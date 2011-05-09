HİNDİ ÇİFTLİĞİ hayatımızı kararttı

Urla Bademler köyü sakinleri, İzmir Valiliği’ne, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, Güzelbahçe Kaymakamlığı’na, İzmir Çevre İl Müdürlüğü’ne gönderdikleri dilekçelerin birer nüshasını köşemize göndermiş. Bu köydeki Hisarevleri sakinleri ile bu bölgede kafe ve restoran gibi işyeri sahipleri oldukça dertli. Okurlarımız bakın ne diyor:

“Pis koku rahatsız ediyor”

“Biz Urla ilçesine bağlı Bademler köyünde ikamet etmekteyiz. Son yıllarda köyümüz sınırları içerisinde bulunan hayvan yetiştirme çiftliklerinden de hindi yetiştirme tesislerinden çıkan rahatsız edici kokular bizleri evlerimizde rahatsız ettiği gibi yol boyunca kurulu olan işyerlerini de iş yapamaz hale getiriyor. Bu nedenle; bol oksijenli olarak bilinen bu bölgede oksijen yerine tarif edilmesi imkansız tiksindirici kokuyu tenefüs etmek zorunda kalıyoruz. Hindi çiftliği ile ilgili şikayetlerimizi kentimizi yönetenlerin tamamına aktardık. Ayrıca çiftliğin sorumlularını da uyardık. Ancak kimse ilgilenmedi.”

Bu bölgedeki işyeri sahiplerinden Fulya Eskicioğlu, Venhar Eskicioğlu ve Ramazan Zeren ise şunları söyledi:

“Pis koku ve zaman zaman havaya salınan tüyler yüzünden işyerlerimiz kapanma aşamasına geldi. Yanımızda çalışan onlarca genç işsiz kalacak. Ayrıca hafta sonları gelenler ile düğün yaptıranlar tiksindirici koku yüzünden nefes alamadıklarını söylüyorlar. Biz zaten zehirleneceğimiz kadar zehirlendik. Çiftliğin havalandırmaları çalıştırılmadığı zaman tiksindirici kokular tüm bölgeye yayılıyor. Doğası ve havası ile en gözde olan bölgemizde artık bırakın açıkta oturmayı, evlerimizin kapı ve pencerelerini bile açamaz duruma geldik. Kentimizi yönetenlerin bilirkişi heyeti göndererek insanların temiz ve hijyenik bir ortamda yaşama, eğlenme istemlerini ortadan kaldıran bu tesislerin iyileştirilmesini veya kaldırılmasını istiyoruz.”



Değiştirilecek sayaçlar için ihbarname bırakılsın



Bir aydır Narlıdere ve Balçova’dan arayan okurlarımız abonelere haber verilmeden ve ihbarname bırakılmadan değiştirilen su sayaçlarına tepki gösterdi. Köşemizi arayan okurlarımız şunları söyledi:

“Su sayaçları hiçbir bilgi ve ihbarname bırakılmadan değiştiriliyor. İyi de ‘Ben yaptım oldu’ zihniyeti ile yapılan bu işlem İzmir gibi bir kente ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yakışmadı. Hani çağdaş, demokrat ve aydın bir kentin belediyesi idik. Madem su sayaçları değiştirilecek önce bir ihbarname bırakılır ve ücreti de yanına yazılır. Biz de ona göre tedbirimizi alırız. Bu ay ki su tüketim bildiriminin diğer toplamlar bölümüne 42.57 TL bir meblağ eklenmiş. İyi de paramız var mı? Ödeyebilir miyiz? 42.57 TL’ye su sayacı mı olur? Piyasaya sorduk, 15.00 ile 30.00 TL arasında olduğunu öğrendik. Ayrıca bir seferde almak yerine 3 ile 6 ay arasında taksitlendirme ile alınsa olmaz mı? Sorma ver, zihniyeti ile yapılan bu işlemi kınıyoruz.”



Doğalgaz ne zaman gelecek?



