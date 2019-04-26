Kadınlara ve tarıma hep destek olacağız

İlçe ve köyleri gezen Başkan Çerçioğlu, “Amacımız, kadınların ekonomik olarak özgür olmaları ve onların emek verip para dökerek ürettiği mahsulü tarlada bırakmamak” diye açıklama yaptı

31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde yeniden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ‘Topuklu Efe’ lakaplı Özlem Çerçioğlu, ilçe ve mahalle (köy) ziyaretlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Başkan Çerçioğlu, gittiği ilçe ve mahallelerde vatandaşları tek tek dinliyor, esnafı ziyaret ederek onlara ‘Hayırlı işler’ dileğinde bulunuyor. Gittiği yerlerde esnaf ziyaretinde de bulunan Çerçioğlu, “Aydın’ın insanları zekidir, vefalıdır; kendisine hizmet edeni de, etmeyeni de çok iyi bilir. Asla unutmaz ve hakkını da verir. Hemşerilerime bize tekrar güvendikleri için teşekkür ediyorum” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

‘Çiğ süt de satıyoruz’

“Yatırımlarımızı aralıksız şekilde sürdürüyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak, ilimizdeki ilçe ve köylerimize 50 yılda yapılmayanları gerçekleştiriyoruz. Geçen dönemlerde kentimize milyonlarca liralık yatırım yaptık. Yatırımlarımız devam edecek ve vatandaşlarımızın isteklerinin hepsi yapılacak. Bazı ilçelerimizde açtığımız kadın kooperatiflerini, üreten kadınlarımızın yaşadığı her köşede açacağız. Çünkü, evde tencerenin nasıl zor kaynadığını biz kadınlar çok daha iyi biliyoruz. Bu nedenle, kadınlarımızın ekonomik olarak kalkınmaları için yatırımlarımız ve çalışmalarımız kesintisiz olarak devam edecek. Aydınlı çiftçilerimizin bir kısmının zor durumda olduklarını öğrendim, onların her zaman yanında olacağız. Bu dönemde de çiftçimizin bir yıl emek vererek, para dökerek ürettiği mahsulü tarlada ve bahçelerde bırakmayacağız. Ayrıca Ege Et’le başlattığımız çalışmaları, Ege Yem’le ve Ege Süt’le sürdüreceğiz. Üreticilerimiz Ege Yem’den; en pahalı girdi kalemi olan yemi piyasaya göre yüzde 10 daha ucuza alabilecek.”