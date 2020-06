İlaçlama çalışmamız 12 ay devam ediyor

Yöneticiler, bu hizmetleri “Güvercin Masamıza, çağrı merkezimize ve sosyal medya kanalıyla belediyemize gelen her türlü haşere ve zararlı böcek ihbarını 28 personel ve 7 araçla yıl boyunca yerine getiriyoruz” diye açıkladı

İnsan sağlığını tehdit eden her türlü börtü böceğe karşı ilaçlama yapıldığını belirten Kuşadası Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 15 derecenin üzerinde olduğu günlerde özellikle karasinek ve o dönem yaşayan her türlü haşereye karşı periyodik ilaçlama yaptıklarını söyledi. Bu çalışmalarla birlikte termal sisleme cihazlarıyla kanalizasyonlarda oluşan haşere yuvalarına karşı altyapı ilaçlaması yaptıkları da belirtildi.



Taleplere anında çözüm



Ekiplerin ayrıca, açık alanlarda karasinek, hamam böceği ve kemirgenlere karşı da ilaçlama yaptıkları ifade edildi. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, rutin olarak sürdürdüğü temizlik ve ilaçlama faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşlardan bu bağlamda gelen her türlü talep ve şikâyetlere de anında müdahalede bulunduklarını açıkladı. Yetkililer çalışmaları şöyle özetledi:



“Ekiplerimiz, bunların dışında son bir aylık dönemde gelen bütün ihbarları anında değerlendirdi. Bir ayda özellikle katı atıkların toplanması, cadde, sokak, yol temizlikleri, moloz, konteyner yeri ve konteyner talebi, geri dönüşüm ve ilaçlama ile ilgili toplam 259 talep, yerinde çözüme kavuşturuldu. Vektörler olarak adlandırılan hastalık taşıyıcı sivrisinek, kene, hamam böceği, fare ve benzer canlılarla bulaşan veba, sıtma, humma ve benzeri hastalıklar ilçemizde görülmemektedir. Sürdürülen ilaçlama çalışmaları ile Kuşadası’nın tüm mahallelerinde (belde ve köylerde) larvaya karşı açık alanlar, durgun sular, rögarlar, foseptik kuyuları, dere kenarları, kanallar, havuzlar, bataklık alanlar, binaların bodrum katları ile çöp konteynerleri düzenli olarak temizleniyor ve ilaçlanıyor. Kuşadası’nda ekiplerimiz bunların dışında her yıl 1 Haziran’dan itibaren ULV cihazlı araçlarımızla uçkun ve özellikle kene mücadelesini kış başlangıcına kadar her gün aralıksız olarak yapıyor.”



‘Terk edilen köpeklere sahip çıkar mısınız?’



İzmir Çeşme’de yıllardır sürdürülen kötü bir alışkanlık ne yazık ki aynen devam ediyor. Yaz aylarında evlerde veya sokaklarda beslenen köpekler, mevsim sonunda terk edilip gidiliyor. Bu uyarıyı gönderen okurumuz bakın ne diyor: “Burası Çeşme’nin Şifne bölgesi. Bu köpekler tek başına bir evin avlusuna bağlı vaziyette bırakılıp gidilmiş. Aç ve susuz oldukları anlaşılan bu hayvanlara çevre sakinleri olarak biz yardımcı olduk. Ancak, hayvanseverler olarak kent yöneticilerinden terk edilmiş onlarca hayvana sahip çıkılmasını istiyoruz.”



SORUNUNA SAHİP ÇIK!

