İki belediyeye 9.1 milyon TL yatırım

İZSU; Karabağlar Vatan Mahallesi’ne toplam 6.7 kilometre, Menemen İnönü ve Uğur Mumcu mahallelerine de 4.4 yağmur suyu hattı ve atık su kanalı döşeneceğini bildirdi.

Aşırı yağışlarda kent içindeki cadde ve sokaklarda yaşanan sıkıntıları sona erdirmek için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, düşük kotta bulunan ve yağışlarda sıkıntı yaşayan Karabağlar’ın Vatan Mahallesi’ne 4.4 kilometrelik yağmur suyu hattı ile 2 kilometrelik atık su kanalı döşeyecek. Menemen’in düşük kotta bulunan ve yağışlarda sıkıntıyı yaşayan İnönü ve Uğur Mumcu mahallelerine de 6.7 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı yapılacak. Çalışmaların 2018 yılı içinde tamamlanacağı belirtildi.

2018’de tamamlanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU’nun bu yıl Karabağlar’ın Ali Fuat Cebesoy, Barış, Sevgi, Yunus Emre, Adnan Süvari Esenyalı, Maliyeciler ve Yurtoğlu mahallelerinde yağmur suyu hattı yaptığını vurguladı, şu bilgileri verdi: “Karabağlar Vatan Mahallesi’nde de imalat çalışmaları başlayacak. Faruk Akar Karasu, Yunus Emre Caddesi ile 9061, 9077, 9089/1, 9105/2, 52/117, 52/172, 9105/4, 52/169, 9105/10, 9105/12, 9115, 9129, 9133, 9166, 9168/2, 9174/1, 9192, 9232, 9242 ve 9300 sokaklarında yürütülecek çalışmalar kapsamında 4.4 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı oluşturulacak.

Ayrıca Faruk Akar Karasu Caddesi ile 9077 ve 177/9 sokaklara 5 milyon 870 bin liralık 2 kilometre uzunluğunda atık su kanalı döşenecek. Menemen Uğur Mumcu ve İnönü mahallelerinde ise aşırı yağışlarda yaşanan sıkıntıyı çözmek amacıyla 6.7 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşenecek. İki mahalledeki yatırım tutarı 3.2 milyon lirayı bulacak. Her iki ilçede de yürütülen çalışmaları 2018 yılının ilk aylarında tamamlamayı hedefliyoruz.”

Bayraklı’da kantinler denetlendi

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki okul kantinlerinde “Sağlığa uygunluk” denetimi yaptı. Öğrencilerin hijyen kurallarına uygun tüketim sağlamaları amacıyla okulları gezen ekiplerin, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadığı bildirildi. Okul kantinlerinde satılacak gıdalar ve eğitim kurumlarındaki gıda işletmelerinin hijyen yönünden denetlenmesi konulu genelgenin yürürlüğe girmesiyle harekete geçtiklerini söyleyen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ şu bilgileri verdi:

‘İçiniz rahat olsun’

“Çocuklarımızın sağlığa uygun gıdaları tüketmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ekiplerimiz okul kantinlerini ziyaret ederek satılan ürünlerin tarihleri ile genelge kapsamına giren ürünleri, izin ve hijyen belgeleri ve ruhsata uygunluklarını tek tek inceliyor. Uygun olmkayan ürünler yasaklandığı gibi haklarında da yasal işlem yapılıyor. Her şey çocuklarımızın sağlığı ve hijyenik ortamda gıda tüketmelerini sağlamak. Velilerimizin içi rahat olsun.”

‘Sokak aydınlandı, teşekkür ederiz’



13 Ekim 2017 Cuma tarihli köşemizde, “Sokak aydınlatması aylardır onarılmadı” başlığı ile Buca Gaziler Mahallesi sakinlerinin şikayetini ve isteklerini dile getirmiştik. Okurlarımız, Gaziler Mahallesi 1102 Sokak Evka-1’deki aydınlatmanın sahibinin kim olduğunu bilmediklerini vurgulayarak, “Bu aydınlatmanın bulunduğu yer geceleri zifiri karanlık oluyor. GDZ Elektrik’i aradık, ‘Bize ait değil’ dediler. Belediyemize ilettik onlardan da ses çıkmadı. Burası geceleri çok karanlık oluyor geç saatte okuldan gelen çocuklarımız çok korkuyor. Sokak aydınlatmamızın onarılmasını istiyoruz” diye isteklerini iletmişlerdi. Sokak sakinleri önceki gün yine aradılar ve “Öncelikle Milliyet Ege’ye GDZ Elektrik ve Buca Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Sorunumuz sayenizde ve GDZ Elektrik ile belediyemizin işbirliğiyle çözüme kavuştu” ifadesini kullandı.

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