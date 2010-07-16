İzmir’deki Anıtkabir sergisi kaldırılıyor

Pazartesi gün bu sütunlarda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2006 yılında Konak Meydanı’nda açtığı “Anıtkabir İzmir’de” sergisinin son görüntülerinin İzmirlileri utandırdığını yazmıştık. Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

“Konak Meydanı’nda 2006’da açılan Anıtkabir İzmir’de sergisinin yerine, Kemeraltı Çarşısı’nın tarihini anlatacak yeni bir serginin hazırlıkları sürdürülüyor. Anıtkabir İzmir’de sergisi, başlangıçta geçici bir süre için planlandı ve malzemeler de buna uygun seçildi. Ancak,vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeniyle sergi 4 yıla yakın bir süre açık kaldı. Bu nedenle malzemelerde deformasyon meydana geldi. Anıtkabir İzmir’de sergisindeki eserler yenilenecek. Daha sonra talep eden ilçelerde vatandaşların izlenimine sunulacak.



Kemeraltı tanıtılacak

Hazırlıkları sürdürülen yeni sergide ise Kemeraltı’nın tarihi anlatılacak, Kemeraltı Çarşısı’ndan görüntüler ile mimari ve kültürel özelliği olan mekanların fotoğrafları yer alacak. Konak Meydanı’na gelen turistler, tarihi çarşıyı gezmeden önce hakkında bilgi sahibi olacak.”

Eski Foça’daki balıkçılar dertli

ESKİ Foçalı balıkçılar, “Belediye Başkanımız Gökhan Demirağ bizi ‘Yeni balıkçı barınağınız bundan sonra burası’ diyerek çok uzak bir yere taşıdı. Bize her türlü hizmeti getireceğini söyledi. Hatta servis temin edeği sözünü de verdi. Ancak hiçbir hizmet gelmediği gibi destekte sağlanmadı. Suyumuz, elektriğimiz ve tuvaletimiz yok. Mağdur durumdayız. Başkanın sözünü tutmasını ve barınağımıza gelerek bir an önce hizmet getirmesini bekliyoruz” diyor.

Barış Selçuk Parkı çok kötü durumda

HATAY’DAN arayan Yücel Coşan, “Gazeteci Barış Selçuk Parkı şu anda öyle bakımsız durumda ki, insan üzülüyor. Çocukların oyuncakları kırık, bozuk ve arızalı. Acilen onarılmalı. Ağaçlar ve yeşil bitkiler elden geçirilerek parkımız bakımlı bir hale getirilmeli. Ayrıca bu park hava karardıktan sonra sokak köpeklerinin ve ellerinde içki kutu ve şişesi olan gençlerin eline geçiyor. Halkı rahatsız eden bu gençler köpekleri parka gelenlerin üstüne kışkırtıyorlar” diyor.

Ayakta yolcu almak yasak değil mi?

BAYAN bir okurumuz bakın ne diyor: “Bornova -Alsancak dolmuşlarında sabah oturan yolcu kadar ayakta da yolcu alınıyor. Bu durumu eleştiren ve sesimizi yükselterek şoförleri uyaran özellikle biz bayanlar şoförlerin, ‘İşe yetiştiriyoruz’ yanıtı ile karşılaşıyoruz. Hele birde çökelim dendi mi, sürü psikolojisi ile ayaktakiler çömelip kalıyorlar. Bence, yolcu olarak ayakta gitmeyi bizler reddetmeliyiz. Ayrıca sürekli aynı nokta görevinde duran trafik polislerini biz yolcular ezberledik, şöförler de çok iyi biliyor ve oralarda ayakta yolcu almıyorlar. Başka hatlardaki dolmuşlar, fazla yolcu yüzünden ceza yerken, Bornova Alsancak hattı dolmuşları ise hiç ceza korkusu yaşamadan ayakta yolcu almaya devam ediyorlar, bilmem nedendir!”



