İstenmeyen fosseptik bacası iptal edildi









5 Eylül 2011 Pazartesi günkü köşemizde Emekli Baş İş Müfettişi Hüseyin Devecioğlu’nun ilettiği şikayeti “Foça manzaralı fosseptik deposu” başlığı ile dile getirmiştik. Yazımızda Foça İsmetpaşa Mahallesi Mersinaki Caddesi’nin üst kısmında bulunan vidanjör boşaltım yerinin çevreye yaydığı pis kokudan bahsetmiştik. 9 Eylül 2011 Cuma günkü köşemizde de, İZSU’nun cevap yazısını aktarmıştık. İZSU yetkilileri, evsel atıkların yerleşim birimlerine en uzak nokta olarak seçilen Mersinaki’deki vidanjör döküm noktasından kanalizasyona aktarıldığını belirtmişti. Burasının betonarme baca şeklinde olduğu ve dışarıya herhangi bir sızıntı yapmadığı da savunulmuştu.



Teknik değişiklik yapıldı

Bölge sakinleri ise sıkıntının anlaşılmadığına dikkat çekerek, koku ve sıçrayan kirli suların yarattığı rahatsızlığın hiçbir şekilde giderilmediğine işaret etmişti. Bu son uyarı üzerine Büyükşehir Belediyesi, istenmeyen fosseptik bacasının tamamen iptal edileceğini duyurdu. İşte konu ile ilgili gelen cevap yazısı:

“Gazetenizin 26.09.2011 tarihli nüshasındaki köşenizde ‘Fosseptik bacasını burada istemiyoruz’ başlığıyla Foça bölgesinden vidanjörler ile toplanan atık suların boşaltım yaptığı bölgede koku ve atıksu zerreciklerin evlere kadar ulaştığı şeklinde şikayete yer verilmiştir. İZSU Genel Müdürlüğü Foça bölgesinden atıksu taşıyan vidanjörlerde yapılan teknik değişikliklerle doğrudan arıtma tesisine boşaltım yapabilir hale getirdi. Mersinaki Caddesi’nin üst kısmında bulunan döküm noktasına vidanjörle atıksu dökümü durduruldu. Bundan böyle vidanjörlerle toplanan evsel atıksular, ileri biyolojik arıtma, ultraviyole dezenfeksiyon ünitesi ve derin deniz deşarjı sistemlerine sahip Foça Atıksu Arıtma Tesisi’ne doğrudan aktarılacak. İlgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.”









Milliyet Ege’ye teşekkür ettiler





Foça Mersinaki sakinlerinden Emekli İş Müfettişi Hüseyin Devecioğlu aşağıdaki mektubu gönderdi. Özetle aktarıyorum:

“Sn. Kemal Önderoğlu; öncelikle boşaltım yerinin kapatılmasında gösterdiğiniz samimi ilgiye şahsım ve tüm mahalle sakinleri adına size ve Milliyet Ege’ye teşekkür ediyoruz. Sizin ilgi ve gayretiniz sonucu pislikten kurtulduk. Aslında tüm İzmir milletvekillerinden yardım istemiştik. Sadece A. Kenan Tanrıkulu ilgilendiğini bildirdi. Vekillerimizin ilgisizliğinin bizi üzdüğünü ancak buna karşılık size ve gazetenize olan sevgi ve saygının bir kat daha arttığını belirtmeliyim.”







750 nolu otobüs okula kadar gelsin





Villakent Anadolu Lisesi öğrencileri “Bize yardım ediniz” başlıklı isteklerini şöyle ifade ediyorlar: “750 nolu otobüsün Seyrek-Villakent Anadolu Lisesi’ne, yani okulumuza kadar girmesini istiyoruz. Biz öğrencilerin, öğretmenlerin ve okulumuza sık sık gelen velilerimizin YAŞAM VE SAĞLIK hakları tehlikededir. Ayrıca servis firmasının sözleşme adı altında 10 aylık toplam tutarlı, tarihsiz senet imzalatma dayatmasını da hukuki bulmuyoruz. Menemen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere, okul yönetimini, ayrıca Büyükşehir Belediyesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü’nü görevlerini yapmamaları nedeniyle kınıyoruz. 500 metrelik ızdırap yolunu yürüyen arkadaşlarımızın yaşam ve sağlık haklarını sonuna kadar savunacağız.”







Başkan Kocaoğlu bu caddeyi de ele alsın





Okurumuz Yaşar Korucuoğlu, geçen hafta Halil Rıfat Paşa Caddesi’ndeki olumsuzlukları dile getirmiş, biz de köşemizden yetkililere iletmiştik. Okurumuz önceki gün yine aradı ve bu konuya değindiğimiz için teşekkür ettikten sonra, “Halil Rıfat Paşa Caddesi İzmir sahil şeridine yüksekte ve paralel giden bir cadde. Ancak, gelişmekte olan İzmir’e hiç yakışmayan bir cadde. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun köylere ve ilçelere verdiği önemi ve ürettiği projelerini bu cadde etrafında oturan bizler içinde ele almasını rica ediyoruz” diye isteğini iletti.







Bu dolmuşlar denetlenmiyor mu?



Karşıyaka Alaybey’den arayan Selim Bostancıoğlu, “Karşıyaka Bostanlı arasındaki taksi dolmuşlarla hiç seyahat ettiniz mi? Özellikle kentimizin trafiğini düzenleyenlerin bu dolmuşlarla sivil kıyafetler içinde seyahat etmelerini öneriyorum. Çünkü, bu araçların sürücüleri yolcuları taşımıyor, ralliye katılmışlar gibi sürat yapıyorlar. Uyardığınızda da, ‘İnebilirsiniz’ diyerek tersliyorlar. Bu dolmuşların sürücülerinin uyarılmasalarını istiyorum” diyor.









Sokağımız temizlensin ve ilaçlama yapılsın



Seferihisar Ürkmez’den arayan Burak Onur, “6150 Sokak ve çevresi o kadar pis ve rezil bir durumda ki, misafirlerimiz geldiğinde utanıyoruz. Ayrıca bu sokak ve çevresinde sinekle mücadele de yapılmıyor. Diğer sokaklarda ilaçlama yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz ama bizim sokağa ilaçlama ekipleri gelmiyor. Karasinek ve sivrisinek istilasına uğruyoruz. Biz de sokağımız ve çeveresinin temizlenmesini ve ilaçlama yapılmasını istiyoruz” diye isteğini iletti.





Gökdere Mezarlığı da çok pis ve bakımsız



Geçen hafta Buca Kaynaklar Mezarlığı ile ilgili bir şikayeti dile getirmiştik. Buca’dan arayan Orhan Keçeci, yeni açılan Gökdere Mezarlığı’nın da bakımsızlığından dert yandı. Okurumuz, “Kaynaklar Mezarlığı’nın bakımsız olduğu doğru. Ancak, Kaynaklar Mezarlığı’nın dolması nedeniyle yeni tahsis edilen Gökdere köyü mezarlığı çok daha vahim bir durumda. Büyükşehir Mezarlıklar Müdürlüğü kenarda köşede kalmış olan mezarlıklara da merkezdeki gibi ilgi göstermeli” diye uyarıda bulundu.







