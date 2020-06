İki şehir arasında niçin hızlı tren yok

“Tren Müdavimleri’ adına Rıdvan Beşyıldız, “İzmir- Manisa arasında niçin hızlı tren hattı yok?” diye soruyor ve izlenimlerini şöyle dile getiriyor: “Bizler yaklaşık 10 yıldan bu yana Karşıyaka’da ve İzmir’in çeşitli ilçelerinde ikamet edip Manisa’da çalışan 60- 70 kişilik bir grubuz. Yıllardan beri İzmir- Manisa arasında karşılıklı tren seferleri konuşulur ve bizler de istekte bulunuruz. Manisalılar da ister, dilekçeler yazılır ama bir türlü Türkiye’nin bu en yakın iki kenti arasındaki hızlı banliyö ile ulaşım gerçekleştirilmez. Beş yıl önce yapılan bir istatistik araştırmaya göre; bu iki ilde karşılıklı oturup/çalışan ve ayrıca günlük seyahat eden insan sayısı 6500 ile 7000 kişi olduğu açıklanır. Ancak, bunların rahat ve ucuz ulaşımı için hiçbir çalışma yapılmaz.



Tam 30 dakika bekliyoruz

Manisa’dan hergün İzmir’e ve Karşıyaka’ya dönen bizler TCDD’ye ait şehirlerarası trenlerle seyahat ediyoruz. Ancak ne acı bir insanlık ayıbıdır ki; Karşıyaka’dan bu şehirlere (Afyon, Uşak, Balıkesir) doğru giden trenlere bindirilmediğimiz gibi, dönüşlerde de Karşıyaka’da indirilmiyoruz. Onun için bir önceki istasyon olan Çiğli’de iniyor ve İZBAN banliyosuna biniyoruz. Ancak, bu istasyonda her gün en az 30-40 dakika bekliyoruz. Gideceğimiz yer ise Karşıyaka...

Ayrıca Çiğli İstasyonu tam anlamıyla oturmuş bir istasyon değil, banklar yeterli değil, açık bir istasyon olduğundan yağmura ve soğuğa maruz kalıyoruz.

Bu istasyon içerisinde sıra sıra banklar veya koltuklar yapılabilir, camekanla kapalı bir oturma yeri oluşturulabilir.



Hava kirliliği yapıyormuş

TCDD’ye ait şehirler arası trenden inen kimi yaşlı, kimi engelli, kimi yorgun, kimi de bavulu- eşyası vs. olan insanlar, 10 dakika mesafedeki Karşıyaka’ya gidebilmek için 30- 40 basamaklı sabit merdivenleri, çalışıyorsa yürüyen merdivenleri ya da sıkışık haldeki asansörleri kullanarak İZBAN banliyosuna geçiş yapmak zorundadır. Geldiği yere göre saatler süren yolculuğun sonlanmasına 10 dakika kalmışken çekilen eziyeti düşünebiliyor musunuz? Şehirlerarası trenlerin Karşıyaka’da durmamasının nedenini yetkililere sorduğumuzda; -TCDD trenleri Karşıyaka İstasyonu’nu fazla meşgul ediyorlar, bu trenler mazotlu olduğu için hava kirliliğine sebep oluyor- cevabını alıyoruz. Halbuki istasyonlara yapılacak üç havalandırma deliği bu sorunu çözebilir.



TCDD’de Karşıyaka adı yok

Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Karşıyaka Belediye Başkanımız TCDD’nin Karşıyaka adını internet sitelerinden, tarifelerinden kaldırdığını bilmiyorlardır. Yani TCDD’de Karşıyaka diye bir yer yok. TCDD 3. Bölge Müdürü’ne soruyoruz: Karşıyaka İstasyonu’ndan şehirlerarası trenlere binip inememizin sebebi nedir? Karşıyaka İstasyonu’nda TCDD trenleri neden durmaz?Bu koskoca Karşıyaka halkına ayıp değil midir?”



Yolumuz ne zaman asfalt yapılacak?