Kemalpaşa Kaymakamı Yüksel Uçar (Sağda), Kemalpaşa-Torbalı arasındaki duble yolun asfaltlama çalışmalarının eylül sonu itibariyle tamamlanacağını açıkladı.



Kemalpaşa-Torbalı duble yolu eylülde açılacak

Daha önce bu köşede Torbalı - Kemalpaşa arasındaki 34 kilometrelik yolda yürütülen duble yol çalışmalarının çiftçilerin bağ, bahçe ve ürünlerine zarar verdiğini belirterek Karayolları 2. Bölge Müdürü Erol Altun’un dikkatine sunmuştuk. Bir yılı aşkın süredir üç müteahhit değiştiren duble yol çalışmalarında sona gelindiğine dair haber Kemalpaşa Kaymakamı Yüksel Uçar’dan geldi. Kaymakam Uçar, duble yol çalışmalarındaki asfaltlama işlemlerinin eylül ayı sonu itibariyle tamamlanacağı ve hizmete açılacağını duyurdu. Kemalpaşa -Torbalı arasındaki yolun, duble yola dönüştürülmesi için yaklaşık 30 milyon TL harcanağını belirten Kaymakam Topal şu bilgileri verdi:

“Bugüne kadar sanat ve alt yapısı büyük ölçüde tamamlanan yolun dolgu ve sıkıştırması yapılan kısımlarında asfaltlama çalışmaları başlatıldı. Bu nedenle güzergahtaki köylerde yaşayan vatandaşlarımız mağdur oldu. Haklılar ama bir takım sıkıntılara katlanmak gerektiğini düşünüyorum. Bu yol sadece Kemalpaşa’ya değil, İzmir ve Ege ekonomisine hizmet edecek önemli bir kamu yatırımı. Kısmetse Eylül ayı sonu itibariyle yolu trafiğe açacağız. Ancak, yolun kalan eksiklikleri ise 26 Nisan 2011’e kadar tamamlanarak teslim edilecek.”

İzmirliler, güneşin batışını seyretmek için akşamları İnciraltı’na

akın ediyor.

İnciraltı’na ‘balık istifi’ yolculuk

Toplu ulaşım araçlarıyla İnciraltı’na giden vatandaşlar bakın ne diyor:

“Buca -İnciraltı (270) otobüs hattının kaldırılması yüzünden sadece 50 dakikada bir gelen Konak-İnciraltı (311) ve Üçkuyular -İnciraltı (480) otobüsleriyle İnciraltı’na gidebiliyoruz. Yaz aylarında İzmir’in en çok ziyaret edilen yerlerinden olan İnciraltı’na ulaşımın sadece iki otobüs hattı üzerinden yapılması büyük bir eksiklik.Hafta sonları ve akşam üzerleri otobüslerde alt -alta, üst -üste ve itişe kakışa yolculuk ediyoruz.”

İnciraltı esnafı ise şunları söylüyor:

“Metro çalışmaları nedeniyle şehiriçi trafiğinde yaptığı düzenlemeler Hatay esnafı kadar İnciraltı’ndaki biz işyeri sahiplerini de etkiledi. Herkesin özel aracı yok ve özellikle ESHOT, İnciraltı’na balık istifi yolcu taşıyor. Tabii insanlar gelip geleceklerine bin pişman oluyor. Ayrıca yollar da yetersiz. Özellikle akşamüstü Narlıdere hattından İnciraltı’na gelmek ve gece de evlere dönmek tam bir eziyet oluyor. Hele hele otobüslerin seyrek gelmesi ve tıkabasa dolu olması insanları İnciraltı’ndan kaçırıyor. Büyükşehir Belediyesi ile ESHOT ve İZULAŞ yetkililerinin bu soruna acil çözüm bulmasını, hem biz işyeri sahipleri, hem de vatandaşlar olarak mutlu edecektir.”

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