatlerinde 15 dakikada bir geliyor ve işlerimize gidişte sıkıntı çekmiyoruz. Ancak, akşamları duraklarda çok bekliyoruz. 35-40 dakikada bir otobüs geliyor ve sıkıntı çekiyoruz. Ayrıca semtimize eskiden otobüslere zarar verildiği için olacak ki hep eski otobüsler veriliyor. Onlar da sık sık arızalanıyor ve hep yolda kalıyoruz. Bu olumsuzlukların giderilmesini istiyoruz” diyor.



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