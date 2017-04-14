Kaç kişinin daha ölmesi bekleniyor

İzmir-Aydın Otoyolu ile Selçuk-Torbalı Karayolu üzerinde trafikteki kara noktalar arasında yer alan bu kavşakta trafik kazalarının yaşanmaması için acilen önlem alınması istendi

İzmir’in karayolu kavşakları arasında “Trafikte Kara Noktalı Kavşak” olarak nitelenen Selçuk-Belevi-Tire Kavşağı’nda 11 Nisan 2017 Salı günü akşam saatlerinde yaşanan trafik kazasında bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Biri Selçuk Kaymakamı Ayhan Boyacı olmak üzere iki kişi de ağır yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan iki araç ise hurdaya döndü. Kaza anında olay yerinden geçen vatandaşlar, İzmir-Aydın Karayolu olarak bilinen bu yolda yön levhaları dışında trafik ve can güvenliği açısından hiçbir önlemin bulunmadığını belirterek, “Bu kavşakta da Torbalı-Kemalpaşa-Uşak Kavşağı’nda olduğu gibi bir düzenleme yapılarak önlem alınmalı” dediler ve sözlerini şöyle sürdüler:

Bu kavşak çok tehlikeli

“Trafik kazasının yaşandığı saatlerde olay yerinden geçiyorduk. Öyle şiddetli bir çarpışma oldu ki, çok korktuk. Aydın-İzmir Karayolu’nun Selçuk istikametinden gelen bir araç (35 LEM 03) geçiş üstünlüğü nedeniyle İzmir yönüne doğru kavşağa girdiği anda Tire-Belevi istikametinden gelen bir araç (35 Z 2383) hızını bile kesmeden aynı anda kavşağa girince bir patlama ile iki araç paramparça oldu. Hemen 155 Alo Polis ile 112 Acil Yardımı aradık. Galiba Tire-Belevi istikametinden gelen araçtaki bir kişi yaşamını yitirmişti. Diğer araçtaki iki kişi ise yaralıydı; yaşlı olanın Selçuk Kaymakamı, yanındaki kişinin de makam şoförü olduğu söylendi. Biz haftada 6 gün İzmir-Kuşadası arasında gidip geliyor ve bu yol ile kavşağı günde iki kez kullanıyoruz. Bu kavşağa her gelişimizde çok korkuyoruz, çünkü çok tehlikeli. Gördüğümüz trafik kazası son bir yıl içinde 5’nci trafik kazasıydı. Önerimiz; karayolu yetkilileri bu kavşakta da ‘Torbalı-Kemalpaşa-Uşak’ kavşağında yaptıkları gibi acilen bir düzenleme yapmalılar. Aksi takdirde burada daha çok ölümlü trafik kazaları yaşanır.”

Doğal Yaşam Parkı bir hafta ücretsiz

İzmir Doğal Yaşam Parkı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle öğrenciler tarafından bir hafta süreyle ücretsiz olarak gezilebilecek. 17-23 Nisan 2017 tarihleri arasında bir hafta süreyle öğrencilere ücretsiz olacağı duyuruldu. Büyükşehir’in ücretsiz girişlerden 6-15 yaşına kadar olan tüm öğrenciler yararlanabilecek. Park yetkilileri, anne ve babaların çocuklarının kimlik kartlarını yanlarında getirmelerini hatırlattı.



İZSU, 2 yıldır su bağlamıyor



İzmir’in Tire ilçesi, Mehmetler Mahallesi sakinlerinden 83 yaşındaki Mehmet Emin Refik, köy yolu üzerindeki yaklaşık 2 dekarlık bahçesine bir türlü şebeke suyu bağlatamadığını belirterek şikayetini şöyle dile getirdi: “İZSU’ya defalarca müracaat ettim. Her seferinde bana ‘Yapacak bir şey yok’ denildi. Meğerse muhtarımız, verilen 2 yıllık yasal süre içinde İZSU’ya bahçemdeki suyu bildirmemiş. Şaşırdım ve kendisine son seçimlerde oy vermediğim için benden böyle intikam almış. Aynı parseldeki arazide tüm akrabalarım su aldı. Herşeyim tamam, sadece sayaç bağlanacak. Bu yaşımda ceviz ve zeytinler kurumasın diye tankerle su taşıyorum. Defalarca kapısını aşındırdığım Tire İZSU Şubesi beni İzmir’deki İZSU Genel Müdürlüğü’ne yönlendiriyor. İzmir’deki yetkilileri ise çözüm bulamıyor. Bitsin artık bu çile.”

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