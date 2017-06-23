Hırsızlığa karşı ek tedbirler alınsın!

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Ramazan Bayramı boyunca polis sorumluluk bölgesinde genel güvenlik ve asayişin temini amacıyla, önlemlerin artırılmasını istedi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı dolayısıyla asayiş tedbirlerini açıkladı. Özellikle arefe günü alışveriş merkezleri, pazar yerleri, piknik alanları, plajlar, çarşılar gibi bayram tatili süresince halkın yoğun olarak bulunacağı bölgelerde, kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla yaya ve motorize ekip uygulamalarının artırılması istendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün gönderdiği yazıda aşağıdaki konularda da özen gösterilmesini istedi. Aynen aktarıyorum:

Çocuklara dikkat!

“Bayram öncesi ve süresince mezarlık ziyaretlerinin artacağı değerlendirilerek gerekli güvenlik önlemlerinin alınması. Şehirlerarası otobüs terminali, gar, hava ve deniz limanları ile şehir içi toplu taşıma araçları ve duraklarında oluşabilecek yoğunluklar dikkate alınarak kontrollerin artırılması konusunda da üzerinde titizlikle durulması. Aranan kişilerin yakalanması ve vatandaşların huzurunu bozacak davranışların men edilmesi için umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin kontrol edilmesi. Vatandaşların bayram nedeniyle ziyaret ve tatil amacıyla ikametlerinden uzun süre ayrı kalacakları ve birçok işyerinin de kapalı olacağı dikkate alınarak evden ve işyerinden hırsızlık olaylarının önlenmesi için ek tedbirlerin alınması. Halkımızın ihbar, istek ve şikâyetlerinin değerlendirilmesinde ve takibinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi. Çocuk kayıpları ile ilgili müracaatlarda gerekli işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesi. Ramazan Bayramı süresince güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde toplumun desteğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların da yapılması konusunda titizlikle durulması.”

İzmir-Foça vapur seferleri başlıyor

İZMİR Büyükşehir’e bağlı İZDENİZ şirketi, İzmir-Foça 2017 yılı deniz seferlerini Ramazan Bayramı’nın ikinci günü, yani 26 Haziran 2017 Pazartesi günü başlatıyor. Hafta sonu tatilini Foça’da geçirmek isteyen İzmirliler için Cumartesi ve Pazar günleri Konak’tan saat 08.20’de ve Karşıyaka’dan saat 08.40’da deniz seferleri düzenlenecek. Foça’dan vapur kalkışları ise sadece saat 18.30’da gerçekleştirilecek. Yalnızca bayram nedeniyle seferler, hafta içi olmak üzere 26 ve 27 Haziran 2017 günleri de uygulanacak. Foça seferlerinin ücretleri, tam 12, öğrenci 8, öğretmen 10 lira olarak belirlendi.





Sık sık patlayan su borusu bıktırdı



İZMİR’de Hilton Oteli’nin hemen yanındaki Sezer Doğan Sokak’ta sürekli patladığı belirtilen su borusu, hem buradan geçen vatandaşları hem de çevrede işyerleri bulunan esnafı canından bezdiriyor. Vatandaşlar bu konuda bakın ne diyor: “Sezer Doğan Sokak’taki borunun patlamasıyla, asfaltın altından çıkan sular çevreye yayıldı. Bu yıl bu su borusu en az 5 kez patladı. Bu soruna bir türlü kalıcı çözüm bulunamadı. Her seferinde gelip tamir edildi. Uzun zaman geçmeden yeniden patladı. Eskiyen boru hattının tamamen yenilenmesi gerektiğini tahmin ediyoruz. Burada 5 yıldızlı oteller var. Bu tablo, kentin imajını bozuyor. Bu işe çözüm bulunmalı.”

Çeşme’deki karanlık sokaklar aydınlatıldı

16 Haziran 2017 tarihli köşemizde okurlarımızdan Zeynep Oral’ın, “Çeşme’ye karanlık sokaklar yakışmıyor” başlıklı şikâyetini dile getirmiştik. Ilıca Mahallesi İzmir Caddesi ve 5065 Sokak’ta bulunan aydınlatmaların arızalı olduğunu belirten okurumuz, aydınlatmaların onarılmasını istemişti. GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, bölgedeki aydınlatmaların arızalarını giderdiklerini bildirdi. Genel Müdür Metin Demirdağ, şu bilgileri verdi: “İzmir ve Manisa illeri ile tüm ilçe ve mahallelerindeki faaliyetlerimiz konusunda abonelerimizin gösterdiği duyarlılığı takdirle karşılıyoruz. Tüketicilerimize, aynı duyarlılık ile hizmet verebilmemiz için taleplerini 0850 8000 186 numaralı çağrı merkezi, ADM-GDZ Arıza mobil uygulama, sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla iletmeleri bizim için yeterli olacaktır.”

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