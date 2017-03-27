Işıkkent HGS’ler kartları okumuyor

İzmir-Aydın Otoyolu’nu kullanan sürücüler dertli:

OGS ve HGS’li geçişlerde uygulanan yüzde 20 indirimin 1 Ocak 2017’den itibaren kaldırılması sonrası mağdur olduklarını söyleyen kısa mesafeli otoyol kullanıcılarının sorunlarını, köşemizde dile getirmiştik. Daha önce de KGS’den HGS’ye geçişte yapılan düzenleme sonrasında da HGS’li gişelerden geçişte hep cezalı ve kaçak geçiş yapıyorsunuz görüntüsü nedeniyle de, sürücülerin şikayetlerini köşemizden yetkililere iletmiştik.

‘Şaşırıyoruz’

Aynı şikayetler yine gelmeye başladı. Özellikle Muğla, Denizli ve Aydın’dan İzmir’e gelmek için Aydın-İzmir Otoyolu’nu kullanan binlerce sürücü, aynı konuda yine dertli olduklarını iletti. Nedenini ise şöyle dile getirdi: “Son haftalarda HGS’li geçiş gişelerinden her geçişimizde ‘KAÇIŞ 44.00 TL gibi bir uyarı ile karşılaşıyoruz. Hesabımızıda paramız olduğu halde böyle bir ifadeye şaşırıyoruz. Tabii, her geçiş sonrası bu ifadeyi görünce gişeler civarında park edip, HGS satışı yapan PTT görevlisine meramımızı anlatıyoruz.

‘Mahcup oluyoruz’

O da bize, ‘Hesabınızda paranız varsa düzeltilir ve size bilgi verilir’ diyerek geçiştiriyor. İyi anladık da, yanımızda yabancılar oluyor ve ‘KAÇIŞ 44.00 TL’ yazısı bizi mahcup ediyor. Kamera okuyucularını PTT Genel Müdürlüğü mü, Karayolları Genel Müdürlüğü mü hangi birim düzenliyor? Yetkililerinin bu cihazları sürekli kontrol ettirmelerini ve arızalı olanları onarmalarını istiyoruz.

Bu açık çukur, beş aydır onarılmadı

KONAK Mithatpaşa Caddesi sakinlerinden bir okurumuz, “185 numaralı telefona ilettiğimiz sorunlar giderilmiyor” diye başladığı şikayetini, şöyle dile getirdi:

‘Artık sorun çözülsün’

“İzmir’de 185 veya 444 4 035 numaralı telefonu tuşlayarak İZSU Çağrı merkezine bağlandığınızda, ‘Su ve Kanal Arızası, Yağmur suyu kanalları, Dere temizliği ve bakımı hakkında arıza, istek ve şikayetlerinizi bildirebilirsiniz’ deniliyor. Fotoğrafını da çekip gönderdiğim bu şikayetimiz, Mithatpaşa Caddesi’nde Açık Öğretim’in deniz tarafında. Beş aydır 185’e bildirdik, oralı olan olmadı. Tahtalar bile çürüdü. Gece biri bu lağım çukuruna düşecek de, ondan sonra mı ele alınacak?”

Aydınlatmalar evlerin içinde

BU şikayet, Konak Mustafa Kemal Sahil Bulvarı sakinlerinden geldi. Bölge sakinleri adına arayan Tomris Türkoğlu, şikayetini şöyle aktardı: “Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndaki cadde ve sokak aydınlatmaları, bulunduğu alan üzerindeki yerleri değil, evlerimizin içini aydınlatıyor. Bu konuyu GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkililerine ilettik ama ilgilenen olmadı. Bu konuyla ilgili görevli kişiler aydınlatmalar yandığında buraya gelip gezseler, aydınlatma lambalarının bulunduğu alandaki yerleri değil, evlerin içini aydınlattığını görür. Yetkililer bu konuda çalışma yaparak aydınlatmaların yönlerini bulunduğu yere doğru çevirebilirler.”

Muhtarlardan Başkan Badem’e teşekkür...

ÖDEMİŞLİ muhtarlar, Başkan Mahmut Badem’e muhtarlar için düzenlediği Konya gezisi için teşekkür ettiklerini bildirdiler. Bu geziler sayesinde ülkelerinin tarihi ve kültürel değerlerini yerinde incelediklerini belirten Ödemiş Muhtarlar Derneği Başkanı Nihat Savuran şöyle ifade etti: “Başkanımız bizi topluyor ve mahallelerimizdeki sorunları dinliyor ve ilettiğimiz sorunlar en kısa zamanda çözüme kavuşturuluyor. Bu ay yapılan toplantıda hem isteklerimizi ilettik, hem de bizi bu yıl Konya’ya götürerek şehircilik ve tarihi zenginliklerimizi yerinde görmemizi sağladığı için Başkanımıza teşekkür ettik. Zira içimizde Konya’ya ilk defa gidenler vardı ve çok mutlu olduk.” Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, kültür ve şehircilik ile ilgili bu gezileri muhtarlar dışında öğrenciler için de düzenleyeceklerini açıkladı.

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