Buca Çamlıkule Mahallesi 254/19 Sokak 9/11 numaralı 35 daireli Yunusbey Apartmanı yöneticisi Yusuf Top, yakınlarında yürütülen doğalgaz hizmetinin apartmanlarının bulunduğu sokağa da getirilmesini istiyor. Okurumuz, “Binamızdaki kat malikleri ile yaptığımız toplantı neticesinde doğalgaz abonesi olmaya karar verdik. Ancak aldığımız bilgilere göre İzmir Büyükşehir Belediyesi bazı bölgelerde doğalgaz için yapılan kazı çalışmasını durdurmuş. Bizim sokağımızda yasaklanan sınır içinde imiş. Mevcut binamız 35 daire ve 2 dükkandan oluşmakta, olup, dükkan kısmında özel bir zihinsel ve fiziksel engelli çocuklar için rehabilitasyon merkezi bulunmaktadır. Binamızda yaşayan tüm insanlar ve rehabilitasyon merkezindeki çocuklar için bize de doğalgaz bağlanmasını istiyoruz” diyor.





Organik pazar denetlensin



Karşıyaka Yalı Mahallesi 6408 Sokak sakinlerinden Sacide Akın, “Karşıyaka Bostanlı Eko Pazar’dan kapalı ambalajda peynir aldım. Eve gittim ve ambalajı açtım. Peynir küf içindeydi. Ambalaj üstelik preslenmişti. Aldığım yere götürdüm ve satıcı ambalaj açıldı diye geri almadı. Eko ve organik pazar diye burası denetlenmiyor mu? Esasında buranın daha çok denetlenmesi gerekmiyor mu? Ayrıca organik olup olmadığına dair belgeler ne derece doğru? Biz bu pazarın sık sık denetlenmesini istiyoruz” diye dert yanıyor.



Kalıcı otoparka izin vermiyoruz



25 Şubat 2011 tarihli köşemizde “Hani kaldırımlar yayalara aitti? ‘Nerede bu işin sorumluları?’ diye soruyorum. Lütfen yetkililer sorumluluklarını yerine getirsin” diye değerlendirmiştik. İzmir Emniyet İl Müdür Yardımcısı Ercan Sarıdoğan yazımıza aşağıdaki cevap yazısını göndermiş. Özetleyerek aktarıyorum:

“Bu cadde yani 1374 Sokak Hilton Oteli yan sokağı olup, üzerinde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Behçet Uz Çocuk Hastanesi, dershaneler ve işyerleri bulunuyor. Ayrıca Karşıyaka ve Bornova istikametlerine giden otobüslerin tamamı buradan geçmektedir. Üstelik belediyeye ait araç park yerleri de bulunmasına rağmen trafik yoğunluğu nedeniyle araç parkı konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle bu cadde ve bağlantılı yollarda görevli yaya trafik polisi ile zaman zaman da motorize trafik ekipleri buradaki sirkülasyonu sağlamakta ve müdahale etmektedir. Kalıcı park etmeye asla izin verilmemektedir. “



Elektrikler daha ne kadar kesilecek?



Menderes ve Menemen’den o kadar çok okurumuz aradı ki, hepsi de son aylarda yaşadıkları elektrik kesintilerinden şikayetçi. Okurlarımız şunları söyledi: “Son aylarda hemen hemen her gün elektrik kesintisi yaşıyoruz. Bıktık usandık. Ne üretim yapabiliyor, ne de elektronik cihazlarımızı çalıştırabiliyoruz. Ayrıca voltaj düşüklüğü nedeniyle elektrik cihazlarımız arızalanıyor. Hatların ve trafoların yetersiz olduğu söyleniyor. Peki niçin yenilenmiyor.”



İskele tuvaleti neden kapalı?



Karşıyaka’dan Sevinç Atabay, “Karşıyaka İskelesi’ndeki tuvalet iki ay önce kapısına ‘ARIZALI’ yazısı asılarak kilitlendi. İki ay geçmesine rağmen arıza giderilmemiş olacak ki, zaman zaman ihtiyaç duyduğumda gittiğim tuvaleti hep kapalı buldum. Görevli kişiyi de bulamadığım için zor durumda kaldığım anlar oldu. Ancak, arızalı olan tuvaleti iskelede görevli olanlar ellerinde anahtarla açıp kullanıyor”diyor





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