Bu istek Menemen Ulukent 29 Ekim Mahallesi 160 Sokak sakinlerinden geldi. Mahalle sakinleri adına arayan Cüneyt Cem Kaçar, “Kurban Bayramı öncesi parke taş döşeli olan yolumuz kazıldı. Altyapı çalışması yapıldı, bitti ve asfaltlanacağı söylendi. Aradan bir ay gibi bir süre geçmesine rağmen yolumuz asfaltlanmadı. Yolumuz şu anda toprak olduğu için yağışlarla birlikte çamur ve pislik içinde kaldı. Bu yolda bırakın araçları yaya olarak bile geçmek imkansız. Sabahları işimize giderken çamur içinde kalıyoruz. Ayrıca ESHOT’un 228 hatlı otobüsü de bu yolu kullanıyor ve rezil oluyor. Yolumuzun ya eskiden olduğu gibi parke taşlarla kaplanmasını, ya da asfaltlanmasını istiyoruz” diye dert yandı.









Baca görünümlü baz istasyonu söküldü

Konak’ın Karataş Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No:167 Köktaş Apartmanı’ndaki baca görünümüne sahip baz istasyonu ile ilgili şikayeti köşemizde dile getirerek Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan’ın dikkatine sunmuştuk. Konak Belediyesi de haberimiz üzerine önce apartman yönetimini uyardı ve istasyonun kaldırılmasını istedi. Bu arada baz istasyonunu kuran şirkette itiraz davası açtı. Dava reddedildi ve Konak Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, apartman sakinlerine yıkım kararını bildirdi. Baz istasyonunu kuran şirket, tesisatını kaldırmayınca gelen ekipler, İmar Kanunu’nun 3194 sayılı maddesi gereğince baz istasyonunu söktü ve baca biçimli yapıyı da mühürledi.



Lağım suları alt katlardan çıkıyor

Karşıyaka Şemikler 3616/5 Sokak’tan arayan Sibel Bişkin, “Sokağımızda 4 apartman ve toplam 60 daire bulunmaktadır. Binalarımız 17 yıllık olmasına rağmen ne yazık ki kanal sorunumuz çözüme kavuşturulmamıştır. 4 apartman ve 60 dairenin lağımlarını tek bir motor çekmektedir. Motor zaman zaman tıkanmakta ve tüm lağımlar o zaman alt kattaki dairelerden fışkırmaktadır. İZSU’yu bu konuda defalarca aradık ve sorunumuzu aktardık. Ancak hiçbir olumlu sonuç alamadık. Yapılacak tek şey, lağımlar kanala bağlanacak. Çocuklarımızın sağlığı için lağımların bir an önce kanala bağlanmasını istiyoruz” diyor.



Benim halen 550 kontörüm var

Sayın Aziz Kocaoğlu, 60 yaş kartları ile ilgili lütfen sesimizi duy! Geçen yıl 175 TL’yi vermekte zorlandık. Hiç olmazsa kontör hesabı veya kalanı bitinceye kadar kullanmamız için bir çalışma yaptıramaz mısınız? Bugün 13 Aralık 2010 ve benim halen 550 kez toplu taşıma aracına binme hakkım var. BEKİR GÜNAYDIN



Klima suları üstümüze akıyor

Çankaya ve Alsancak’ta binalardaki klimaların suları üstümüze akıyor. Belediyeler bu konuda niçin yaptırım uygulamıyor ve niçin uyarılmıyor? Özellikle Gazi, Gazi Osman Paşa ve Şair Eşref bulvarları ile Alsancak’taki işyerlerinin denetlenmesini istiyoruz. DEMET ULUYOL



Bir haftadır sular kesik

Urla 554 Konutları’nda 7 gündür sular akmıyor. Yetkilileri aradık ve ana borunun patlak olduğu söylendi. İyi de bir haftadır nasıl olur da onarılamaz? Buna düşüncesizlik ve beceriksizlikten başka ne denir? Binlerce kişi susuz ve pekala su dağıtılabilirdi. Bu kış kıyamette insanlara çeşmelerden su taşıtanları kınıyoruz. MUSTAFA SALVAN



