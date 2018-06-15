İzmirli, metroyu böyle kullanmamalı

Fotoğraf, geçtiğimiz günlerde, gece vakti Fahrettin Altay güzergâhındaki metroda çekildi. Sağduyulu metro yolcularını rahatsız eden bu delikanlı, bütün uyarılara rağmen ayaklarını koltuktan indirmedi

İzmir Metrosu, her gün yaklaşık 700 bin yolcu taşıyor. Çoğu yolcu, ayakta yolculuk yapmak zorunda kalıyor. Saat 21.00’den sonraki seferlerde trenlerin boş olduğunu gören yolculardan bazıları, disiplinden uzak, İzmirliye hiç yakışmayan oturuş biçimleriyle dikkat çekiyor. Metroda tanık olduğu bir olayı, bize gönderdiği bu fotoğrafla belgeleyen duyarlı bir okurumuz, “Böyle bir oturuş, böyle bir görgüsüzlük, İzmirlileri utandırır. Doğrusu ben de utandım. Uyarılara rağmen ayağını, tabanını bastığı koltuktan çekmeyen bu delikanlı, utancımı daha da artırdı” diye başladığı tepkisini şöyle sürdürdü:

‘Böyle saygısızlar uyarılsın’

“Ben İzmir Metrosu’nun sürekli kullanan bir vatandaşım. Dörtlü koltuklarda oturan yolculardan biri, sanki kahvehanedeymiş gibi bacak bacak üstüne atıp otururken, diğer üç yolcu, o görgüsüz insanın ayağınının kendisine dokunmaması için ayağını nereye koyacağını bilemiyor. Yaşlılar ayakta duramazken, gençler ellerinde cep telefonuyla oynuyor. Koltukları boyayan, pencere altlarına, yanlarına kazıyarak isim yazmaya çalışanları da gördüm. İstasyonlarda bulunan demirden oturma gruplarını tahrip edenler bile var. Yazık. Fakat ayağını karşı koltuğa basacak kadar işi ileriye götüren bu genci görünce, çileden çıktım. Soruyorum size: Bu hareketler, medeni bildiğimiz, dünyanın gıptayla baktığı bir şehire, İzmir’e yakışıyor mu? Bu noktada biz yolculara düşen bir görev var. İzmir’in insanını üzen, yüreğini inciten, kamu malına zarar veren her kim olursa olsun, uyaralım. Yetkililere soruyorum; İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin metro treninde de güvenlikçi bulundurması mı gerekiyor?”

‘Farkındayız çözeceğiz’

İzmir Metrosu’nun istasyonlarında görev yapan yöneticilerle de konuştuğunu söyleyen okurumuz son olarak şunları dile getirdi: “Vatandaşların şikayetlerinin azalmasına rağmen, bazı sorunları aşamadıklarını ifade ettiler. İstasyon görevlileri, İzmirim Kart’a para yükleme makinelerinin adeta dövüldüğünü, hor kullanıldığını, kurum olarak temizlik konusunda olağanüstü hassasiyet gösterdikleri halde bazı vatandaşların hiç çekinmeden çöpünü peronlara, salonlara, merdivenlere bıraktığını, bu kötü alışkanlığın sona ermesi gerektiğini söylediler.”

Torbalı 60 Evler sakinleri susuz

Torbalı 60 Evler’den arayan vatandaşlar 4 aydır sularının akmadığı ilettiler. Ramazan ayını susuz geçirdiklerini söyleyen site sakinlerinden Emel Özkan, Ümmühan Yardımcı ve Şenay Doğu bakın ne diyor: “Sitemize yeterli su gelmiyor. Ancak, İZSU’nun her ay fahiş oranda su faturası geliyor. Bayram temizliği yapamadık. Sabah 8’den gece 12’ye kadar su gelmiyor. Hele hele 3.ve 4. katlara su hiç çıkmıyor. İlginç ama faturalarımız geldiğinde 2 gün su akıyor, ondan sonra kesiliyor. Su geldiğinde ise 1-2 saat sadece alt katlara, o da çok az akıyor, o kadar. Duş alamıyoruz, çamaşır yıkayamıyoruz. Ramazan ayını susuz geçirdik. İZSU’yu arayıp su akmıyor ama fatura geliyor, dediğimizde ise bize, Torbalı’nın hiçbir bölgesinde su kesintisinin olmadığı söyleniyor. İZSU yetkililerinin gelip ne çektiğimizi görmesini istiyoruz.”

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