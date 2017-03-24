İhsan Alyanak Parkı çocukların hizmetinde

Mahalle sakinleri, yıllardır bakımsızlıktan perişan hale gelen parkın çocuklar için daha güvenli

ve güzel hale getirildiğini belirterek Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’a teşekkürlerini iletti.

Konak Belediyesi yeniden tasarlayarak kent yaşamına kazandırdığı parklardan, Kılıçreis Mahalle halkının bu isteğini de yerine getirdi. İzmir Belediyesi’nin eski başkanlarından merhum İhsan Alyanak’ın adını taşıyan parkın bakım ve yenileme çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek bugün saat 17.00’de hizmete açacağını bildirdi.

Başkan açıkladı

Köşemizden bu parkın bakımsızlığını daha önce dile getirerek Konak Belediyesi yetkililerine iletmiş ve düzenlenmesini istemiştik. Bu kez gazetemizi arayan Kılıçreis Mahalle halkı, parkı özellikle çocuklar için kurulan oyun alanları nedeniyle Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’a teşekkür etmemizi istediler. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş bu park ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Merhum Başkanımız İhsan Alyanak’ın anılacağı bir törenle bu parkı da hizmete açacağız. Üç yıllık görev süremizde ilçedeki parklara yönelik ciddi düzenlemeler yaptık. Toplamda 5 bin 576 metrekare olan bu park da belediyemiz ‘Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ ekiplerince tasarlandı.

Bugün saat 17.00’de

Yeşil alan 2 bin 817 metrekareye çıkarıldı. 373 metrekarelik alan içine de 186 metre uzunluğunda tartan pist oluşturuldu ve çevresi yeşillendirildi. Gelelim spor ve oyun alanlarına. Daha kullanışlı ve eğlenceli aletler monte ettik. Eskiyen açık hava spor aletlerinin yerine 95 metrekarelik alana yeni spor aletleri kurduk. Farklı tasarımların da yer aldığı parkta 16 adet yerden fıskiyeli bir kuru havuz ile 200 metrekare alana sahip köpek gezdirme alanı yaptık. Ayrıca mahalle halkı için 103 metrekare gösteri ve mini oturma alanı ayırdık. Tüm hemşehrilerimizi bugün saat 17.00’deki buluşmaya davet ediyorum.”

İzmir Doğalgaz resim yarışması

İzmir Doğalgaz her yıl olduğu gibi “Temiz Çevre Temiz Gelecek” adını verdiği resim yarışmasının bu yıl 6’ncısını yapacağını açıkladı. Bu yıl düzenlenen resim yarışmasının “Doğalgaz ve Çevre” konulu olacağı, yarışma sonunda öğrencilerin ödüllendirileceği öğretmenlerin de çeşitli hediyelerle teşvik edileceği bildirildi. Yarışmanın İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yapıldığı ve yarışmaya orta öğretim 6-7 ve 8’inci sınıf öğrencilerinin katılacağı belirtildi. Resim tekniğinin serbest olduğu, yarışmada her türlü boya malzemesinin kullanılacağı, son teslim tarihinin ise 5 Mayıs olduğunu niteleyen İzmir Doğalgaz Genel Müdürü H. Burçin Yandımata yarışma ile ilgili şunları söyledi:

“Doğalgazın çevreye yaptığı etkileri çocuklarımızın gözünden görmek, binlerce çocuğumuzun evinde, okulunda ya da çevresinde gördüğü, kullandığı doğalgazı yakından tanımasını sağlamayı amaçlıyoruz. Eserler, İzmir Doğalgaz’a posta veya doğrudan ulaştırılabilecek. 10 Mayıs’ta jürimiz değerlendirecek ve ödül töreni 17 Mayıs’ta genel müdürlük binamızda düzenlenecek. Öğrencilerimizi bu yarışmaya katılmaya bekliyoruz.”

Levhalara zarar vereni ihbar edin

MANİSA Büyükşehir Belediyesi, kentte 1 ay önce yenilediği yönlendirme levhalarına zarar verilmesi üzerine güvenlik güçlerine şikayetçi oldu ve Manisalılardan levhalara zarar verenleri gördüklerinde ihbar etmelerini istedi. Yönlendirme levhaları, trafik işaret ve işaretçileri bir ay önce yenilendi.

Her biri 2 bin tl

Fakat yenileme çalışmalarının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yönlendirme levhaları boyanarak, kullanılamaz hale getirildi.

Özellikle kırsal mahalleler arasında ulaşımın sağlandığı ve Manisa ile Yeniharmandalı güzergahındaki mahallelere ulaşımı kolaylaştırmak için montajı yapılan yeni levhalar işlevsiz hale getirildi. Maliyeti 2 bin liraya yaklaşan her bir levhaya zarar veren kişilerin bulunması için jandarmaya başvuran Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşlardan da bu tür zarar verenleri gördüklerinde ihbar etmelerini istedi.

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