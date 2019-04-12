İster sobada ister mutfakta kullanın!

İzmir Doğalgaz başlattıkları iki alternatifli bu yeni kampanya ile vatandaşlara doğalgaza geçişte kolaylık sağlamayı ve kenti hava kirliliğinden kurtarmayı amaçladıklarını bildirdi.

Ülkemizin hava kirliliği bakımından ilk sırada yer alan kentimizde İzmir Doğalgaz’dan anlamlı bir kampanya başlatıldı. Doğalgaza geçmek isteyenlere avantajlı iki seçeneğin sunulduğu kampanyada İzmirliler isterlerse doğalgazı sadece mutfaklarında, isterlerse hem mutfak hem de soba seçeneğini kullanarak ısıtmada kullanabilecekler. 8 Nisan 2019 Pazartesi günü başlatılan iki alternatifli bu kampanyanın 30 Haziran 2019 tarihi itibariyle sona ereceği belirtildi ve İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, kampanya kapsamında kredi kartı veya senette 9, 12, 24 ay taksit seçeneklerinin de sunulacağını açıkladı.

Her bütçeye uygun

Genel Müdür Yetik bu uygulama ile ilgili şu bilgileri verdi: “Önemli sayıda vatandaşımız çok istedikleri halde maddi nedenlerden dolayı doğalgaza geçemediklerini söylüyor. Başlattığımız bu kampanya ile kapısının önünde doğalgaz servis kutusu bulunup, ekonomik nedenlerle doğalgaza geçiş yapamayanlara fırsat tanıyor. Yaptığımız kapsamlı çalışma ile doğalgaz tesisat dönüşüm maliyetlerini de oldukça aşağıya çeken iki alternatif ürettik. Bu kampanya ile doğalgaza geçmek artık çok kolay. İki seçenekten biri tercih edilerek doğalgaz, mutfakta ya da ısınmada rahatlıkla kullanılabilecek. 30 Haziran’a kadar sürecek olan kampanyamız kapsamında, her bütçeye uygun kart veya senette taksit alternatifli ödeme seçenekleriyle, tesisat dönüşümü mümkün olabilecek. Tüketici doğalgazı isterse ocak ve soba kullanımınında, isterse sadece mutfakta kullanabilecek. Bu kampanya, özellikle ocak kullanımının yoğun olduğu ailelere önemli bir fırsat tanıyacak ve ocak kullanılarak dönüşüm maliyeti kısa sürede karşılanabilecek. Ayrıca bu kampanya kiracılar içinde önemli bir fırsat sunuyor. Bu çağrımızdan faydalanmak isteyenler, www.izmirgaz.com.tr adresinden, ya da çağrı merkezimize ulaşarak detaylı bilgi alabilirlir.”

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