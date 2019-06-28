Her zilinizi çalana kapınızı açmayın

Son aylarda bazı sivil toplum kuruluşlarının; vakıfların, derneklerin, belediye başkanları ile il ve ilçe yöneticilerinin ismini kullanarak, bağış adı altında para toplandığı belirtildi

Birkaç yıldır ülkemizdeki birçok il ve ilçelerde vatandaşlardan, kapı kapı dolaşılarak yardım ve bağış adı altında para toplanarak halkın dolandırıldığı aktarıldı. Basın kuruluşları olarak biz de, gelen bu ihbar ve yaşananları gazetelerimizde vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıyorduk. Gelen şikayetler arasında en çok LÖSEV’in, sakatlar derneklerinin ve şehit ailelerinin adları kullanıldı.

Sakın ola inanmayın!

Çok zaman gelen ihbarlar içinde belediye başkanları ile il ve ilçelerin yöneticilerinin adlarının da kullanıldığına şahit olduk. Geçen hafta böyle bir ihbarı Balıkesir’de Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar’dan aldık. Başkan Vardar, “Sakın ola vatandaşlarımız böyle kişilere inanmasın” diye başladığı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bilinmelidir ki, başta Türkiye Sakatlar Derneği ve LÖSEV gibi ülkemizdeki kamu yararı belgeli köklü engelli dernekleri asla kapı kapı gezerek yardım toplamaz. İlçemizde yaz sezonunun gelmesiyle birlikte nüfusumuz arttı ve şu sıralar ilçemiz ve çevresinde dilencilik yapan, kapı kapı dolaşıp, özellikle çeşitli derneklerden geldiklerini söyleyerek, para isteyenlerle ilgili ihbarlar aldık.

Haraç alıyorlar

Kan emiciler olarak adlandırdığımız bu kişilerin, ‘Valilikten, Kaymakamlıktan izin belgemiz var’ dediklerini ve çıkardıkları uyduruk bir gazete ile engelli ve LÖSEMİLİLER adına resmen haraç topladıklarını öğrendik. Hatta bunlar kapılarını açan vatandaşların konuşmasına bile fırsat vermeden, bu işi ‘izinli’ olarak ve engellilerin ihtiyaçını karşılamak için yaptıklarını söyleyerek, acıma duygularını sömürmektedirler. Vatandaşlarımız merdiven altı paravan derneklerin aracılığıyla toplanan yardım ve bağış adı altındaki paraların, asla amacına uygun kullanılmadığını bilsinler.”

Engelli acınacak durumda değildir

Başkan Vardar, bu kişilerin aslında kendi menfaatleri için çalıştıklarını ifade etti ve şunları söyledi: “Bunların çoğu yüzdelikle çalışıyor ve bu işi sahte belgelerle, çeşitli engelli dernekleri adına yaptıklarını söyleyerek, bazıları da yasalardaki boşlukları değerlendirerek, haraç toplamayı yasal zemine oturtuyor. Bilinmelidir ki; Türkiye Sakatlar Derneği ve LÖSEV gibi kamu yararı belgeli engelli dernekler ile vakıf asla kapı kapı gezerek yardım toplamaz. Ayrıca engelliler acınacak durumda vatandaşlar değildir. Tekerlekli ve akülü sandalyeye ihtiyacı olanlar doktoruna yazdırıp raporunu alıyor ve bedelini SGK’dan talep ediyor. Sosyal devlet engellisini muhtaç etmez, etmemelidir. Biz bu kan emicilerin yararlandıkları yasal boşlukların kaldırılmasını ve gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce yapılarak hem engellilerin hem vatandaşların mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz.”

SORUNUNA SAHİP ÇIK

Yaşadığınız yerdeki (köy, mahalle, ilçe ve şehirde) sokağınızda, gezdiğiniz cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları, çarşıda, pazarda ve kamu hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, 0555 253 52 52 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, WhatsApp İhbar Hattı olan 0535 931 01 01 ile kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adreslerime fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...