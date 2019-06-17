‘İlçemizi bir üst seviyeye taşıyacağız’

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 67 oyla Belediye Başkanı seçilen Fatma Çalkaya, eşi Mehmet Ali Çalkaya’dan devraldığı görevi dürüst ve insan odaklı bir yaklaşımla sürdürdüğünü vurguladı.

1992 yılından bu yana ilçe ve belediye olarak çam ormanlarıyla kaplı Çatalkaya Dağı, deniz kıyısındaki güzelliği, Romalılardan kalma Agememnon Kaplıcaları, Yunanlılardan kalma bir su kuyusu ve mahzeniyle, İzmir’in şirin ilçesi Balçova’nın yeni Belediye Başkanı Fatma Çalkaya’nın 3 aylık çalışmalarını sizlerle paylaşmak istedim. Başkan Fatma Çalkaya, Balçova’da 3 dönem (15 yıl) belediye başkanı olarak görev yapan eşi Mehmet Ali Çalkaya’dan devraldığı belediyeyi, bir üst seviyeye taşımak için 7/24 çalışacaklarını ifade etti. 15 yıl boyunca Balçova Üretici Kadın Kooperatifi’nin Kurucu Başkanı ve üyesi olarak ilçesindeki semtevlerinde, kadınların ürettiği ürünlerin değerlendirilmesini sağlayan Başkan Fatma Çalkaya, 3 aylık görev süresini şöyle özetledi:

Sıcak yemek!

“İlçe halkımız, meclis üyelerimiz ve belediye çalışanlarımızla birlikte görev süremiz boyunca, 3 dönem başkanlık yapan eşimden aldığımız sosyal, kültürel, sanatsal ve hizmet odaklı belediyeciliği hedefledik. İlçemizde kimsenin aç ve açıkta olmayacağı, eğitime, kadınlara ve engellilere vereceğimiz hizmetler büyüyerek devam edecek. Bize gösterilen güveni boşa çıkarmayacağız. Üç aylık başkanlığım süreci içinde ekonomik zorluk içinde olan, geçen dönem 200 ailemize sıcak yemek verirken, bugün bu sayıyı 400’e çıkardık. Belediye çalışanlarımızın haklarına sahip çıktık ve tüm alacaklarını kuruşu kuruşuna ödedik. Yeni seçilen Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur ve Teleferik mahallelerinin muhtarlarıyla yaptığımız toplantıda beş yıl boyunca onlarla omuz omuza vererek sorunları çözeceğimiz sözünü verdik. İlçemizde eşimin başlattığı ‘Engelsiz Balçova’ projesine sahip çıktık. Engellilerimizle bir araya geldik ve onları sosyal hayatın içinde konumlandırdık. Dışarıya çıkabilsinler diye 100’den fazla vatandaşımıza akülü araç aldık. Bu hizmetleri onlara lütuf olarak değil, bir borç olarak yaptık ve yapmayı da sürdüreceğimizi anlattık.”

Kreşler ve kültür merkezi bitirilecek

Geçen aylarda temeli atılan ‘Balçova Kültür Merkezi’ inşaatının yapımını başlattığını söyleyen Başkan Fatma Çalkaya, çalışmalarla ilgili olarak şu bilgileri verdi: “İlçemizde kültür ve sanat alanında birçok etkinlik düzenleniyor. Bu etkinlikler için belediyemizin bir salonu yoktu ve şimdiye kadar farklı salonlarda bu ihtiyacı gideriyorduk. İnşaat tamamlandığında hepsi burada yapılacak. Merkezimizde 800 kişilik tiyatro salonu, 180 kişilik çok amaçlı salon, 1 adet kütüphane, 70 kişilik gösteri salonu ve 2 adet kafeterya yer alacak. İnşaat, şu anda hızla sürüyor. Belediye olarak, ayrıca ilçemizdeki çalışan kadınlarımızın işyerlerine yakın kreşler açacağız. Her mahallemizde ve sokaklarda, yine kadınlarımız için spor yapabilecekleri alanlar oluşturacağız. 15 yıldır kadınlarımızın üretim alanı haline gelen semt evlerimizde çalışmalarımız devam ediyor.”