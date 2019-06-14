"Her kahveye bir kitaplık kuracağız"

5 yıl içinde ilçenin İzmir’in cazibe merkezi olacağını söyleyen Engin, “Bu hizmetimizle kahvelerde sadece oyun oynanmayacak, isteyen herkes dilediği kitabı okuyabilecek” dedi

Narlıdere Belediyesi, ilçe genelindeki kahvehanelere kitaplık kurmak için çalışma başlattı. İlçedeki ‘Esnaf Masası’ bünyesinde hayata geçirilecek olan bu projeyle, kitap okuma konusunda farkındalık yaratılacağını ifade eden Başkan Ali Engin, “Narlıderelilerin kitaba olan düşkünlüğünü öğrendim. Başlattığımız bu proje sayesinde halkımızın bu alışkanlığını daha da artırmayı düşündük ve bu nedenle bu projemize ‘Her Kahveye Bir Kitaplık’ adını verdik” dedi.

‘Herkes destek olmalı’

Kahvehanelerdeki vatandaşların hizmetine sunulacak olan kitapların bağış yöntemiyle toplanacağını belirten Başkan Engin, “Narlıdereli vatandaşlarımızın kitaplara ve okumaya olan tutkusu, bizi böyle bir proje başlatmaya teşvik etti. Kitap okuma alışkanlığını daha da geliştirmek ve toplumun geneline yaymak için, biz de ilçemiz kahvehanelerinde kitaplık uygulaması başlatmaya karar verdik. Bu hizmetimizin farkındalık yaratmak adına güzel bir adım olacağını düşündük ve herkesin katkı koymasını istedik. Kitap bağışlamak isteyen Narlıdereli hemşehrilerimiz, bağlı bulundukları muhtarlıklara veya belediye binamıza kitap bırakabilir. Ayrıca, bu konuda ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız, 0232 238 3001 / 8743 numaralı telefonumuzu arayarak da bize katkıda bulunabilir. Bu projemize herkes destek olmalı. İlk kitaplıklarımızı, ilçe genelinde pilot bölge olarak belirlediğimiz kahvehanelere koyacağız.”

‘Öncelikli işim hizmet etmek’

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, 5 yıllık başkanlık döneminde öncelikli olarak ilçe halkının beklentilerini yerine getirmeyi hedeflediğini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “İddia ediyorum Narlıdere, İzmir’in en gözde ilçesi. Çünkü, kentsel, sosyal, kültürel, sanatsal açıdan gelişmiş ve sorunları en aza inmiş bir ilçe. Kendimizi geliştireceğiz. Bunun için 400 personelimizle birlikte ilçemizde verimliliği artırmak için ben dahil tüm personelimiz kurslara katılacağız. 11 muhtarımız ve oluşturduğumuz koordinasyon merkeziyle sorunları birlikte çözeceğiz. WhatsApp uygulamasını da devreye sokacağız. Bu siteye gelen şikâyet, sorun, istek ve önerileri anında değerlendireceğiz. Narlıdere Metrosu tamamlanınca toplu ulaşım konusu çözüme kavuşacak. Sanat Sokağı, 5 kilometrelik yaya ve bisiklet yolu yapacağız. Park ve pazaryerlerimizi yeniliyoruz. Ayrıca yaz spor okullarının voleybol, basketbol, yüzme ve futbol branşlarında kayıtları da devam ediyor.”

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